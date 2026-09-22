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El futuro de Paolo Guerrero continúa valorándose en Alianza Lima: “Ese es un tema entre él y la dirección deportiva”

Fernando Farah, máximo acreedor de la institución, es consciente que el final de la carrera del ‘Depredador’ se avecina, pero quiso aclarar que el asunto se trata en las oficinas de Matute

Paolo Guerrero, de 42 años, vive sus últimos momentos con Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Paolo Guerrero, de 42 años, vive sus últimos momentos con Alianza Lima. - Crédito: Difusión
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Aunque Paolo Guerrero ha sido muy enfático en que su retiro será inminente tras la finalización de la Liga 1 2026, en el seno de Alianza Lima aún lo consideran una estampa impecable que emana jerarquía y respeto. De ahí que el retiro no sea un asunto zanjado y que esté en pleno conocimiento de los acreedores de la entidad.

Uno de ellos, es más, ha querido salir del paso asegurando que cualquier comunicación formal parte del propio futbolista y las autoridades. “Ese ya es un tema de Paolo Guerrero y de la dirección deportiva”, declaró Fernando Farah a ‘Al Área’ de radio Ovación.

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Paolo Guerrero, detrás de Renzo Garcés y Cristian Carbajal, en la Tarde Blanquiazul 2026. - Crédito: Rodrigo Vargas
Paolo Guerrero, detrás de Renzo Garcés y Cristian Carbajal, en la Tarde Blanquiazul 2026. - Crédito: Rodrigo Vargas

En línea con eso, el máximo acreedor aliancista mencionó que “hay algo que quiero aclarar, porque se dice que no lo queremos a Paolo. Yo lo conozco desde que tenía 9 años, lo hemos tenido en Alianza desde chiquito”.

Finalmente, Farah recalcó que el ídolo de la selección peruana siempre ha sido un deseo de la institución: “Cuando bicampeonamos en el 2021-22, me lo encuentro en la premiación y le dije cuándo viene a Alianza. ¿De dónde sacan que no lo queremos? Han generado conflictos y conflictos, que queremos desestabilizar. Quieren generar conflicto y lo peor lo peor que se me ocurre es que Paolo se la crea. Eso es lo peor”.

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Paolo Guerrero, a sus 42 años, finalmente levanta un trofeo con Alianza Lima, el club de sus amores. Revive la emotiva celebración del 'Depredador' tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y su declaración de que fueron "campeones con justicia".

Guerrero, recta final

Reconocido el mal movimiento de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo, el histórico goleador de la selección peruana movió cielo, mar y tierra para desligarse de la institución de Trujillo y recalar en Alianza Lima. El desplazamiento se hizo cerca a la recta final de la temporada 2024 e inmediatamente hizo notar sus galones.

Para el ejercicio liguero posterior, el comando técnico de turno, liderado por Néstor Gorosito, apostó por la titularidad de Guerrero por encima del histórico Barcos. Así las cosas, empezó como inicialista en los frentes a disputar; no obstante, una lesión mermó su estado de momento y detuvo su progresión.

Representante de Paolo Guerrero habría cobrado cuantioso monto por asesoría a Alianza Lima.
Paolo Guerrero sujetando el escudo de Alianza Lima tras anotar en Matute. - Crédito: Difusión

No bien se recuperó, el ‘Depredador’ esperó su oportunidad para retornar a la consideración del once inicial de Alianza Lima. Con mucho carácter competitivo libró una pugna con el ‘Pirata’, acabando como ‘9’ del plantel toda vez que ofreció registros alentadores pese a su veteranía: 18 goles y 3 asistencias.

Aunque Paolo Guerrero, en el apartado personal, ha aportado como se esperaba, tiene una deuda general, la cual espera alcanzar en el 2026 con Pablo Guede: coronarse campeón nacional en La Victoria, lo que supondría un hito de carrera, dado que jamás ha levantado un título en Perú.

Sin embargo, este tango del delantero peruano fue anulado por una falta previa contra jugador rival. Decisión polémica - Crédito: L1MAX.

Paolo, última aportación

Con 42 años encima, Guerrero decidió que al culminar el curso 2026 dará un paso al costado, asumiendo el retiro profesional tras más de dos décadas dedicándose en cuerpo entero a su más grande amor: el fútbol. Eso sí, en su última travesía batallará como el que más para campeonar con Alianza Lima.

El primer paso, de hecho, se dio al momento que los ‘íntimos’ se proclamaron ganadores del Torneo Apertura 2026 luego de exhibir un rendimiento primoroso tanto en ataque como en defensa. La presencia del ‘Depredador’ fue clave pese a que hubo una reducción importante en materia goleadora.

Paolo Guerrero se pierde el clásico ante Universitario: Alianza Lima confirmó la gravedad de su lesión y tiempo de para.
Paolo Guerrero llevando la cinta de capitán de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Y ello se debe a que con el avance de los meses, el entrenador Pablo Guede optó por removerlo de la demarcación de atacante punta para retrocederlo unos cuantos metros, con el propósito de que se hiciera cargo de las asociaciones y combinaciones con Eryc Castillo y Jairo Vélez.

Actualmente, el ariete por excelencia de Alianza Lima se encuentra en un proceso de recuperación por una lesión que ha afectado su condición física. Mientras cumple con un proceso de rehabilitación, supervisado por el área médica del club, su lugar ha sido ocupado por el argentino Federico Girotti.

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