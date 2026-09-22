Perú

Rebeca Escribens se disculpa con Christian Domínguez tras llamarlo “adefesio”: “Me doy asco y vergüenza”

La conductora reconoció haberse excedido con el cantante un día después de encararlo en 'América Hoy' y pidió disculpas en el programa 'América Espectáculos'

La conductora Rebeca Escribens ofrece unas singulares disculpas a Christian Domínguez, luego de admitir que no le cae bien. Entre bromas y sarcasmo, termina elogiando a la familia del cantante y hasta le propone una colaboración musical. Video: América Televisión / América Espectáculos
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Rebeca Escribens pidió disculpas públicamente a Christian Domínguez este martes 22 de setiembre, tras llamarlo “adefesio” durante una transmisión en vivo de ‘América Hoy’. La conductora reapareció en el programa ‘América Espectáculos’, que también conduce, y reconoció frente a cámaras que se excedió con sus palabras hacia el cantante de cumbia.

El episodio se originó cuando el equipo de ‘América Espectáculos’ presentó una nota sobre Karla Tarazona, esposa de Domínguez, y un tatuaje que la conductora se hizo recientemente. En ese mismo reporte, el cantante fue consultado sobre si aún conserva tatuajes de exparejas, a lo que respondió que sí y que su esposa no tiene problema con ello. Tras ver el material en el set, Escribens tomó la palabra para referirse al episodio ocurrido un día antes en el otro programa que conduce.

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La conductora pidió disculpas al aire y admitió que “me doy asco”

Escribens se dirigió directamente a Domínguez frente a cámaras y reconoció que sus declaraciones del día anterior fueron desproporcionadas. “Escúchame Christian Domínguez, que no me caigas no quiere decir que te voy a decir que eres un adefesio”, afirmó la conductora, quien explicó que las reacciones que recibió en redes sociales tras el episodio la llevaron a reflexionar sobre lo ocurrido.

“Luego salgo en el TikTok y todos estos videítos, te miro y me doy asco, vergüenza, me repudio, yo misma me insulto, qué vieja y me comento. De verdad, mil disculpas Christian Domínguez, que no me gusten ciertas conductas tuyas no quiere decir que te tenga que decir adefesio”, sostuvo la presentadora ante las cámaras, visiblemente afectada por la repercusión de sus propias declaraciones.

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Rebeca Escribens vestida de rojo habla en el set de su programa frente a una mesa y una pantalla, junto a un recuadro de Christian Domínguez
Rebeca Escribens ofreció disculpas públicas a Christian Domínguez en el programa 'América Espectáculos'.

La conductora también se refirió a la relación entre Domínguez y Tarazona, y evitó emitir juicios adicionales sobre la pareja. Señaló que la cantante de cumbia ya tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones y que ambos son libres de vivir su relación como consideren conveniente. “Karlita está bastante grande, sabe lo que hace. Y por último, la vida es una y si quieren vivirla de esa manera, están felices los dos, perfecto”, expresó Escribens durante su intervención.

Antes de cerrar el segmento, la conductora buscó bajar la tensión del momento con un gesto conciliador hacia el músico. Invitó a Domínguez a grabar una colaboración musical junto a ella y bromeó sobre la posibilidad de un dueto pese al episodio de tensión vivido apenas un día antes en el otro programa que conduce.

El insulto surgió durante una entrevista en vivo con el cantante en ‘América Hoy’

El episodio que dio origen a la controversia ocurrió el lunes 21 de setiembre, cuando Domínguez llegó como invitado a ‘América Hoy’, programa que Escribens conduce junto a Janet Barboza y Edson Dávila. Durante la transmisión, la conductora cuestionó al cantante sobre su situación laboral y luego encaró con duras palabras, lo que generó un momento de tensión visible en el estudio.

“El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres, he trabajado con su sobrina, es mejor persona que tú. Conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé qué pasó contigo”, expresó Escribens en ese momento.

La conductora cuestionó la presencia del artista en América Hoy y afirmó que conoce y aprecia a sus familiares, aunque no comparte la misma cercanía con él. América Hoy/ América TV

La conductora continuó con sus cuestionamientos y llegó a hacer referencia a la infancia del cantante. “¿Eres el menor no? Te caíste de la cuna... tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío”, agregó, mientras encaraba a Domínguez frente a las cámaras del programa matutino.

El cantante optó por mantener silencio ante los señalamientos y no respondió en el momento, pese a la evidente incomodidad que reflejó su rostro durante la secuencia. La escena tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde diversos usuarios cuestionaron el tono de la conductora hacia su compañero de canal y compartieron el video en plataformas como TikTok, lo que derivó en la posterior disculpa pública.

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