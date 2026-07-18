Perú

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

Delegaciones de distintas regiones acudieron al despacho de la presidenta electa para plantear pedidos de reconocimiento y reiterar su respaldo al próximo Gobierno

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con un grupo de excombatientes de la lucha contra el terrorismo, a quienes invitó a participar en la próxima Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Exitosa

La preparación para las celebraciones por Fiestas Patrias continúa con actividades vinculadas a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, uno de los actos oficiales más importantes del calendario nacional. Mientras avanzan los trabajos logísticos para el evento, distintos sectores también participan en coordinaciones relacionadas con la ceremonia.

En ese contexto, la presidenta electa Keiko Fujimori recibió en su despacho de San Isidro a representantes de organizaciones integradas por excombatientes de la lucha contra el terrorismo. El encuentro permitió abordar pedidos de reconocimiento y la participación de estos licenciados en las actividades previstas para los próximos días.

La reunión se produjo a pocos días de la ceremonia de juramentación presidencial y del desfile militar programado para el 29 de julio. Paralelamente, diversas entidades públicas mantienen operativos y medidas especiales para garantizar el desarrollo de las celebraciones oficiales en Lima.

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Las acciones también incluyen restricciones temporales al tránsito en la avenida Brasil y calles cercanas, donde se instalarán las estructuras necesarias para el desfile, según informaron las autoridades locales.

Excombatientes reciben invitación para participar en el desfile militar

Keiko Fujimori recibió a representantes de asociaciones de excombatientes de la lucha contra el terrorismo. Difusión
Keiko Fujimori recibió a representantes de asociaciones de excombatientes de la lucha contra el terrorismo. Difusión

Un grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas confirmó a Exitosa que Keiko Fujimori los invitó a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio. La información se conoció luego de una reunión entre la presidenta electa y representantes de asociaciones de excombatientes.

Durante una entrevista con la emisora, un representante identificado como Pereira explicó el motivo de la visita. “Nosotros estamos acá, venimos a dar nuestro respaldo a la señora presidenta y asimismo a darle a conocer quiénes somos, que somos licenciados de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que no somos grupos violentistas ni etnocaceristas. Somos licenciados, somos la reserva contraterrorista de nuestro país”.

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El mismo representante señaló que uno de los resultados del encuentro fue la invitación para asistir al desfile patrio. “Algo muy importante que hemos logrado hoy día, que la señora presidenta nos ha invitado para el desfile para este 29 de Fiestas Patrias”, afirmó.

Según las imágenes difundidas por Exitosa, los asistentes permanecieron en los exteriores de la oficina de la mandataria electa con uniformes utilizados por quienes participaron en operaciones contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990.

Asociación informó la presencia de delegaciones de distintas regiones

Los licenciados afirmaron que fueron invitados por la presidenta electa a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio. Difusión
Los licenciados afirmaron que fueron invitados por la presidenta electa a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio. Difusión

Pereira indicó que los asistentes pertenecen a la denominada Zona D, organización que, según sus declaraciones, reúne a excombatientes de diferentes partes del país.

“La Zona D es la asociación contraterrorista más grande del Perú. Contamos con veinticinco mil hombres. Estamos acá una delegación de ochenta hombres de diferentes puntos del país. Estamos de Huánuco, Junín, Huancayo, Chiclayo, San Martín también de igual manera”, manifestó durante la entrevista concedida a Exitosa.

El representante también confirmó que la reunión con la presidenta electa se concretó después de permanecer en los exteriores de la oficina. “Así es, satisfactoriamente, así fue”, respondió al ser consultado sobre el encuentro.

De acuerdo con la información difundida sobre la reunión oficial, Keiko Fujimori también recibió a integrantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho para expresar su respaldo y plantear el reconocimiento a los excombatientes por las funciones que desempeñaron durante la lucha contra el terrorismo.

Durante ese encuentro, la presidenta electa expresó su agradecimiento a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su participación en ese periodo y manifestó el respaldo del futuro Gobierno.

Los representantes de la asociación trasladaron la necesidad de impulsar un reconocimiento para sus miembros debido al papel que desempeñaron durante esas operaciones.

La agenda de la mandataria electa incluye reuniones con autoridades y representantes de distintas organizaciones desde que el Jurado Nacional de Elecciones la proclamó como presidenta electa para el periodo 2026-2031. Su juramentación ante el Congreso está prevista para el 28 de julio.

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