Cierre de campaña de Roberto Sánchez EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Juntos por el Perú en Lima

Roberto Sánchez cierra campaña en Lima este jueves 4 de junio en Campo de Marte, en el último acto proselitista permitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del balotaje del domingo 7 de junio. El candidato de Juntos por el Perú convocó a sus seguidores a la avenida La Peruanidad, en Jesús María, desde las 4:00 p. m., luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima le negara el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Sánchez llega a este cierre tras un recorrido contrarreloj por el sur andino: Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3. El mitin en Lima es la última oportunidad para movilizar a su base en la capital antes de que, a las 00:00 del viernes 5 de junio, entre en vigor la veda electoral. Quien infrinja esa restricción, según las normas del JNE, se expone a una pena de cárcel de entre tres meses y dos años.
¿Dónde será el cierre de campaña de Roberto Sánchez?
El gran mitín de Juntos por el Perú se realizará en la avenida La Peruanidad, en Campo de Marte, distrito de Jesús María. El comando de campaña eligió ese punto tras la negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima a autorizar el acto en el Centro Histórico, que está clasificado como zona intangible y Patrimonio Cultural de la Humanidad.
¿A qué hora empieza el mitin de cierre?
El acto está convocado para las 4:00 p. m. de este jueves 4 de junio. Es el último evento proselitista que podrá realizar Juntos por el Perú antes del balotaje: según las restricciones del JNE, desde las 00:00 del viernes 5 de junio queda prohibida cualquier manifestación política, bajo pena de cárcel de entre tres meses y dos años.
¿Quiénes actuarán en el cierre de campaña?
El flyer oficial de Juntos por el Perú confirma seis artistas invitados para animar el mitin: Dilbert Aguilar y Orquesta La Tribu, Los Mojarras, Conjunto Rumbavana, Amaranta, El Auténtico Juaneco de Mao Wong López —agrupación oriunda de Pucallpa— y la Orquesta Típica Amigos del Mantaro. La selección apunta a convocar al electorado de las regiones del interior con mayor presencia en Lima.
El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió este miércoles a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reconsiderar la decisión de negar la autorización para su mitin de cierre de campaña en el centro histórico de la capital.
La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú (JP) para realizar un mitin político en el Paseo de los Héroes Navales, actividad que formaba parte del cierre de campaña presidencial de Roberto Sánchez. La decisión fue comunicada mediante un oficio emitido el 2 de junio de 2026 y dirigido al personero legal de la agrupación.
Un plan de gobierno de consenso con cuatro aliados
Tres días antes del cierre de campaña, Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno elaborado junto a cuatro fuerzas políticas aliadas: Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Partido Cívico Obras y Primero la Gente, además de la Plataforma por la Democracia. El documento, de 114 páginas, fue construido por un equipo técnico de 124 integrantes.
El programa reemplaza el plan original de Juntos por el Perú y modera el discurso en varios frentes. Desaparece la propuesta de renegociar los tratados de libre comercio —que el candidato había prometido revisar en primera vuelta— y se plantea respetar los acuerdos internacionales vigentes. La asamblea constituyente se mantiene, aunque el documento plantea que la ciudadanía defina la vía —reforma integral o convocatoria constituyente— mediante mecanismos democráticos y participativos.
El JNE, por su parte, recordó que el artículo 19.3 del Reglamento de las Elecciones Generales 2026 prohíbe modificar el plan de gobierno con posterioridad a la fecha límite de inscripción de candidaturas.
La sombra de Antauro Humala sobre la campaña
La relación de Sánchez con el líder etnocacerista Antauro Humala ha sido el flanco más cuestionado de su campaña. En el último mitin de primera vuelta, el 8 de abril, Sánchez declaró públicamente: “La lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala”. Esa frase, que Keiko Fujimori le recordó en el debate presidencial previo a la segunda vuelta, lo obligó a corregir el rumbo. “Hemos dicho con claridad, de las propias palabras de Antauro, que él no forma parte, no formará parte del gobierno”, afirmó Sánchez ante la prensa en Cusco el 2 de junio.
Humala, sin embargo, reapareció en conferencia de prensa el 25 de mayo para ratificar su respaldo y reclamar la mitad del caudal electoral de Juntos por el Perú. “La mitad del 12% son seis, entonces con ese potencial de votación vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos”, dijo el líder etnocacerista, condenado a 19 años de prisión por el Andahuaylazo de 2005 —una sublevación en Andahuaylas que causó la muerte de cuatro policías— y liberado en 2022.
Humala confirmó además que Sánchez le ofreció en público, durante el cierre de primera vuelta en la Plaza 2 de Mayo, la titularidad del Ministerio de Defensa o del Interior, aunque aclaró que no lo exigió. Para esta segunda vuelta, el comando de campaña optó por mantener a Humala en segundo plano: su nombre no figura en los actos oficiales ni en la convocatoria del cierre de Lima.
Lo que está en juego el 7 de junio
El balotaje del domingo 7 de junio determinará al presidente o presidenta que gobernará el Perú para el periodo 2026-2031, tras una década de inestabilidad que dejó ocho jefes de Estado en diez años. La segunda vuelta es una reedición del duelo de 2021: Sánchez compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien venció a Fujimori en ese balotaje; la candidata de Fuerza Popular, en cambio, busca revertir tres derrotas consecutivas en segunda vuelta.
La ONPE abrirá las mesas electorales a las 7:00 a. m. y las cerrará a las 5:00 p. m. Para esta elección, el organismo prescindirá del sistema de apoyo digital al escrutinio (STAE) y volverá al método tradicional de actas en papel.
Cómo llegó Sánchez al balotaje
El pase a la segunda vuelta de Juntos por el Perú no estuvo exento de tensión. Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez obtuvo 2.015.114 votos (12,03%), frente a los 1.993.904 de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que quedó tercero con 11,90%. La diferencia fue de apenas 21.210 votos, en un escrutinio que tardó 33 días en completarse desde la primera vuelta del 12 de abril.
El 17 de mayo, el JNE proclamó oficialmente los resultados y confirmó que Sánchez enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien lideró la primera ronda con 2.877.678 votos (17,18%).
Sánchez se impuso en el sur andino y en zonas rurales: obtuvo sus mejores resultados en Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, San Martín, Huancavelica y Puno. Lima, en cambio, sigue siendo el territorio más disputado y el que puede definir el resultado del 7 de junio.