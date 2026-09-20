Perú

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Los streamers recibieron críticas luego de una transmisión en Kick en la que realizaron comentarios sobre la denuncia de presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise.

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy se burlan de víctima del presunto abuso sexual en bus de Liceo Naval. X
Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy se burlan de víctima del presunto abuso sexual en bus de Liceo Naval. X
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Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy generaron rechazo en redes sociales luego de que circulara un video de una transmisión en Kick en la que realizaron comentarios sobre la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise.

El contenido fue difundido mientras los tres creadores de contenido participaban en un reto y se encontraban dentro de un vehículo, caracterizados como personajes de ‘El Chavo del 8′. Durante el directo, Brando Gallesi realizó una intervención que fue interpretada por usuarios como una burla a la denuncia que investiga la Fiscalía de Familia.

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El caso del Liceo Naval involucra a un estudiante de 16 años y permanece bajo investigación. La denuncia señala que la presunta agresión ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar que trasladaba a alumnos luego de un campeonato interliceos de futsal.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro realiza diligencias para establecer las circunstancias de lo ocurrido, la participación individual de los adolescentes investigados y las eventuales responsabilidades de los adultos que acompañaban el traslado. La investigación continúa y las identidades de los menores se mantienen en reserva.

El video de los streamers se viralizó en redes sociales por el tono que adoptaron durante la transmisión. De acuerdo con las imágenes que circulan, Gallesi describió una situación de connotación sexual vinculada con el caso y, posteriormente, sostuvo que se trataba de parte de un personaje. Cristorata y Shaggy aparecen riendo durante el momento cuestionado.

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Streamers Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy se burlan de víctima del presunto abuso sexual en bus de Liceo Naval. X

El video de Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy provocó rechazo

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. Varios seguidores cuestionaron que una denuncia de presunta violencia sexual contra un adolescente fuera utilizada como parte de una dinámica de humor durante una transmisión en vivo.

La indignación aumentó por el contexto del caso, que ha generado preocupación entre padres de familia, autoridades educativas y figuras públicas. El estudiante afectado recibirá atención psicológica y asesoría legal junto a su familia, mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes.

La Defensoría del Pueblo informó que en el bus escolar viajaban tres adultos: el conductor y dos representantes de la institución educativa. La investigación deberá determinar si las personas a cargo advirtieron lo que habría ocurrido y qué acciones adoptaron durante el recorrido.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también activó el acompañamiento al adolescente y a su familia mediante el programa Warmi Ñan. Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso que los estudiantes investigados desarrollen clases remotas mientras se realizan las diligencias.

En ese escenario, las imágenes de la transmisión de Kick fueron consideradas por los usuarios como una falta de sensibilidad ante un caso que involucra a un menor de edad y que aún se encuentra en investigación.

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La investigación por la denuncia en el Liceo Naval

La denuncia fue presentada por la familia del estudiante de cuarto de secundaria luego de que este relatara lo que habría ocurrido durante el retorno de una actividad deportiva. El adolescente viajaba con otros integrantes del equipo escolar de futsal desde Surco hacia San Borja.

Inicialmente, la Fiscalía ordenó que los 10 adolescentes permanezca por 48 horas retenidos para las diligencias preliminares. Posteriormente, solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria investigados por la presunta agresión sexual contra su compañero, mientras que los otros cuatro fueron liberados.

Como parte de las medidas dispuestas, el estudiante brindará su declaración mediante cámara Gesell. Este mecanismo busca recoger su testimonio en condiciones que reduzcan el riesgo de revictimización y eviten que tenga que repetir su relato ante distintas autoridades.

La Marina de Guerra del Perú separó de sus funciones a la directora, una docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise tras conocerse la denuncia. La institución informó que colaborará con las autoridades y que aplicará las medidas disciplinarias correspondientes si se establecen responsabilidades.

La Defensoría del Pueblo también solicitó información sobre posibles antecedentes de bullying u otros episodios de violencia escolar que involucren a estudiantes del plantel. El caso abrió una discusión pública sobre los protocolos de prevención, la supervisión de los adultos durante los traslados y la respuesta institucional frente a denuncias que afectan a menores de edad.

La MGP decidió separar a la directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de abuso sexual.
La MGP decidió separar a la directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de abuso sexual.

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