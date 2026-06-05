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Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

El país define quién será su próximo presidente en una jornada que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con más de 27 millones de ciudadanos habilitados para votar

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Este domingo 7 de junio, más de 27 millones 300 mil ciudadanos están llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Conoce las cifras del padrón electoral más grande de los últimos años.

El domingo 7 de junio de 2026, Perú elegirá presidente entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta presidencial. El padrón electoral cuenta con 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 horas en todo el país. Los locales abrirán desde las 06:00 para la instalación de mesas por parte de los miembros designados. El voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años y facultativo para mayores de 70.

12:52 hsHoy

Cambios en las elecciones en Perú: Esto es lo que ya no vivirás durante el proceso presidencial de este 7 de junio

El proceso electoral implementa cambios como el retiro del histórico holograma del DNI y modifica las condiciones para autoridades de mesa, en una apuesta por mayor transparencia y eficiencia. Asimismo, espera que en elecciones próximas ya se apunte a la tecnología

Elementos clave de la jornada electoral en Perú, incluyendo un DNI azul sin holograma, cédula de votación, bolígrafo, urna de la ONPE y carteles de RENIEC sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elementos clave de la jornada electoral en Perú, incluyendo un DNI azul sin holograma, cédula de votación, bolígrafo, urna de la ONPE y carteles de RENIEC sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las elecciones presidenciales del 7 de junio en Perú, los votantes encontrarán un proceso renovado marcado por la eliminación de elementos históricos y la implementación de nuevas medidas. La modernización abarca desde la supresión del holograma en el reverso del DNI hasta la introducción de incentivos económicos para los miembros de mesa, en un contexto de cambios logísticos, tecnológicos y de fiscalización.

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12:48 hsHoy

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: así fue el último mitin de Fuerza Popular en Lima antes de las elecciones

La aspirante presidencial de Fuerza Popular realizó su mitin final en la capital, rodeada de militantes y bajo estrictas medidas, en cumplimiento de las normas del Jurado Nacional de Elecciones

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales se toman de la mano durante el cierre de campaña de Fujimori antes de la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales se toman de la mano durante el cierre de campaña de Fujimori antes de la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El mitin de cierre de campaña de Keiko Fujimori, programado para realizarse en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, proyecta convertirse en uno de los actos políticos más concurridos de la actual contienda electoral. Según la agenda definida por Fuerza Popular, la candidata utilizará este escenario emblemático de Lima para consolidar su mensaje de cara a la segunda vuelta. El evento, previsto para la noche del 4 de junio, concentrará a miles de simpatizantes y marcará el fin de una gira nacional caracterizada por la movilización y la confrontación política.

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12:48 hsHoy

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: así se vivió la última jornada proselitista antes del balotaje

El candidato de Juntos por el Perú reunió a simpatizantes en el Campo de Marte, donde presentó sus principales propuestas y agradeció el respaldo de excandidatos

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a sus seguidores durante la recta final de su campaña electoral, antes de la segunda vuelta del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a sus seguidores durante la recta final de su campaña electoral, antes de la segunda vuelta del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Roberto Sánchez cierra campaña en Lima este jueves 4 de junio en Campo de Marte, en el último acto proselitista permitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del balotaje del domingo 7 de junio. El candidato de Juntos por el Perú convocó a sus seguidores a la avenida La Peruanidad, en Jesús María, desde las 4:00 p. m., luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima le negara el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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12:47 hsHoy

Documentos válidos para votar y atención de Reniec

Primer plano de un DNI peruano con "EXPIRADOS" visible, frente a una urna electoral que muestra "Elecciones Presidenciales 2026 - Segunda Vuelta".
Un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano, posiblemente vencido, junto a una urna electoral que indica "Elecciones Presidenciales 2026 - Segunda Vuelta", enfatizando la necesidad de tener la identificación en regla para ejercer el voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec informó que más de 700 mil DNI no han sido recogidos y extendió su horario de atención a 12 horas diarias en más de 200 oficinas del país para facilitar la entrega del documento. Se aceptarán DNI azul, electrónico y amarillo, y también se podrá votar con DNI vencido, gracias a una disposición especial.

12:46 hsHoy

Medidas para trabajadores que deben desplazarse

El gobierno promulgó una norma que otorga hasta cuatro días de ausencia justificada (del viernes 5 al lunes 8 de junio) a los trabajadores que deban trasladarse a votar fuera de su lugar habitual de trabajo, con la obligación de reponer las horas.

12:46 hsHoy

Envío de material electoral al extranjero

El Ministerio de Relaciones Exteriores completó el envío del material electoral a 63 países, incluyendo destinos complejos como Moscú, Pekín y La Habana, para asegurar el voto de los peruanos residentes en el exterior.

12:43 hsHoy

Rol de JNE y ONPE

JNE y ONPE rechazan declaraciones de Zamir Villaverde

El JNE y la ONPE mantienen funciones diferenciadas: el JNE resuelve y proclama, la ONPE ejecuta y organiza la logística del proceso electoral, siguiendo el modelo institucional peruano.

Estos elementos pueden complementar y actualizar el panorama de la segunda vuelta electoral 2026 en Perú.

12:23 hsHoy

Consulta y local de votación

Vista frontal de la entrada de un local de votación con un gran cartel de la ONPE. Varias personas desenfocadas ingresan al edificio beige, con flechas direccionales en las paredes.
Ciudadanos ingresan a un local de votación en Lima, Perú, bajo un gran cartel de la ONPE que identifica el centro, marcando el inicio de una jornada electoral ordenada y concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE habilitó la consulta oficial en consultaelectoral.onpe.gob.pe para conocer el local, la dirección y el número de mesa asignados. El DNI vencido o por vencer tiene vigencia hasta el 7 de junio. No se admiten tickets ni comprobantes de trámite como documentos válidos.

Cada elector debe acudir al local y mesa asignados, donde los carteles informativos y el personal de la ONPE facilitan la ubicación.

12:23 hsHoy

Funciones y obligaciones de los miembros de mesa

La ONPE recuerda a los miembros de mesa seleccionados para la segunda vuelta que deben presentarse a las 6 a.m. en su local de votación. Se reitera que recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso laboral.

Los miembros de mesa deben presentarse a las 06:00 para instalar la mesa y conducir el proceso de sufragio, verificar la identidad de los electores, custodiar la urna y realizar el escrutinio tras el cierre. Si no cumplen su función sin justificación, se aplica una multa de S/ 275.

Multas y dispensas

Omitir el voto genera multa, cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito:

Distritos no pobres: S/ 110Distritos en pobreza no extrema: S/ 55Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50

El pago puede hacerse por internet, en el Banco de la Nación o en oficinas del JNE. La dispensa se solicita ante el JNE con la documentación correspondiente.

12:23 hsHoy

Ley seca durante la jornada electoral

Mano de persona introduciendo papeleta en una urna electoral de ONPE. A la derecha, un símbolo de prohibición de alcohol con botella y copa
La ley seca será aplicada en todo el país como parte de las medidas oficiales para garantizar el orden durante las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú)

En Perú, la ley seca entrará en vigor desde el sábado 6 de junio a las 08:00 y se mantendrá hasta el lunes 8 de junio a las 08:00, en el marco de la segunda vuelta presidencial. Durante este periodo estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, tanto en comercios como en establecimientos públicos, como parte de las medidas para preservar el orden y la transparencia en la jornada electoral. El incumplimiento de esta restricción puede generar sanciones para los negocios y personas que la infrinjan.

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