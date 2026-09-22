Tubulares de Huacachina retoman sus recorridos tras más de siete días de paralización y acuerdo con el MTC

La medida se aplica después de recientes accidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad de los paseos turísticos. Composición: Infobae

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Los operadores de vehículos tubulares de Huacachina, en la región Ica, retomaron el servicio turístico después de más de siete días de paralización. La medida permitió restablecer los recorridos por las dunas, una de las actividades que forma parte de la oferta para los visitantes de la laguna de Huacachina.

El reinicio se produjo después de una reunión entre dirigentes del gremio de operadores y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En ese encuentro se acordó mantener el diálogo sobre las condiciones técnicas y regulatorias que deben cumplir los vehículos utilizados para transportar turistas en la zona.

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La suspensión ocurrió en medio de observaciones relacionadas con las condiciones de funcionamiento de estas unidades. Entre los puntos señalados figuran la antigüedad de algunos vehículos y el cumplimiento de requisitos técnicos aplicables a unidades modificadas para circular por terrenos de dunas.

El retorno de los tubulares también permite que los prestadores vinculados con esta actividad recuperen sus labores. El servicio quedó sujeto a la continuidad de las conversaciones entre el gremio y las autoridades respecto de las exigencias técnicas, la fiscalización y las condiciones de seguridad para los pasajeros.

MTC y operadores acuerdan continuar el diálogo técnico

La reunión entre los representantes del gremio y el MTC permitió acordar la continuidad de las conversaciones sobre la regulación de los tubulares destinados al transporte turístico. El intercambio se produce en un contexto de observaciones sobre las características de las unidades que prestan servicio en Huacachina.

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De acuerdo con la información proporcionada, uno de los aspectos bajo revisión corresponde a la antigüedad de determinados vehículos. También se evalúa la aplicación de las exigencias técnicas previstas para unidades modificadas que circulan sobre las dunas.

El marco regulatorio incluye disposiciones específicas para este tipo de transporte. El Decreto Supremo N.° 026-2019-MTC modificó el Reglamento Nacional de Administración de Transporte e incorporó requisitos técnicos para los vehículos tubulares utilizados con fines turísticos.

Requisitos técnicos establecidos para los tubulares

Dircetur de Ica afirmó que los tubulares que ofrecen recorridos en Huacachina operan de manera ilegal y sin cumplir las medidas de seguridad. Composición: Infobae

La normativa contempla condiciones vinculadas con los principales componentes del vehículo. Entre ellas figura la conservación del chasis original, el motor y otros sistemas automotrices correspondientes a la categoría de la unidad.

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También se establecen exigencias para los elementos destinados a proteger a los pasajeros. Los vehículos deben contar con cinturones de seguridad de cuatro puntos para todos los ocupantes y asientos con cabezales de seguridad.

Las disposiciones incluyen, además, parámetros relacionados con las características de circulación sobre terrenos de dunas. Entre estos criterios figuran los límites vinculados con pendientes, ángulos de entrada y salida, distancia al suelo y resistencia estructural.

Los operadores de Huacachina sostienen que las unidades utilizadas en el servicio conservan elementos originales de fábrica, entre ellos el motor y el chasis. Según la posición expuesta por el gremio, las principales modificaciones corresponden a la estructura destinada al transporte de pasajeros.

Rubén Camargo, vicepresidente de la asociación de operadores, declaró a Canal N que la paralización fue una decisión adoptada por los propios transportistas. Según su versión, no existió una prohibición formal de funcionamiento emitida por la Fiscalía ni por el Gobierno Regional de Ica.

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Huacachina cuenta con una mesa técnica sobre seguridad turística

Los buggies o tubulares que operan en la laguna de Huacachina —uno de los principales atractivos turísticos del sur del Perú— son fabricados de manera artesanal y no cumplen con las normas técnicas exigidas. (Andina)

Las discusiones sobre la operación de los tubulares en Huacachina también cuentan con un antecedente institucional. En octubre de 2025 se creó, mediante resolución ministerial, una Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

El espacio tiene entre sus objetivos diseñar e impulsar medidas relacionadas con la seguridad, la formalización y la fiscalización de los servicios prestados mediante vehículos tubulares dentro del área.

La mesa reúne a distintas instituciones para coordinar acciones vinculadas con esta actividad turística. Su creación estableció un mecanismo específico para abordar las condiciones de prestación del servicio y los controles aplicables a los operadores.

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Operadores independientes dificultan la fiscalización

Otro de los puntos señalados por los dirigentes corresponde a la existencia de prestadores independientes que trabajan fuera de las asociaciones formalmente organizadas.

Según los representantes del gremio, esta situación dificulta la fiscalización interna y genera diferencias en la aplicación de los estándares de seguridad entre los distintos prestadores del servicio.

La presencia de operadores fuera de las organizaciones reconocidas también forma parte de las cuestiones que requieren coordinación entre las autoridades y el sector. La actividad turística en las dunas queda así vinculada con aspectos técnicos, administrativos y de control que deberán ser tratados dentro de los espacios de diálogo establecidos.

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