El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

Andy Burnham se dirige a la prensa y al público frente a Downing Street después de convertirse en primer ministro del Reino Unido (REUTERS/Jack Taylor)

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvo este lunes sus primeras conversaciones internacionales con Donald Trump, Volodimir Zelensky y Ursula von der Leyen tras asumir el liderazgo del Gobierno británico, en una jornada marcada por la definición de sus prioridades en política exterior y seguridad.

Burnham conversó con el presidente de Estados Unidos poco después de tomar posesión del cargo, según confirmó Downing Street. Durante el contacto, el dirigente británico presentó sus principales objetivos para el país, con énfasis en la recuperación industrial, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la defensa nacional.

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El nuevo primer ministro también felicitó a Trump por el desarrollo del Mundial de Fútbol y expresó su interés en mantener una relación cercana con Washington. Durante la conversación, el mandatario estadounidense le informó sobre la situación en Medio Oriente, mientras Burnham reafirmó el compromiso del Reino Unido con la protección de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz.

La llamada tuvo lugar en un contexto de tensiones internacionales en varias regiones y mientras Londres mantiene una política de cooperación militar con sus principales aliados. La seguridad y la defensa fueron señaladas por Burnham como una de las áreas centrales de su gestión desde el inicio de su mandato.

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El rey Carlos III recibe a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham antes de encargarle la formación del nuevo Gobierno del Reino Unido

El nuevo jefe del Gobierno británico también invitó a Trump a conocer Manchester en una futura visita, ciudad que Burnham dirigió durante nueve años como alcalde antes de llegar al liderazgo nacional.

Posteriormente, Burnham conversó con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a quien transmitió que la posición del Reino Unido frente a la guerra con Rusia permanecerá sin cambios.

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Según Downing Street, el primer ministro británico expresó un “firme compromiso” con Ucrania y aseguró que “no habría absolutamente ningún cambio” en la estrategia de Londres respecto a la presión internacional sobre Moscú.

La comunicación con Zelensky se produjo mientras el Reino Unido mantiene su respaldo político y militar a Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Londres ha sido uno de los principales aliados europeos de Ucrania y ha defendido la continuidad del apoyo occidental al gobierno ucraniano.

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La tercera conversación internacional de Burnham fue con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos dirigentes acordaron trabajar para reconstruir una relación más estrecha entre Londres y Bruselas después de la salida británica de la Unión Europea.

Andy Burnham es recibido por Clive Alderton, secretario privado principal del rey Carlos III

Durante la conversación, Burnham señaló que una cooperación más ambiciosa con el bloque europeo será importante para el futuro del Reino Unido y de Europa. Además, ambas partes acordaron reorganizar una cumbre bilateral que estaba prevista para esta semana y trasladarla hacia finales de año.

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Burnham asumió el cargo después de la salida de Keir Starmer y se convirtió en el séptimo primer ministro británico en la última década. Antes de llegar a Downing Street, fue alcalde de Manchester durante nueve años y posteriormente fue elegido líder del Partido Laborista.

En su primer discurso como jefe de Gobierno, prometió impulsar “los mayores cambios en los últimos cuarenta años” y presentó un plan de largo plazo enfocado en reducir el costo de vida, ampliar el acceso a viviendas y reformar áreas como la educación, manteniendo al mismo tiempo los compromisos de gasto en defensa.

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Uno de sus primeros movimientos fue definir parte de su equipo de gobierno. Entre los nombramientos destacó John Healey al frente de la cartera económica, después de haber ocupado anteriormente el Ministerio de Defensa. Su llegada abre el debate sobre el futuro financiamiento de los planes militares británicos.

Burnham también mantuvo a algunos funcionarios del anterior Ejecutivo, aunque realizó cambios en varias carteras. Shabana Mahmood continuará como ministra del Interior, mientras que otros dirigentes asumieron nuevas responsabilidades dentro del gabinete.

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John Healey, designado nuevo canciller del Exchequer del Reino Unido, llega a Downing Street tras la asunción del primer ministro Andy Burnham

El nuevo primer ministro inició así una gestión en la que busca combinar continuidad en las principales alianzas internacionales del Reino Unido con una agenda centrada en la economía, la seguridad y la reorganización interna del Estado.