Perú

Arma usada en asesinato de la ‘China Polo’ estuvo involucrada en otros cinco hechos criminales, confirma PNP

El jefe de la institución, Fredy López, informó que la pericia balística vinculó los ocho casquillos hallados en la escena del crimen con robos, lesiones y homicidios cometidos entre 2025 y 2026

La China Polo
La pericia balística determinó que la pistola usada en el asesinato de Susy Aponte fue empleada en otros cinco hechos delictivos
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El jefe de la Policía Nacional (PNP), Fredy López, informó este lunes que el arma utilizada para asesinar a la candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’, también fue empleada en otros cinco hechos delictivos, de acuerdo con una pericia balística.

Durante una rueda de prensa sobre los avances de la investigación, López indicó que el cotejo determinó que los ocho casquillos recogidos en la escena del crimen fueron disparados con la pistola usada en el asesinato.

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“Los casquillos que han sido encontrados en la escena del crimen, ocho de ellos, pertenecen al arma homicida”, reiteró.

El análisis del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) estableció que esa pistola también fue utilizada en un robo agravado de 2025, un caso de lesiones registrado en 2026, el homicidio de un ciudadano venezolano en mayo de este año, otro homicidio ocurrido ese mismo mes y un caso de lesiones por proyectil de arma de fuego en julio.

“Quiere decir que esta arma viene siendo utilizada en diversos eventos de criminalidad”, señaló.

En plena campaña electoral, la periodista y candidata Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz. Este informe detalla los últimos días de 'China Polo', las denuncias que realizó en redes sociales sobre amenazas y el clamor por justicia ante la escalada de violencia.

A 48 horas del asesinato de Aponte, la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa con las diligencias para determinar quiénes participaron en la planificación y ejecución del crimen. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas y son investigadas por su presunta participación como autor material y financista, respectivamente.

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López indicó que los investigadores aún buscan identificar al presunto intermediario y a la persona que habría ordenado el asesinato. Por ello, la PNP solicitó al Ministerio Público ampliar la detención de los implicados y un juez autorizó la prórroga de 15 días para continuar con las diligencias.

“Todavía nos falta llegar al intermediario, nos falta llegar a la persona que ordenó la muerte de esta señora y nos falta hacer más diligencias”, sostuvo.

El alto mando policial destacó que el resultado pericial aporta “sustento científico a la investigación” y refuerza la conexión de la pistola con una serie de delitos previos.

Una pistola semiautomática de color negro con empuñadura de goma beige reposa sobre una superficie oscura y plana
Los ocho casquillos hallados en la escena del crimen fueron disparados con la misma pistola, según el análisis del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS)

“Aquí hay investigación netamente policial, con el acompañamiento, por supuesto, jurídico del Ministerio Público, pero que también hay acá un tema científico que nos da el soporte criminalístico”, afirmó.

Aponte se encontraba realizando una visita al mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, acompañada por integrantes de su campaña política, cuando fue atacada por un presunto sicario que le disparó en la cabeza y causó heridas a otras personas que se encontraban en el lugar.

Antes del ataque, la aspirante acusó al exdirector de Investigación Criminal de la PNP, Víctor Revoredo, de ordenar un atentado en su contra, luego de denunciar presuntos vínculos entre jefes policiales y la banda criminal ‘Los Pulpos’, y afirmó que internos de tres prisiones le habían advertido sobre esa amenaza.

También había anunciado un reportaje sobre el candidato a la alcaldía de Huaraz, capital de Áncash, Lalo Villa, como representante del partido Alianza para el Progreso (APP) del exgobernador regional de La Libertad y poderoso César Acuña.

El Ministerio Público inició las investigaciones por feminicidio, pero luego recalificó el caso como presunto crimen por encargo, cuya investigación quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas.

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