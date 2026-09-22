Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

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Michelle Onetto negó ser la responsable de las cuentas y publicaciones desde las que Marina Gold asegura haber recibido amenazas, insultos y hostigamiento durante su etapa como alumna del Liceo Naval Almirante Guise. La exintegrante de Zaca TV, conocida en redes como Ñengo, afirmó que los usuarios asociaron su nombre con una cuenta que, según indicó, no le pertenecía.

Onetto precisó que sí realizó un comentario en una publicación vinculada con Marina Gold, el cual reconoció como inapropiado. Sin embargo, sostuvo que las capturas difundidas por la creadora de contenido con insultos y amenazas provendrían de otra cuenta identificada como ‘Vacawatusi’.

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La respuesta de Michelle Onetto se conoció luego de que Marina Gold relatara que sufrió bullying, amenazas y comentarios clasistas durante los tres años que estudió en el Liceo Naval Almirante Guise. La streamer difundió capturas de publicaciones que, según afirmó, buscaban humillarla por su apariencia y situación económica.

“Si yo en su momento no salí a aclarar que la persona a la que Marina en su video se refería como su bully no era yo, fue porque este rumor partió de lo que la gente decidió asumir. Esto no salió de ella, no salió de mí. No porque yo no pudiese comprobar lo contrario”, manifestó Onetto.

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Michelle Onetto, conocida como Ñengo, rompe su silencio y habla sobre la polémica del Liceo Naval y las acusaciones de bullying relacionadas con Marina Gold. Aclara que ella no era la persona señalada y explica los motivos de su silencio inicial. TikTok

Michelle Onetto negó que la cuenta ‘Vacawatusi’ le perteneciera

La influencer explicó que, tras la difusión de los videos de Marina Gold, varios usuarios identificaron a Michelle Onetto como la persona detrás de los mensajes atribuidos a una cuenta anónima. Según afirmó, esa conclusión no partió de Marina, quien inicialmente había mencionado a una compañera de cabello rojo sin dar un nombre.

“De hecho, en varias ocasiones comenté que quien quisiera podía ir directamente al video en donde ella cuenta su experiencia, en donde mencionaba de manera explícita el nombre de quien ella señalaba como su bully. Yo entiendo que ella no tenía ningún tipo de obligación en tener que salir a aclarar tampoco que no era yo de quien se trataba cuando la gente lo estaba asumiendo”, señaló.

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Marina Gold cuenta detalles el bullying escolar que sufría por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise. TikTok.

Michelle Onetto se refirió a las pruebas compartidas por Marina Gold, que incluyen conversaciones y publicaciones con insultos contra la streamer. La exintegrante de Zaca TV sostuvo que el contenido atribuido a Vacawatusi no fue creado desde su cuenta personal.

“Dentro del video ella muestra capturas como prueba, ¿no? De este bullying que pertenecen al nombre de usuario de Vacawatusi, que son conversaciones, eh, publicaciones con insultos bastante fuertes y despectivos hacia ella. Yo quiero dejar acá algo en claro. Esa no es mi cuenta, no lo es”, afirmó.

Onetto indicó que su cuenta en ese momento era Ñenguito. En una de las capturas difundidas por Marina Gold, aparece un comentario asociado a ese usuario que decía: “Jajajaja, a la mierda”. La creadora de contenido admitió que ese mensaje fue incorrecto y expresó arrepentimiento por su reacción.

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“Mi cuenta en ese entonces era Ñenguito y acá es donde entra esto en la historia. Aparece el comentario de mi cuenta de Ñenguito, donde yo de manera literal lo que comento es: «Jajajaja, a la mierda». Eso es todo mi comentario y reconozco que fue inapropiado y lamento mucho en ese entonces no haber tenido la madurez”, expresó.

Marina Gold difundió una captura de los mensajes que, según afirmó, recibió durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

Marina Gold respondió y sostuvo que existió un grupo de agresores

Tras el pronunciamiento de Michelle Onetto, Marina Gold realizó una transmisión en vivo en la que aseguró que sentía temor de revisar el video de su excompañera. La streamer afirmó que las experiencias de hostigamiento que vivió en el colegio todavía le generan una reacción emocional.

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“La verdad, sinceramente, tengo miedo de ver el video de Michelle. Tengo miedo. Una sensación así. No sé si ustedes alguna vez han, han sentido que pueden correr peligro. No sé si alguna vez han sentido eso alguna vez en su vida, pero es como que no puedes hablar, tartamudeas, no puedes hablar. Pierdes la fuerza en tus músculos, como que no tienes fuerza en las manos, como que te tiemblan las manos. Y así es como yo me he sentido muchas veces en el colegio”, manifestó.

La creadora de ocntenido para adultos sostuvo que las amenazas que recibió marcaron su etapa escolar. En su transmisión, aseguró que hubo una persona que lideró un grupo de estudiantes que la hostigó, aunque señaló que fueron varias las personas involucradas en los episodios que denunció.

“Yo sé mi verdad. Unos chats con mensajes eliminados, con unos audios hablando con un malandro. No van a quitar mi verdad. No van a quitar lo que me hiciste hace seis años. No lo van a quitar”, expresó.

La streamer también afirmó: “Y yo no señalo a ninguna persona en específico, porque han sido muchas las personas que me han hecho el bullying en el colegio. Como les digo, ha sido un grupito. Liderado por alguien, sí, pero ha sido un grupito. Y mucha gente de mi promoción puede hablar lo que yo digo. No solamente de mi promoción, de otros grados. Pueden hablar y verificar lo que yo digo”.

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Marina Gold teme por la reacción de Michelle Onetto al negar de hacerle bullying en Liceo Naval donde eran compañeras. TikTok.

Otra exalumna difundió una acusación contra Michelle Onetto

En redes sociales también circuló un video de una exalumna identificada como María José, quien acusó directamente a Michelle Onetto de haberle hecho bullying durante su etapa escolar. La joven afirmó que tuvo que dejar de asistir a actividades de atletismo por temor a encontrarse con ella.

“¿Cómo te puedes creer tu propia mentira, okay? Diciendo todo esto. Tú me hiciste la vida imposible. Yo tenía que irme al PEA, ¿okay? Cuando se supone que tú tenías que haber ido al PEA por todo lo que me hiciste a mí pasar, Michelle”, expresó.

María José también aseguró que recibió mensajes anónimos a través de la antigua aplicación Ask y atribuyó esas interacciones a Michelle Onetto. La exalumna sostuvo que su madre presentó una queja ante el colegio, aunque no ofreció documentos públicos sobre ese proceso.

“Pero te voy a decir algo, ¿ya, Michelle? Yo tuve que perder muchas cosas. Hasta dejaba de ir a mi taller de atletismo porque te tenía miedo”, afirmó.

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María José, exalumna del Liceo Naval Almirante Guise acusa a Michelle Onetto de hostigarla y agredirla verbalmente. TikTok.

Las acusaciones de Marina Gold y María José corresponden a sus testimonios difundidos en redes sociales. Michelle Onetto, por su parte, negó ser la responsable de la cuenta Vacawatusi y de las publicaciones que contienen los insultos más graves contra Marina Gold. La influencer sí reconoció que su comentario fue inapropiado y lamentó no haber tenido otra actitud en ese momento.

En su mensaje, Onetto también se refirió a la situación que atraviesa el Liceo Naval Almirante Guise después de la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante. “La realidad es que el liceo siempre fue una jungla. Esto en realidad no es nada nuevo, en donde si te pasaba algo o alguien te hacía algo, no tenías realmente con quién acudir y básicamente era un todos contra todos”, sostuvo.

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