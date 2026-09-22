Perú

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

El candidato de Obras cuestionó la experiencia del humorista para asumir esa función y criticó la estrategia electoral que permitió al líder de Renovación Popular postular nuevamente a la capital

Ricardo Belmont calificó de “mentiroso” a Rafael López Aliaga y cuestionó sus cambios de opinión y promesas políticas
Ricardo Belmont calificó de “mentiroso” a Rafael López Aliaga y cuestionó sus cambios de opinión y promesas políticas
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El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Obras, Ricardo Belmont, calificó este martes de “mentiroso” al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y cuestionó que el humorista Carlos Álvarez sea presentado como responsable de seguridad ciudadana de esa candidatura.

En declaraciones recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, Belmont sostuvo que le resulta difícil referirse a López Aliaga porque, según dijo, distingue entre el “empresario” y el político que se autodenomina ‘Porky’.

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En ese sentido, afirmó que este último “ha mentido mucho, ha ofrecido mucho y ha cambiado de opinión muchas veces”.

El aspirante también cuestionó la propuesta de López Aliaga de colocar a Álvarez al frente de la seguridad ciudadana de Renovación Popular después de que postulara sin éxito a la Presidencia en las elecciones de abril pasado.

Rafael López Aliaga
El candidato de Obras cuestionó la estrategia electoral de López Aliaga para volver a la alcaldía de Lima mediante su postulación como primer regidor

“¿Qué puede saber Álvarez de seguridad ciudadana? Es un especialista eso. Es como un médico, es un especialista. Un cirujano es un especialista. Seguridad ciudadana es gravísimo. Es un tema gravísimo”, afirmó antes de considerar que presentar al cómico para ese cargo es “un chiste”.

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Belmont también cuestionó la candidatura del líder de Renovación Popular, quien busca volver al consistorio limeño tras dejar el cargo para postular a la Presidencia, elección que perdió, pero en la que obtuvo un escaño en el Senado, al que luego renunció.

Consideró que López Aliaga fue “muy vivo” y que hizo una “viveza criolla” para mantener su candidatura, aunque responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo creo que ahí ‘Porky’ ha hecho una viveza criolla (al postular como primer regidor, lo que le permitiría volver a asumir la alcaldía de Lima en caso de que su partido obtenga la victoria en los comicios de octubre próximo), pero el culpable es el Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo.

Belmont puso en duda la experiencia de Carlos Álvarez en seguridad ciudadana y consideró “un chiste” que sea presentado para liderar esa área
Belmont puso en duda la experiencia de Carlos Álvarez en seguridad ciudadana y consideró “un chiste” que sea presentado para liderar esa área

“Yo quiero que Rafael postule, porque si no van a pensar que no quiero que postule. Que postule”, agregó el representante de Obras, al insistir en que, a su juicio, las reglas electorales no deberían modificarse “a la mitad del partido”.

Belmont participó la víspera en un debate televisado organizado por el JNE, en el que el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, señaló que el pleno aún no ha decidido si los candidatos que figuran como primeros regidores podrán asumir la alcaldía en caso de que sus respectivas fórmulas obtengan el respaldo de las urnas.

En el pasado, López Aliaga pidió no votar por Obras luego de que su representante señalara que, si capturaba a un extorsionador, le iba a dar “besos, abrazos y no balazos”, una postura que calificó como “un insulto al Perú”.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Keiko Fujimori.

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