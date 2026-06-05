Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Este domingo 7 de junio, más de 27 millones 300 mil ciudadanos están llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Conoce las cifras del padrón electoral más grande de los últimos años.

El domingo 7 de junio de 2026, Perú elegirá presidente entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta presidencial. El padrón electoral cuenta con 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 horas en todo el país. Los locales abrirán desde las 06:00 para la instalación de mesas por parte de los miembros designados. El voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años y facultativo para mayores de 70.