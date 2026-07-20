Ola de accidentes cobra la vida de tres salvadoreños y deja múltiples lesionados

Una serie de accidentes viales en El Salvador dejó tres fallecidos y varios lesionados durante la mañana de este lunes. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Una serie de accidentes viales registrados en la mañana de este lunes dejó tres fallecidos y varios lesionados en distintos puntos de El Salvador, de acuerdo con los reportes oficiales brindados durante las primeras horas del día. Se estima que en lo que va del año el promedio diario de siniestros subió de 57 a 63 a nivel nacional.

Múltiple colisión en La Libertad deja una víctima mortal y un herido

El primer incidente de gran magnitud ocurrió sobre el kilómetro 45 de la carretera Litoral, en el sector del desvío Iscanal, El Zunsal, en La Libertad Costa. Según información proporcionada por Cruz Verde Salvadoreña, dos camiones de carga y un vehículo tipo sedán protagonizaron una colisión de alta magnitud. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia de Cruz Verde Majahual confirmaron que la conductora del automóvil había perdido la vida a causa del impacto, mientras que una segunda persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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La Libertad, una de las rutas con mayor circulación de carga pesada, volvió a ser escenario de un accidente fatal. El tráfico permaneció interrumpido durante varias horas mientras los socorristas y la policía realizaban las labores de rescate y limpieza de la vía.

La colisión en la carretera Litoral, en El Zunsal de La Libertad Costa, involucró dos camiones de carga y un sedán. (Foto cortesía)

Peatón muere atropellada en San Salvador

Horas más tarde, otro hecho lamentable se registró en la avenida Peralta, cerca del Reloj de Flores y el Mercado La Tiendona, en San Salvador. Una mujer identificada como Rosa María Gáldamez, de 64 años, perdió la vida tras ser arrollada por un autobús del transporte colectivo mientras cruzaba la calle.

Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al sitio y brindaron asistencia a la víctima, pero confirmaron su deceso en la escena debido a un trauma craneoencefálico severo.

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El esposo de la fallecida, al recibir la noticia, sufrió una crisis hipertensiva y fue estabilizado por los equipos de emergencia que permanecieron en el lugar hasta que su condición se controló.

Según los primeros datos recopilados, el accidente habría sido provocado por el conductor del autobús, quien fue retenido para las investigaciones correspondientes.

La colisión en la carretera Las Chinamas, en Ahuachapán, dejó muerto al conductor de una camioneta con placas guatemaltecas tras el choque contra una volqueta. (Foto cortesía)

Fatal colisión en Las Chinamas cobró la vida de un conductor guatemalteco

El tercer accidente con saldo mortal tuvo lugar en la carretera Las Chinamas, en las cercanías de la laguna El Espino y el sector de la fábrica Castivel, en Ahuachapán. Un vehículo tipo camioneta, con placas guatemaltecas, colisionó contra una volqueta. El conductor de la camioneta falleció en el acto, de acuerdo con los reportes preliminares obtenidos por las autoridades que se desplazaron hasta el sitio.

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El choque generó una interrupción en el tránsito, mientras los equipos de socorro y la policía realizaban las diligencias necesarias para restablecer la circulación. La presencia de vehículos de carga y la velocidad en la ruta son factores que, según las autoridades, contribuyen a la frecuencia de incidentes en este corredor fronterizo.

Un accidente de tránsito en los túneles del bulevar Constitución, en San Salvador, dejó tres lesionados tras el vuelco de un vehículo. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Más de 12,500 accidentes registrados en lo que va del año

Hasta la fecha, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 12,538 accidentes viales en El Salvador durante 2026. Esta cifra representa un aumento del 10% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 11,391 incidentes. El promedio diario de siniestros subió de 57 a 63.

El registro oficial detalla que 8,642 personas han resultado lesionadas en estos accidentes, un incremento del 24% respecto a los 6,974 heridos del año anterior. El promedio diario de lesionados pasó de 35 a 43. En cuanto a víctimas mortales, las autoridades han confirmado 797 fallecimientos por accidentes de tránsito, número que supera en 150 los casos reportados en 2025 y que implica un alza del 23%. El promedio diario de muertes aumentó de tres a cuatro.

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Los reportes de este lunes reflejan el desafío persistente que enfrenta el país en materia de seguridad vial y la necesidad de atender los factores que inciden en la frecuencia y gravedad de los percances en las carreteras salvadoreñas.