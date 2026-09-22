Perú

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

El líder de Renovación Popular respondió a los cuestionamientos de su rival sobre su eventual llegada a la alcaldía de Lima y defendió la interpretación de su partido sobre la sucesión municipal

Rafael López Aliaga volvió a cuestionar a Carlos Bruce y lo acusó de mantener un supuesto “estilo mafioso” y de estar a la “sombra” de Odebrecht
Rafael López Aliaga volvió a cuestionar a Carlos Bruce y lo acusó de mantener un supuesto “estilo mafioso” y de estar a la “sombra” de Odebrecht
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este martes al candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, a quien acusó de mantener un supuesto “estilo mafioso” y de estar a la “sombra” de la constructora brasileña Odebrecht, pese a que el exministro confirmó días atrás que ha presentado hasta cuatro denuncias en su contra por difamación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, López Aliaga calificó de “desesperación y manotazos de ahogado” las críticas que su rival lanzó durante el último debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El candidato de Renovación Popular sostuvo que el representante de Somos Perú “lleva más de 25 años viviendo a costa del Estado” y recordó sus anteriores cargos como “ministro del prófugo y sentenciado Alejandro Toledo, congresista con PPK y Martín Vizcarra, y operador cercano a Susana Villarán y Sada Goray”.

“Todos personajes procesados y tras las rejas por corrupción. ¡Ese es su entorno de siempre! Por eso no sorprende que ahora la sombra de Odebrecht esté detrás de su campaña. Están desesperados por capturar la Municipalidad Metropolitana de Lima para volver al viejo negocio y seguir defendiendo el cobro de los peajes corruptos que tanto daño le hacen al bolsillo del pueblo”, señaló.

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Rafael López Aliaga
Los ataques se producen pese a las denuncias por difamación: Bruce confirmó que presentó hasta cuatro acciones judiciales contra López Aliaga por sus declaraciones

López Aliaga también respondió a los cuestionamientos sobre su candidatura a primer regidor de Lima y la posibilidad de que asuma la Alcaldía Metropolitana en caso de que Renovación Popular gane las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Ahora, fiel a su estilo mafioso, pretende chantajear e infundir miedo al JNE con supuestos inventados”, afirmó, en referencia al pedido formulado por Bruce para que el organismo electoral defina si podrá asumir el cargo de alcalde.

“Bruce oculta la ley porque no le conviene: la doctrina y la jurisprudencia electoral son clarísimas, ante la ausencia del alcalde, el teniente alcalde asume la gestión de Lima. ¡No nos van a engañar! Lima no va a volver a manos de los que cogobernaron con corruptos y entregaron nuestras pistas a las constructoras brasileñas”, agregó.

Días atrás, el candidato de Somos Perú confirmó que había emprendido acciones judiciales por difamación contra su rival al considerar que sus declaraciones habían excedido los límites del debate político.

Carlos Bruce, con barba blanca y gafas, vestido con traje oscuro y camisa blanca, habla frente a un micrófono. El fondo es un muro beige y elementos verticales
López Aliaga vinculó a Bruce con figuras investigadas o condenadas por corrupción y cuestionó sus anteriores cargos públicos y vínculos políticos

Durante el debate municipal, el exministro cuestionó la gestión de López Aliaga y afirmó que ha dejado una deuda superior a los 5.000 millones de soles y que, cuatro años después de la promesa de convertir la capital en una “potencia mundial”, la ciudad está “peor en delincuencia”, “peor en tránsito” y “peor en limpieza”.

“Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”, afirmó tras asegurar que su eventual gestión no discriminará a ningún ciudadano “ni por su raza, ni por su religión, ni por sus creencias políticas, ni por su origen, ni por su sexo, ni por su orientación sexual”.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Keiko Fujimori.

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