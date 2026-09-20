Perú

Terror y desesperación durante el asesinato de ‘La China Polo’: testigos narran cómo ocurrieron los hechos

El entrevistado aseguró que no identificó a los responsables porque su atención se dirigió hacia la mujer después de que se desplomó ante el público

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias
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El asesinato de ‘La China Polo’ ocurrió en medio de una caravana y ante decenas de personas que, en un primer momento, confundieron el sonido de los disparos con fuegos artificiales. Así lo relató Víctor Castillo, quien se encontraba cerca de la víctima cuando cayó al suelo el último sábado 19 de septiembre en Caraz, Áncash.

Castillo afirmó que estaba realizando una entrevista cuando advirtió que la mujer se desplomó. Dijo que el ruido previo no le pareció el de un arma de fuego y que, por el contexto del evento, creyó que formaba parte de la actividad.

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Se cae la China Polo y la verdad es que yo me impresioné y no pude hacer nada”, declaró el testigo. “Lo que escuché primero era como unos cohetecillos de una fiesta de cumpleaños”, agregó.

Según su versión, la confusión se produjo porque el hecho ocurrió durante una caravana vinculada a una campaña electoral.

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos
Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

Testigo dijo que no vio al presunto atacante

Castillo sostuvo que no pudo identificar a la persona que disparó ni confirmar la versión sobre la presunta participación de un ciudadano extranjero. Explicó que había vendedores, transeúntes y público alrededor de la caravana, lo que dificultó observar lo ocurrido.

El testigo indicó que su atención se concentró en la víctima después de que cayó. “Yo estaba más enfocado hacia la occisa. Yo quería conversar con ella”, agregó.

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En tanto, la Policía Nacional del Perú señaló que detuvo a una persona de 30 años que estaría vinculado con el crimen. Fue hallado con un arma de fuego con el cual habría disparado la tarde de la tragedia. }

Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)
Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)

Piden justicia por la China Polo’

El ataque ocurrió el 19 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:40 horas, en la avenida Ramón Castilla, en la provincia de Caraz, región Áncash. La víctima, identificada con las iniciales S.Y.A.P. (44 años), era comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido Socios por Áncash, es decir, la mujer conocida como “La China Polo”, Susy Aponte.

Producto del ataque con arma de fuego, otras cinco personas resultaron heridas por proyectil: R.A.M. (55), O.P.O (72), A.A.J. (33), C.A.CH.L. (18) y E.CH.G. Todas fueron trasladadas por la Policía al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego
Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego

La PNP dispuso el traslado de un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima hacia Áncash, para reforzar las diligencias que desarrolla la Dirección de Investigación Criminal (Divincri), en coordinación con el Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de feminicidio. Sin embargo, los familiares precisan que se trata de un homicidio y piden que se realice las dilgencias correspondientes porque días antes la periodista había solicitado garantías para su vida.

Entre las diligencias dispuestas figuran el levantamiento del cadáver y la recopilación de los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona.

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