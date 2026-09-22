Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Marina Gold se quebró durante una transmisión en Kick al recordar el presunto bullying que sufrió en el Liceo Naval por Michelle Onetto.

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Marina Gold se quebró durante una transmisión en vivo al recordar el presunto bullying que asegura haber sufrido en el Liceo Naval Almirante Guise. La creadora de contenido dijo que sintió temor al conocer el pronunciamiento de su excompañera Michelle Onetto, quien negó ser responsable de las cuentas desde las que la streamer habría recibido amenazas e insultos.

La transmisión de Marina se realizó después de que Michelle, conocida como Ñengo y exintegrante de Zaca TV, respondiera a las acusaciones que surgieron en redes sociales. Onetto aseguró que la cuenta Vacawatusi, desde la que se difundieron mensajes ofensivos contra Marina, no le pertenecía.

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En medio de su directo en Kick, Marina Gold explicó que los recuerdos de su etapa escolar todavía le provocan una reacción emocional. La streamer afirmó que las experiencias de hostigamiento que vivió marcaron su vida y que el miedo que sintió entonces reaparece al hablar públicamente del tema.

“La verdad, sinceramente, tengo miedo de ver el video de Michelle. Tengo miedo. Una sensación así. No sé si ustedes alguna vez han sentido que pueden correr peligro. No sé si alguna vez han sentido eso alguna vez en su vida, pero es como que no puedes hablar, tartamudeas, no puedes hablar. Pierdes la fuerza en tus músculos, como que no tienes fuerza en las manos, como que te tiemblan las manos. Y así es como yo me he sentido muchas veces en el colegio”, manifestó entre lágrimas.

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Marina Gold teme por la reacción de Michelle Onetto al negar de hacerle bullying en Liceo Naval donde eran compañeras. TikTok.

Marina Gold recordó las amenazas que asegura haber recibido

La creadora de contenido para adultos relató que, durante sus años como alumna del Liceo Naval Almirante Guise, habría recibido expresiones intimidatorias. En su transmisión, describió una situación en la que una persona le habría advertido que la golpearía si hablaba mal de ella.

“¡Pobre de ti, te voy a sacar la... como estés hablando mal de mí! Así, literalmente, pero con una cara de resentimiento, de odio, de... de ganas de de verdad pegarte en ese momento”, expresó Marina Gold.

La streamer sostuvo que la persona que señalan como Michelle Onetto, pudo haber ejercido un comportamiento similar contra otros estudiantes.

“Quizá no te acordarás lo que me hiciste, porque se lo hiciste a tantas personas que ni te acuerdas, ni te acuerdas los nombres específicos de las personas a las cuales se lo hiciste, pero déjame decirte que cada persona a la que se lo hiciste siempre se va a acordar por toda su vida”, añadió.

Marina reiteró que mantiene su versión sobre los episodios de hostigamiento que asegura haber vivido hace seis años. “Yo sé mi verdad. Unos chats con mensajes eliminados, con unos audios hablando con un malandro. No van a quitar mi verdad. No van a quitar lo que me hiciste hace seis años. No lo van a quitar”, afirmó.

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Marina Gold dijo que le temblaban las manos cuando vivía situaciones de intimidación en el colegio. TikTok

La streamer aclaró que señala a un grupo de estudiantes

Pese a la atención que generó el pronunciamiento de Michelle Onetto, Marina Gold afirmó que no atribuye el bullying a una sola persona. La creadora de contenido aseguró que existió un grupo de alumnos que participó en los actos de hostigamiento que denunció.

“Yo no señalo a ninguna persona en específico, porque han sido muchas las personas que me han hecho el bullying en el colegio. Como les digo, ha sido un grupito. Liderado por alguien, sí, pero ha sido un grupito”, sostuvo.

La streamer añadió que otros exalumnos podrían respaldar su relato. “Y mucha gente de mi promoción puede hablar lo que yo digo. No solamente de mi promoción, de otros grados. Pueden hablar y verificar lo que yo digo”, manifestó.

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En publicaciones previas, Marina Gold difundió capturas de mensajes y comentarios que, según afirmó, formaron parte de una campaña de hostigamiento en su contra. Entre las imágenes aparecían frases que alentaban una agresión física y burlas por su apariencia.

La creadora de contenido también ha relatado que recibió insultos clasistas en los pasillos, aulas y buses escolares. Según su testimonio, estas situaciones se prolongaron durante los tres años que estudió en el Liceo Naval Almirante Guise.

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Michelle Onetto negó administrar la cuenta Vacawatusi

Michelle Onetto respondió a las versiones que la relacionaban con los mensajes más graves compartidos por Marina Gold. La influencer negó que la cuenta Vacawatusi fuera suya y explicó que los usuarios asociaron su nombre con ese perfil por interpretaciones surgidas en redes sociales.

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“Dentro del video ella muestra capturas como prueba, ¿no? De este bullying que pertenecen al nombre de usuario de Vacawatusi, que son conversaciones, eh, publicaciones con insultos bastante fuertes y despectivos hacia ella. Yo quiero dejar acá algo en claro. Esa no es mi cuenta, no lo es”, afirmó.

Onetto señaló que en esa época utilizaba la cuenta Ñenguito. En una de las capturas compartidas por Marina Gold se observa un comentario de ese usuario que decía: “Jajajaja, a la mierda”. La exintegrante de Zaca TV reconoció que su intervención fue inadecuada.

“Mi cuenta en ese entonces era Ñenguito y acá es donde entra esto en la historia. Aparece el comentario de mi cuenta de Ñenguito, donde yo de manera literal lo que comento es: «Jajajaja, a la mierda». Eso es todo mi comentario y reconozco que fue inapropiado y lamento mucho en ese entonces no haber tenido la madurez”, expresó.

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La controversia se desarrolla mientras el Liceo Naval Almirante Guise permanece bajo atención pública por la investigación de una denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. Marina Gold ha vinculado su testimonio con la necesidad de no normalizar el bullying ni otras formas de violencia escolar.

Michelle Onetto, conocida como Ñengo, rompe su silencio y habla sobre la polémica del Liceo Naval y las acusaciones de bullying relacionadas con Marina Gold. Aclara que ella no era la persona señalada y explica los motivos de su silencio inicial. TikTok