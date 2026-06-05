Perú

Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes

Ministerio Público no logró que se omita el control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú. Juez decidió efectuar una nueva etapa intermedia

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Roberto Sánchez en la audiencia judicial del proceso por presunta falsa declaración.
Roberto Sánchez en la audiencia judicial del proceso por presunta falsa declaración.

La Fiscalía formalizó el pedido de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por presunta falsificación de información de los aportes del partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante la audiencia del último jueves, la fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez presentó la acusación fiscal contra el candidato presidencial por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

Sánchez se llegó a conectar al inicio de la audiencia para acreditarse ante el juez Adolfo Farfán. El intercambio entre ambos fue limitado, tras las críticas que recibió el magistrado por su anterior interacción.

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Cabe precisar que, la representante del Ministerio Público intentó que solo se subsanará la acusación tal como señaló la Sala de Apelaciones y se emita el auto de enjuiciamiento. Es decir, que se autorice el paso al juicio oral. Sin embargo, el juez Farfán Calderón rechazó la pretensión fiscal. Argumentó que, ante la variación de la acusación, el Código Procesal Penal exige realizar el control correspondiente, invalidando la postura de la Fiscalía que sostenía que este paso ya había precluido.

Juez Adolfo Farfán Calderón.
Juez Adolfo Farfán Calderón.

Llevar a cabo un nuevo control de acusación podría dilatar el proceso penal contra Roberto Sánchez. El magistrado deberá realizar control formal y sustancia, sumado al control de las pruebas que se usarán en el juicio oral.

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Por otro lado, el Ministerio Público formalizó el retiro del extremo de la acusación referente al delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esto en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción respecto a este delito.

Los hechos

Se le atribuye haber presentado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE respecto a la información financiera anual del año 2018.

La fiscalía también sostiene que Sánchez declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020, así como sobre los gastos e ingresos de la campaña electoral para las elecciones congresales de 2020. Se mencionó la supuesta declaración de un aporte en especie por el uso de un local partidario, valorizado en 27,400 soles, que fue negado por el presunto aportante durante la fiscalización.

Por ello se pide una pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra el candidato presidencial, además de la pena de inhabilitación definitiva para ejercer cargos como presidente del partido político Juntos por el Perú.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses his supporters during his closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Cierre de campaña

Roberto Sánchez cerró su campaña presidencial ante miles de seguidores en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María, en el último acto proselitista permitido antes del balotaje del 7 de junio contra Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú (JPP) subió al escenario de la avenida La Peruanidad pasada la medianoche y prometió derogar las leyes que calificó de “procrimen” como primera medida de gobierno.

El cierre en Lima fue el punto final de una semana de recorrido por el sur andino: Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3. La Municipalidad Metropolitana de Lima le había negado el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que obligó al equipo de campaña a trasladar el acto al Campo de Marte.

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