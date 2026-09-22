Yape de 80 soles fue clave para capturar a cómplice del asesinato de la ‘China’ Polo

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

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La Policía Nacional del Perú identificó a Luis Iván Obispo Díaz como el presunto autor material del asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, y a un supuesto financista vinculado con la compra de un teléfono usado antes del ataque contra la también candidata al Gobierno Regional de Áncash.

Según la información de la PNP, luego de capturar a los dos presuntos criminales, las autoridades intentan identificar al intermediario y a la persona que ordenó la muerte de la comunicadora, quien fue asesinada a balazos durante una actividad proselitistala tarde del 19 de septiembre.

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El Poder Judicial autorizó 15 días adicionales de detención preliminar para ambos investigados, plazo en el que se realizarán pericias, análisis de registros de videovigilancia, declaraciones de testigos y otras diligencias. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas investiga el caso por el presunto delito de sicariato.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López Mendoza, viajó a Áncash por disposición del Ministerio del Interior para encabezar el equipo especial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal a cargo de esclarecer el crimen. Durante una conferencia de prensa, exhibió fotografías y videos que vinculan a Obispo Díaz con los disparos.

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Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

El recorrido previo y la captura tras el ataque

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso mientras escapaba con un arma de fuego y era perseguido por un integrante de la seguridad personal de la candidata. Durante la huida hubo disparos en la vía pública entre ambos.

Obispo Díaz abordó una mototaxi para continuar su escape, pero una agente policial que circulaba en una motocicleta advirtió la situación y lo siguió. La efectiva pidió apoyo a la comisaría de Caraz y, con los refuerzos, logró reducirlo.

El detenido sufrió heridas de bala en el hombro derecho, el muslo y la mandíbula durante el enfrentamiento. TV Perú informó que la lesión en la quijada dificultaba que pudiera hablar y que se evaluaba su traslado a Lima para una atención especializada.

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La reconstrucción policial estableció que el presunto atacante llegó a Huaraz el 12 de septiembre, una semana antes del homicidio. Se hospedó en un alojamiento local, compró un celular y posteriormente se trasladó a Caraz, donde permaneció oculto en un hotel situado a pocas cuadras del mercado central.

Fiscalía recalifica a presunto sicariato el asesinato de “La China Polo” en Áncash| Foto: Fiscalía de la Nación

El investigado recorrió la ciudad, visitó el mercado y realizó tareas de seguimiento antes del crimen, según las imágenes presentadas en la conferencia. El día del ataque vestía una polera gris y un sombrero.

La persecución se extendió por más de 500 metros a través de distintas calles de Caraz, de acuerdo con el reporte televisivo. En ese trayecto, el sospechoso habría amenazado con el arma a un mototaxista para que lo trasladara.

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El pago digital que llevó al segundo detenido

Las pericias tecnológicas realizadas por la PNP determinaron que el teléfono adquirido antes del ataque fue financiado desde Lima mediante una transferencia realizada a través de una aplicación de pagos digitales. Ese movimiento permitió a la Policía identificar a un segundo investigado, presentado como presunto financista.

El hombre fue identificado como Ronald José Toro Ardila y fue intervenido en el distrito limeño de Surco durante la madrugada del domingo 20 de septiembre y trasladado bajo custodia a Caraz.

En plena campaña electoral, la periodista y candidata Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz. Este informe detalla los últimos días de 'China Polo', las denuncias que realizó en redes sociales sobre amenazas y el clamor por justicia ante la escalada de violencia.

El reporte indicó que la transferencia ascendió a S/80 y fue enviada a Obispo Díaz para la compra del celular. Ambos permanecían detenidos en la comisaría de Caraz mientras continuaban las diligencias con participación del Ministerio Público.

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“Tenemos al presunto financista, pero todavía nos falta llegar al intermediario, nos falta llegar a la persona que ordenó la muerte de esta señora”, afirmó López Mendoza.

El jefe policial agregó que la extensión de la detención preliminar permitirá completar las medidas pendientes. “Nos va a permitir realizar más diligencias y llegar a conocer otras verdades”, dijo.

La pistola vinculada con otros delitos

La Policía estableció compatibilidad entre los casquillos recuperados en la escena y la pistola incautada a Obispo Díaz durante su detención. Ocho de los elementos hallados en el mercado correspondían a proyectiles disparados por esa arma.

Una pistola Glock incautada al presunto autor del asesinato de la candidata Susy Aponte Polo forma parte de las pruebas en la investigación de la Fiscalía en Perú. (PNP)

Al incorporar sus datos al Sistema de Identificación Balística, los investigadores detectaron que la pistola tenía una denuncia por hurto presentada en Villa El Salvador en noviembre de 2023. También había sido usada en un robo agravado en 2025, dos homicidios registrados en mayo de 2026 y un ataque con heridos de bala en julio de ese año.

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“El soporte criminalístico” respalda los avances del caso, sostuvo López Mendoza, quien señaló que la investigación policial cuenta con acompañamiento jurídico del Ministerio Público.