Susy ‘China’ Polo hizo grave denuncia poco antes de ser asesinada: “Han ordenado un atentado contra mi persona”

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

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La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, denunció públicamente días antes de su asesinato que venía siendo víctima de amenazas y hostigamiento. En un video difundido en su canal de YouTube, afirmó que había recibido llamadas provenientes de distintos penales y que en estas comunicaciones le advirtieron sobre un supuesto atentado contra su vida.

“Han ordenado un atentado contra mi persona”, sostuvo la comunicadora en el material audiovisual, donde señaló al general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Polo aseguró que ya había puesto la denuncia en conocimiento de las entidades correspondientes y manifestó que continuaría con sus investigaciones y denuncias públicas.

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La advertencia tomó especial relevancia luego de que Aponte Polo fuera asesinada a balazos este sábado 19 de septiembre durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas. La candidata de Socios por Áncash recibió impactos de arma de fuego y falleció tras el ataque. La Policía detuvo a un ciudadano extranjero señalado preliminarmente como presunto autor, mientras el Ministerio Público investiga las circunstancias y el móvil del crimen.

La periodista y candidata Susy Isabel Aponte Polo denuncia amenazas de muerte en un video difundido antes de su asesinato en la región de Áncash. (Composición: Infobae Perú )

‘La China’ Polo aseguró que había recibido llamadas amenazantes desde tres penales

En el video publicado aproximadamente una semana antes de su asesinato, Aponte Polo afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada”. La periodista sostuvo que había recibido tres llamadas provenientes de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

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Según su propio relato, las llamadas fueron realizadas desde tres penales distintos. Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

En el material audiovisual, Aponte Polo también aseguró que su celular era intervenido y relacionó las presuntas intimidaciones con las investigaciones y cuestionamientos que difundía desde sus plataformas. La comunicadora era conocida por publicar denuncias sobre presuntos actos de corrupción y otros asuntos relacionados con autoridades e instituciones de Áncash.

Polo insistió en que las amenazas no impedirían que continuara con su actividad periodística. Durante el video afirmó que seguiría difundiendo información y cuestionando a los personajes a los que investigaba. También sostuvo que había presentado denuncias ante las entidades correspondientes.

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Las acusaciones contra Revoredo forman parte de las declaraciones públicas realizadas por Aponte Polo antes de su muerte. Hasta el momento, la información disponible no establece que el general PNP tenga responsabilidad en el asesinato ni que las llamadas denunciadas hayan sido parte de un plan relacionado con el crimen. Esa eventual conexión deberá ser determinada por las autoridades a cargo de las investigaciones.

Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

Susy Aponte Polo fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz

El asesinato de Susy Aponte Polo ocurrió este sábado 19 de septiembre, cuando la candidata al Gobierno Regional de Áncash participaba en actividades proselitistas en Caraz. De acuerdo con información policial difundida por medios nacionales, el ataque ocurrió alrededor de las 12:40 p. m. en la avenida Ramón Castilla, en inmediaciones de un mercado.

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Después del ataque, la Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana señalado preliminarmente como presunto autor. Durante la intervención se le incautó una pistola y el intervenido quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. La investigación deberá determinar su responsabilidad y establecer si existen otras personas involucradas.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

El general PNP Eduan Díaz Díaz, jefe de la Región Policial Áncash, se dirigió hacia Huaraz junto con equipos especializados de Homicidios e Inteligencia para participar en las pesquisas. Las diligencias buscan reconstruir el ataque, identificar a todos los involucrados y establecer el móvil del asesinato.

Gore Áncash y Fiscalía impulsan acciones para esclarecer el asesinato

Tras conocer el asesinato, el Gobierno Regional de Áncash condenó la muerte de Aponte Polo y pidió una respuesta de las autoridades nacionales. La institución solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional establecer un cerco policial para identificar y capturar a los responsables del ataque.

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El Gobierno Regional de Áncash exige medidas de seguridad y la captura de los responsables tras el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo. (Foto: Gobierno Regional de Áncash)

El gobierno regional también planteó convocar de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para abordar la situación de inseguridad en Áncash. Entre sus pedidos incluyó además medidas de protección para los candidatos que participan en el proceso electoral, con el objetivo de resguardar su integridad durante la campaña.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte. La diligencia busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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