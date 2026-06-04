Cierre de campaña de Roberto Sánchez EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Juntos por el Perú en Lima

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, sonríe y alza un objeto circular mientras sostiene un micrófono durante uno de sus cierre de campaña electoral en el interior del país. (Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez cierra campaña en Lima este jueves 4 de junio en Campo de Marte, en el último acto proselitista permitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del balotaje del domingo 7 de junio. El candidato de Juntos por el Perú convocó a sus seguidores a la avenida La Peruanidad, en Jesús María, desde las 4:00 p. m., luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima le negara el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sánchez llega a este cierre tras un recorrido contrarreloj por el sur andino: Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3. El mitin en Lima es la última oportunidad para movilizar a su base en la capital antes de que, a las 00:00 del viernes 5 de junio, entre en vigor la veda electoral. Quien infrinja esa restricción, según las normas del JNE, se expone a una pena de cárcel de entre tres meses y dos años.