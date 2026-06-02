Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, negó que el etnocacerista Antauro Humala forme parte de un eventual Gobierno. Esto a pesar de que él mismo le ofreció ocupar un ministerio.
“Hemos dicho con claridad, de las propias palabras de Antauro, que él no forma parte, no formará parte del gobierno, no forma parte ni del partido ni del equipo económico ni del equipo político”, dijo Sánchez en declaraciones a la prensa a su llegada a Cusco.
El candidato presidencial aseguró que consideran el apoyo de Humala como “un voto más en medio de tantos peruanos que han contribuido”. “Nosotros lo recibimos a bien, pero eso no significa que va a ocupar cargos en el gobierno. Lo digo con respeto, pero también con precisión categórica”, apuntó.
Como se recuerda, Roberto Sánchez anunció a Antauro Humala como la persona que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno. El ofrecimiento se realizó durante el cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo.
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En respuesta, Humala declaró que no solicitó cargos ministeriales, pero agradeció el gesto. Afirmó que prefiere desarrollar el nacionalismo desde fuera del aparato estatal. “Yo lo he agradecido públicamente y lo he anotado, pero no lo exigimos. No lo exigimos. Es más, yo la verdad, particularmente, siempre me he considerado más ágil, más libre, puedo desarrollar mejor la organización nacionalista desde afuera del aparato estatal”, apuntó.
Antauro respalda a Sánchez
El líder etnocacerista Antauro Humala reapareció en la escena política y reafirmó su respaldo a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta electoral. Según informó, el nacionalismo votará totalmente y en plenitud por Juntos por el Perú y la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, después de que la alianza entre ambos sectores lograra cerca del 12% de votos en la primera vuelta.
En conferencia de prensa, Humala se adjudicó la mitad de ese porcentaje y destacó la continuidad de la convergencia política con Sánchez para la segunda vuelta. “La mitad del 12% son seis, entonces con ese potencial de votación obviamente vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Somos leales al compromiso”, expresó.
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El sentenciado por el asesinato de 4 policías durante el Andahuaylazo precisó que el apoyo de su movimiento tiene un carácter ideológico y no está condicionado a la obtención de cargos públicos. “Más allá de mi persona, el etnocacerismo apoya a Juntos por el Perú tal como lo hizo en la anterior elección con Perú Libre, Pedro Castillo, sin pedir nada a cambio. El indulto frustrado del castillismo para la liberación de etnocaceristas nunca fue exigencia nuestra. El apoyo antaurista es ideológica”, alegó.
Humala diferenció la postura de su movimiento respecto a la de otros actores políticos y remarcó que “nuestro apoyo es como partido, no como persona. Yo repito, nosotros, a diferencia de otras personas, no estamos por ningún cargo. Tal como sucedió la anterior vez con Perú Libre, que también apoyamos en primera y nada a cambio. Ese es el estilo nacionalista, generoso por convicción”.
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