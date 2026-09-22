Liceo Naval Almirante Guise suspende actividades externas tras denuncia de agresión dentro de un bus escolar

La MGP decidió separar a la directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de abuso sexual.

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El Liceo Naval Almirante Guise suspendió sus actividades externas y estableció que el uso del uniforme escolar será opcional hasta este viernes 25 de septiembre, como parte de las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Educación (Minedu) tras asumir temporalmente la conducción del colegio ubicado en San Borja. Las disposiciones fueron anunciadas por el nuevo director encargado, Luis Antonio Aleman Nakamine.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu asumió la dirección del plantel en virtud de la Resolución Ministerial N.° 576-2026-MINEDU. Su gestión tendrá carácter provisional mientras se adoptan medidas correctivas y se desarrolla el proceso para designar al titular de la institución educativa. La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, acompañará el proceso en el área académica.

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Entre las primeras acciones anunciadas figura también una revisión de la gestión administrativa y de los protocolos de convivencia. El Minedu busca recopilar información sobre el funcionamiento del colegio y las medidas aplicadas frente a las denuncias difundidas durante los últimos días, en medio de la investigación por la agresión sexual a un estudiante de 16 años dentro de un bus escolar.

El Indecopi ya investiga el caso de agresión sexual del Liceo Naval Almirante Guise. ¿El colegio se aseguró de proteger al alumno? - Crédito Liceo Naval

Liceo Naval suspende actividades externas y permite no usar uniforme

Luis Aleman dispuso la suspensión de todas las actividades externas del Liceo Naval Almirante Guise como una de las medidas de ejecución inmediata para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad del servicio educativo. La decisión fue comunicada tras su llegada al plantel de San Borja este martes 22 de septiembre.

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El director encargado también informó que el uso del uniforme escolar será opcional hasta este viernes. La disposición forma parte de las medidas anunciadas por la nueva dirección en esta etapa de reorganización temporal de la institución.

Aleman pidió a los docentes y al personal administrativo mantener las labores educativas y realizar sus mayores esfuerzos para preservar el desarrollo de las actividades académicas. Además, anunció una aplicación más estricta del protocolo de convivencia del colegio.

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a menores de edad del Liceo Naval de San Borja investigados por una agresión sexual. (Infobae Perú)

La viceministra Miriam Ponce acompañará la gestión pedagógica durante este proceso. De acuerdo con el Minedu, las acciones buscan mantener la continuidad educativa mientras se revisa el funcionamiento de la institución y se adoptan las medidas correspondientes.

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Nueva dirección del Liceo Naval revisará áreas administrativas y medidas disciplinariaslos

Aleman llegó al Liceo Naval de San Borja acompañado por Ponce y sostuvo una reunión con la subdirectora Jessica Ortega, otros directivos y docentes. Durante el encuentro explicó que su designación es provisional y que realizará una revisión de las distintas áreas del colegio.

“Nosotros haremos un corte de gestión para obtener información documentada y precisa de todas las áreas administrativas”, señaló el funcionario, según el comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Minedu. Añadió que esta revisión se realizará mientras se mantiene la continuidad del servicio educativo.

La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial en respuesta a los lamentables sucesos de violencia ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise. La institución expresa su rechazo absoluto y condena cualquier forma de maltrato o acoso contra los estudiantes | Canal N

Como parte de este proceso, el director encargado coordinó la elaboración de un cronograma de reuniones con los responsables de cada área. Estos funcionarios deberán explicar el alcance de sus labores, con especial atención a los aspectos vinculados con la disciplina escolar y las acciones ejecutadas ante las denuncias recientes.

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Ponce informó, además, que un comité de padres de familia solicitó una reunión con la alta dirección del Minedu. Los representantes buscan conocer información relacionada con los docentes, contratos, turnos, horarios, cámaras de seguridad y protocolos vigentes en el colegio.

Caso Liceo Naval: seis adolescentes cumplen internamiento preventivo

Las nuevas medidas del Minedu se producen después de la denuncia presentada por un estudiante de 16 años, quien señaló que fue víctima de una agresión sexual grupal dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise el pasado 15 de septiembre. Según su testimonio, difundido por Cuarto Poder, pidió a sus compañeros que detuvieran el ataque mientras era sujetado de los brazos y las piernas.

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El adolescente también declaró que tres adultos se encontraban dentro del vehículo durante el trayecto. Su abogado, Jorge Petrozzi, sostuvo ante Exitosa que el bus trasladaba a dos docentes y un chofer, y cuestionó la actuación de quienes tenían a su cargo la supervisión de los estudiantes. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y forman parte de las diligencias del caso.

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

El último viernes, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por el ataque. Los menores fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. El pedido fiscal comprendió a seis de los diez adolescentes inicialmente denunciados.

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