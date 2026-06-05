Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

El domingo 7 de junio de 2026, Perú elegirá presidente entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta presidencial. El padrón electoral cuenta con 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 horas en todo el país. Los locales abrirán desde las 06:00 para la instalación de mesas por parte de los miembros designados. El voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años y facultativo para mayores de 70.
En las elecciones presidenciales del 7 de junio en Perú, los votantes encontrarán un proceso renovado marcado por la eliminación de elementos históricos y la implementación de nuevas medidas. La modernización abarca desde la supresión del holograma en el reverso del DNI hasta la introducción de incentivos económicos para los miembros de mesa, en un contexto de cambios logísticos, tecnológicos y de fiscalización.
El mitin de cierre de campaña de Keiko Fujimori, programado para realizarse en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, proyecta convertirse en uno de los actos políticos más concurridos de la actual contienda electoral. Según la agenda definida por Fuerza Popular, la candidata utilizará este escenario emblemático de Lima para consolidar su mensaje de cara a la segunda vuelta. El evento, previsto para la noche del 4 de junio, concentrará a miles de simpatizantes y marcará el fin de una gira nacional caracterizada por la movilización y la confrontación política.
Roberto Sánchez cierra campaña en Lima este jueves 4 de junio en Campo de Marte, en el último acto proselitista permitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del balotaje del domingo 7 de junio. El candidato de Juntos por el Perú convocó a sus seguidores a la avenida La Peruanidad, en Jesús María, desde las 4:00 p. m., luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima le negara el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Documentos válidos para votar y atención de Reniec
Reniec informó que más de 700 mil DNI no han sido recogidos y extendió su horario de atención a 12 horas diarias en más de 200 oficinas del país para facilitar la entrega del documento. Se aceptarán DNI azul, electrónico y amarillo, y también se podrá votar con DNI vencido, gracias a una disposición especial.
Medidas para trabajadores que deben desplazarse
El gobierno promulgó una norma que otorga hasta cuatro días de ausencia justificada (del viernes 5 al lunes 8 de junio) a los trabajadores que deban trasladarse a votar fuera de su lugar habitual de trabajo, con la obligación de reponer las horas.
Envío de material electoral al extranjero
El Ministerio de Relaciones Exteriores completó el envío del material electoral a 63 países, incluyendo destinos complejos como Moscú, Pekín y La Habana, para asegurar el voto de los peruanos residentes en el exterior.
Rol de JNE y ONPE
El JNE y la ONPE mantienen funciones diferenciadas: el JNE resuelve y proclama, la ONPE ejecuta y organiza la logística del proceso electoral, siguiendo el modelo institucional peruano.
Estos elementos pueden complementar y actualizar el panorama de la segunda vuelta electoral 2026 en Perú.
Consulta y local de votación
La ONPE habilitó la consulta oficial en consultaelectoral.onpe.gob.pe para conocer el local, la dirección y el número de mesa asignados. El DNI vencido o por vencer tiene vigencia hasta el 7 de junio. No se admiten tickets ni comprobantes de trámite como documentos válidos.
Cada elector debe acudir al local y mesa asignados, donde los carteles informativos y el personal de la ONPE facilitan la ubicación.
Funciones y obligaciones de los miembros de mesa
Los miembros de mesa deben presentarse a las 06:00 para instalar la mesa y conducir el proceso de sufragio, verificar la identidad de los electores, custodiar la urna y realizar el escrutinio tras el cierre. Si no cumplen su función sin justificación, se aplica una multa de S/ 275.
Multas y dispensas
Omitir el voto genera multa, cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito:
Distritos no pobres: S/ 110Distritos en pobreza no extrema: S/ 55Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50
El pago puede hacerse por internet, en el Banco de la Nación o en oficinas del JNE. La dispensa se solicita ante el JNE con la documentación correspondiente.
Ley seca durante la jornada electoral
En Perú, la ley seca entrará en vigor desde el sábado 6 de junio a las 08:00 y se mantendrá hasta el lunes 8 de junio a las 08:00, en el marco de la segunda vuelta presidencial. Durante este periodo estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, tanto en comercios como en establecimientos públicos, como parte de las medidas para preservar el orden y la transparencia en la jornada electoral. El incumplimiento de esta restricción puede generar sanciones para los negocios y personas que la infrinjan.