Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

Keiko Fujimori responde si en su eventual gobierno podría revisar las leyes procrimen. Exitosa

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que reconocerá los resultados de la segunda vuelta de este domingo 7 de junio, incluso en el escenario de que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, gane.

En entrevista con Exitosa, se le preguntó directamente a Fujimori si respetaría un resultado adverso, a lo que la candidata presidencial respondió que “sí, por supuesto”.

Luego, la lideresa de Fuerza Popular mencionó que se están adoptando las medidas para fiscalizar el trabajo de los miembros de mesa, sobre todos los personeros. “Nosotros estamos tomando todas las medidas para que tengamos personeros en todas las mesas de nuestro país”, dijo.

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Como se recuerda, Keiko Fujimori busca reclutar 100 mil personeros para cubrir todas las mesas de sufragio a lo largo del territorio nacional. Incluso consiguió que la ONPE y el JNE acepten que los personeros puedan grabar el conteo de votos en las mesas de sufragio, aunque se prohibió transmitir en vivo.

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes a su llegada a un mitin en Huacho, Perú, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“Hacemos la invocación también para que todos los observadores, sobre todo los internacionales, los observadores del Jurado Nacional de Elección de la Defensoría del Pueblo, estén muy atentos”, añadió la lideresa de Fuerza Popular.

“Como siempre”

En un punto, Keiko Fujimori dijo que “por supuesto que vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho, la voluntad popular”. Sin embargo, esto es falso.

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En las elecciones de 2021, luego de que Pedro Castillo empezó a superarlo, Fujimori denunció un inexistente “fraude en mesa”. Luego, su equipo legal presentó más de 800 solicitudes de nulidad de actas electorales, alegando irregularidades como actas sin firmas, errores en los totales de votos y ausencia de personeros. Estas impugnaciones se concentraron en zonas rurales y de la Amazonía, donde Castillo obtuvo mayor respaldo. El JNE revisó cada caso y rechazó la gran mayoría por falta de pruebas.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante este proceso, Fujimori y sus seguidores realizaron manifestaciones en Lima y otras ciudades, presionando a las autoridades electorales y alimentando la narrativa de fraude. Las misiones de observación internacional de la OEA y la Unión Europea no hallaron evidencias de manipulación o irregularidades sistemáticas en el proceso electoral.

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Finalmente, el JNE certificó la victoria de Castillo seis semanas después de la votación, descartando las denuncias de Fujimori y su partido Fuerza Popular. Sin embargo, la candidata presidencial no cesó con la narrativa del fraude. Incluso, en un reciente mitin dijo “ya vimos también lo que pasó en el año 2021″.

Cierre de campaña

Keiko Fujimori realizó el cierre de su campaña presidencial en la explanada del Estadio Monumental, en el distrito de Ate, Lima, acompañada por sus hijas, su equipo de campaña y figuras políticas aliadas. Ante miles de simpatizantes, hizo un llamado a los electores indecisos para votar “más allá de las diferencias” y subrayó la importancia de la elección para definir el rumbo del país.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

Durante su discurso, Fujimori prometió buscar la reconciliación nacional y ofreció gobernar solo por un mandato de cinco años, descartando la reelección inmediata. Destacó la necesidad de un gobierno que respete la ley y la Constitución, y defendió la inversión privada como motor para la creación de empleo. Además, invitó a más ciudadanos a inscribirse como personeros para fiscalizar el proceso electoral y solicitó a sus representantes grabar el conteo de votos con sus celulares para garantizar la transparencia.