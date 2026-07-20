Panamá

Consumo de tabaco y de productos alternativos muestran un ligero aumento en Panamá

El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las naciones con menor prevalencia en el uso de tabaco, un 5%

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El tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Panamá. EFE/Hugo Ortuño
El tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Panamá. EFE/Hugo Ortuño

Un ligero incremento en la prevalencia del consumo de tabaco y de productos alternativos con nicotina se registra en Panamá, específicamente en la occidental provincia de Chiriquí, según detectaron las autoridades de salud.

El 7,2% de la población chiricana consume tabaco, cifra superior al 6,4% registrado en 2013, lo que evidencia un aumento en la prevalencia del tabaquismo en la provincia.

María Juanita Castillo, jefa regional de Promoción de la Salud, dijo que Chiriquí continúa registrando una prevalencia de tabaquismo superior a la del resto de las provincias y comarcas indígenas del país.

Una de las posibles causas, explicó la funcionaria, es la cercanía con Costa Rica y la permeabilidad de la frontera, lo que podría facilitar el acceso a productos derivados del tabaco.

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En el país son frecuentes los decomisos de cigarrillos de contrabando. Tan solo hace unos días la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $60 millones, esta vez en la Zona Libre de Colón.

La encuesta sobre tabaquismo en adultos, presentada en 2025, presentaba una disminución en el consumo de tabaco. (Minsa)
La encuesta sobre tabaquismo en adultos, presentada en 2025, presentaba una disminución en el consumo de tabaco. (Minsa)

Castillo hizo un llamado a las entidades responsables de fiscalizar el acceso, comercio y consumo de cigarrillos y otros productos que contienen nicotina para que refuercen el cumplimiento de la legislación vigente y eviten la comercialización irregular.

El aumento en el uso de vapeadores, sobre todo entre la juventud, no deja de preocupar a las autoridades sanitarias.

El consumo de estos cigarrillos electrónicos registró un incremento en el país, alcanzando una prevalencia del 1.5% en 2025, con una incidencia ligeramente mayor en hombres (1.7%) que en mujeres (1.2%).

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Esta cifra representa un aumento frente a los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2019, donde la prevalencia era de apenas el 0.4%, lo que significa que el consumo actual es 3.7 veces mayor que hace seis años.

En el 2013, el uso de estos dispositivos electrónicos no fue valorado en las estadísticas nacionales, según se informó.

El uso de cigarrillos electrónicos aumenta entre los jóvenes, lo que preocupa a las autoridades de salud. Archivo/EFE/EPA/TOLGA AKMEN
El uso de cigarrillos electrónicos aumenta entre los jóvenes, lo que preocupa a las autoridades de salud. Archivo/EFE/EPA/TOLGA AKMEN

La Ley 315 del 30 de junio 2022 prohíbe en el país el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotinas, cigarrillos electrónicos, calentadores de tabaco, vaporizadores otros dispositivos similares con o sin nicotina en el país.

Además, queda prohibida la compra o promoción por internet de estos dispositivos.

De acuerdo con los resultados de última encuesta sobre tabaquismo en el país, la prevalencia de consumo de productos de tabaco en la población de 15 años y más registró una disminución, al pasar de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, lo que evidencia avances en las políticas de prevención y control del tabaquismo implementadas en el país.

Los datos muestran una disminución en el número de fumadores diarios y un incremento de consumidores ocasionales, lo que para las autoridades representa un avance significativo en la reducción de la dependencia al tabaco.

En Panamá se registra unos 146,000 fumadores, indicó Reina Roa, Punto Focal y Control de Tabaco del Ministerio de Salud, basada en la última encuesta de 2025.

Ilustración a color estilo lápiz de dos pulmones, uno rosa y sano, y otro oscuro y afectado por un cigarrillo encendido, sobre fondo neutro.
Ilustración que muestra un pulmón sano de color rosa junto a un pulmón dañado y ennegrecido por el tabaquismo, con un cigarrillo encendido incrustado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud manifestaron que el tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública, debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

En Panamá, el consumo de tabaco provoca aproximadamente mil muertes al año, por lo que el Ministerio de Salud nuevamente reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, educación, vigilancia, cesación y concienciación para proteger la salud de la población.

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