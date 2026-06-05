Cambios en las elecciones en Perú: Esto es lo que ya no vivirás durante el proceso presidencial de este 7 de junio

En las elecciones presidenciales del 7 de junio en Perú, los votantes encontrarán un proceso renovado marcado por la eliminación de elementos históricos y la implementación de nuevas medidas. La modernización abarca desde la supresión del holograma en el reverso del DNI hasta la introducción de incentivos económicos para los miembros de mesa, en un contexto de cambios logísticos, tecnológicos y de fiscalización.
Las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmaron que el clásico holograma ya no estará presente en el reverso del Documento Nacional de Identidad. Esta decisión responde al avance del control digital y a la búsqueda de mayor eficiencia y seguridad en la identificación de los electores, según reportó Andina.
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El fin de la tinta de huella dactilar
Otra modificación significativa es la eliminación de la tinta para la huella dactilar, que por décadas acompañó a los peruanos en las urnas. El registro de la asistencia y participación se realizará exclusivamente mediante una firma, lo que reduce tiempos de espera y riesgos sanitarios. Asimismo, se proyecta que en un tiempo se desarrolle la digitalización del padrón electoral que permitiría evitar errores y garantizar la trazabilidad de cada sufragio.
Otro de los aspectos que hace mucho dejó de estar en circulación es la libreta electoral, símbolo tangible de la tradición democrática, también queda fuera del proceso. El comprobante de votación desde el inicio del nuevo siglo es el DNI azul como se le conoce el cual es chico y fácil de llevar. Según la ONPE, más del 90% de los electores ya utiliza el DNI considerando también las campañas gratuitas que vienen desarrollando, por lo que la libreta ha perdido vigencia.
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Adiós a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió dejar de utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para la segunda vuelta de 2026, según confirmó el organismo. Esta herramienta digital se implementó en la primera ronda con el objetivo de acelerar el procesamiento de actas y mejorar la transparencia. Sin embargo, diversos problemas operativos generaron retrasos y confusión en el conteo, obligando a las autoridades a prescindir de la STAE y restablecer el llenado manual de actas. La ONPE explicó que la decisión busca priorizar la fiabilidad del escrutinio y evitar dilaciones como las vividas en abril.
Fin del voto en parques y espacios abiertos
Durante la primera vuelta, la ONPE habilitó de forma excepcional parques y espacios abiertos en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores para reducir riesgos sanitarios y facilitar el distanciamiento social, una medida adoptada inicialmente en respuesta a la pandemia.
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Más de 40.000 ciudadanos votaron en estos lugares, según la cobertura periodística. Para la segunda vuelta y en adelante, la ONPE determinó que los electores volverán a recintos cerrados como colegios e instituciones educativas, descartando el uso de parques y bulevares como centros de sufragio. Entre los locales que ya no funcionarán como puntos de votación figuran el parque Cáceres, el parque Mariscal Ramón Castilla y el Boulevar Tarata.
Cambios en la cédula de votación
La cédula de votación también sufrió modificaciones para la segunda vuelta de 2026. Según informó Exitosa Noticias, la boleta se volvió más simple y compacta, ya que solo incluyó a las dos fórmulas presidenciales finalistas, eliminando la presencia de candidatos al Congreso Bicameral y al Parlamento Andino. Esta medida busca agilizar el proceso de votación y reducir la posibilidad de errores al marcar las preferencias. La cédula original de la primera vuelta, de gran tamaño y con múltiples columnas y filas, no volverá a utilizarse en futuras segundas vueltas.
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Restricciones y multas más estrictas
El JNE y la ONPE endurecieron las sanciones para quienes incumplen sus deberes electorales. Las multas para los miembros de mesa ausentes alcanzan el 5 % de una unidad impositiva tributaria, mientras que no participar como votante puede implicar sanciones de hasta 110 soles, de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito.
Además, los ciudadanos con deudas acumuladas por multas electorales no podrán realizar trámites notariales ni postular a cargos públicos hasta saldar sus obligaciones, informó Exitosa Noticias. Esta política de inhabilitación por morosidad en el sistema electoral se aplicará con mayor rigor en adelante.
Menos trámites, vigilancia internacional y una nueva experiencia para el elector
La experiencia del elector cambia sustancialmente. No habrá más holograma, ni tinta dactilar, ni votación en parques, y los comprobantes de participación serán digitales. Los miembros de mesa tendrán un incentivo económico, la logística se apoya en tecnología y la vigilancia internacional y nacional refuerza la legitimidad del proceso.
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A estas transformaciones se suman la ampliación del horario de atención para trámites de DNI y la apertura de locales de votación desde las 6:00 de la mañana, facilitando la llegada escalonada de los votantes y buscando evitar aglomeraciones. Las autoridades llaman a la población a informarse y a acudir con su DNI vigente, consultando los canales oficiales ante cualquier duda.
Eliminación de la acumulación de candidaturas
La elección de 2026 se caracterizó por una cifra récord de candidatos en la primera vuelta, con 35 partidos y alianzas en competencia. Sin embargo, nuevas normas establecen que solo accederán a la distribución de escaños las organizaciones que superen el 5 % de votos válidos y obtengan al menos siete diputados o tres senadores.
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Registro depurado y auditorías reforzadas
Las autoridades electorales realizaron una depuración del padrón, eliminando registros de personas fallecidas y sumando a jóvenes que cumplieron 18 años. Además, la ONPE llevó a cabo una auditoría externa a sus sistemas informáticos, con el objetivo de incrementar la confianza ciudadana, de acuerdo con información. Esta política de depuración y control más estricto se mantendrá como estándar en futuros comicios según narró la jefa de RENIEC, Carmen Velarde.
Incentivos económicos y cambios para los miembros de mesa
Desde el anterior proceso electoral, los miembros de mesa reciben un incentivo monetario superior al viático habitual. De acuerdo con la ONPE, el monto se incrementó un 20% respecto a procesos anteriores, con el objetivo de reconocer la responsabilidad y el esfuerzo de quienes cumplen con la labor de fiscalización. Esta medida busca mejorar la puntualidad y la cobertura total de mesas en todo el territorio nacional.
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En la otra cara, desaparece la entrega de refrigerios durante la jornada. En elecciones pasadas, los miembros de mesa recibían un pequeño desayuno o almuerzo, pero este año el beneficio se reemplaza por el incentivo económico, en respuesta a restricciones presupuestarias y a la logística de distribución de alimentos.
Nueva logística y supervisión reforzada
La distribución de materiales electorales se realiza con un despliegue logístico reforzado. La ONPE emplea más de 200 vehículos solo en Lima y Callao para garantizar la llegada de urnas, cabinas y documentos a los más de 10.000 locales habilitados en el país. La entrega anticipada de los materiales, coordinada con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, busca evitar demoras y asegurar la apertura de las mesas a partir de las 6:00 de la mañana, como informó el jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, a Andina.
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Además, la ONPE distribuye plantillas Braille para personas con discapacidad visual y ha desplegado capacitaciones digitales para los responsables de mesa, con el fin de agilizar el proceso y reducir errores. Estas acciones buscan asegurar el acceso universal y la transparencia durante toda la jornada.
Transparencia, control y nuevos mecanismos de supervisión
En este proceso electoral, la transparencia y la supervisión adquieren un rol central. Más de seis misiones internacionales, entre ellas la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, acompañarán la jornada realizando observación y conteo rápido en tiempo real. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también creó un comité de expertos que monitorea la ciberseguridad y la innovación tecnológica aplicada al proceso, según informó Andina.
Otra novedad es la conservación de las papeletas electorales para eventuales recuentos, una práctica que fortalece la rendición de cuentas y permite responder a impugnaciones. Además, el padrón electoral fue actualizado y depurado, quitando registros de personas fallecidas y sumando a jóvenes que cumplen la mayoría de edad, con el objetivo de evitar irregularidades y garantizar la correcta representación de la ciudadanía.
Nuevos mecanismos de observación y conteo rápido
La observación internacional se amplió, con la participación de misiones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), que implementaron sistemas de apoyo mutuo para fortalecer la transparencia. El uso de estos métodos alternativos de verificación se consolidó como parte permanente del proceso electoral, desplazando prácticas menos rigurosas del pasado.
Prohibiciones reforzadas en la jornada electoral
Las restricciones legales fueron más estrictas en la segunda vuelta, prohibiéndose la publicación de encuestas y proyecciones desde una semana antes, la realización de manifestaciones políticas y la propaganda electoral desde 48 horas antes del sufragio, así como la celebración de espectáculos públicos durante el día de la votación. Estas disposiciones buscan garantizar un entorno ordenado y libre de influencias externas en la decisión de los electores.
Los cambios en las elecciones de 2026 en Perú marcan el fin de varias prácticas históricas Lead: Las modificaciones aplicadas en los comicios presidenciales peruanos de 2026 suprimen herramientas tecnológicas, eliminan el voto en parques y endurecen sanciones, estableciendo un nuevo estándar en la organización electoral del país
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