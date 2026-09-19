Perú

Capturan a presunto asesino de ‘La China’ Polo: un extranjero con un arma de fuego

Un ciudadano venezolano fue detenido tras el ataque armado que acabó con la vida de Susy Aponte Polo, periodista y candidata regional en Áncash. La Policía le incautó una pistola y busca determinar si hubo más implicados

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego
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Un ciudadano venezolano fue intervenido en Caraz, Áncash, tras ser señalado de forma preliminar como presunto autor del asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “La China” Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Durante la captura, los agentes le incautaron un arma de fuego que será sometida a las pericias correspondientes.

El ataque ocurrió este sábado 19 de septiembre, mientras Aponte Polo realizaba actividades proselitistas en las inmediaciones del mercado de Caraz. La comunicadora, de 43 años, postulaba por el Movimiento Independiente Regional Socios por Áncash y murió tras recibir impactos de bala.

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El detenido fue identificado con las iniciales L. I. O. D. y quedó a disposición de las autoridades para las diligencias que permitan determinar su participación en el crimen. La investigación también deberá establecer si actuó solo o si existieron otros involucrados.

La Policía incautó un arma de fuego al intervenido

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que activó acciones para esclarecer el homicidio de la candidata regional. Como parte de ese despliegue, los uniformados capturaron al ciudadano extranjero, a quien sindican preliminarmente como presunto autor del ataque armado.

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego
Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego

La incautación de la pistola constituye uno de los elementos que deberán ser evaluados por las unidades especializadas. Las autoridades buscarán determinar si el arma fue utilizada durante el atentado contra Susy Aponte Polo y si guarda relación con otros hechos delictivos.

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El coronel PNP Percy Chacón, jefe de la División de Investigación Criminal de Huaraz, indicó que un equipo policial se trasladó a la zona junto al jefe de la Región Policial de Áncash, general PNP Eduan Díaz Díaz. A las diligencias se sumarán agentes de Homicidios e Inteligencia.

Cinco personas resultaron heridas durante el ataque en Caraz

El atentado dejó además cinco heridos por proyectil de arma de fuego, según la información difundida por la PNP. Las víctimas fueron identificadas con las iniciales R. A. M., de 55 años; O. P. P., de 72; A. A. J., de 33; C. A. Ch. L., de 18; y E. Ch. G.

Los heridos fueron trasladados por los policías al Hospital San Juan de Dios de Caraz para recibir atención médica. La Fiscalía y la PNP deberán recoger sus testimonios como parte de la reconstrucción de lo ocurrido en las inmediaciones del mercado.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar por presunto feminicidio. Entre las primeras medidas figuran el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de otros elementos que permitan identificar a los responsables materiales e intelectuales.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

La periodista había denunciado amenazas antes de su muerte

Días antes del ataque, “La China” Polo había difundido un video en el que denunció amenazas y hostigamiento. La periodista afirmó que recibió llamadas desde distintos establecimientos penitenciarios y sostuvo que existía una orden para atentar contra ella.

Aponte Polo dirigía el espacio digital China Polo Dominical, desde el cual difundía denuncias sobre presuntos casos de corrupción, minería ilegal, obras públicas y asuntos vinculados con autoridades de Áncash. Horas antes de ser atacada, había anunciado una nueva emisión de su programa.

El Gobierno Regional de Áncash condenó el crimen y exigió al Ministerio del Interior y a la PNP un cerco policial para ubicar a todos los responsables. También pidió convocar de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para adoptar medidas ante la inseguridad y reforzar la protección de los candidatos durante el proceso electoral.

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