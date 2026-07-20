“Duele y mucho”: la emotiva carta de Carlos Mac Allister a Alexis tras la caída de Argentina ante España en la final del Mundial

La familia Mac Allister a pleno en una postal del Mundial 2026 (@colomacallister)

Carlos Mac Allister le dedicó una carta a su hijo Alexis en tras la derrota de Argentina 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada el domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El ex futbolista transmitió el dolor de la eliminación en un texto que recorrió las redes sociales y llegó a miles de hinchas argentinos.

El gol de Ferran Torres al minuto 106 del tiempo extra fue suficiente para que La Roja levantara su segunda Copa del Mundo y frenara el intento de la Selección Argentina de consagrarse bicampeona. La albiceleste, que llegó a la final con Lionel Messi como capitán y bajo la conducción de Lionel Scaloni, igualó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios pero no pudo sostener el empate en el alargue. Enzo Fernández fue expulsado antes del final, lo que dejó al equipo con diez hombres en los momentos más exigentes del partido.

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Frente a ese escenario, el silencio del plantel habló por sí solo: ningún jugador dio declaraciones tras el pitazo final. Fue la familia la que tomó la palabra. El Colo Allister, padre del mediocampista del Liverpool y ex integrante de la Albiceleste en la década del ’90, publicó en su cuenta de Instagram una carta dirigida directamente a su hijo.

“Hijo: fueron días inolvidables. Jugaste un gran Mundial y nos regalaste momentos que vamos a guardar para siempre. Hoy nos tocó perder. Duele, y mucho. Pero el deporte también enseña eso: que no siempre se gana, aunque siempre haya que animarse a intentarlo una vez más", escribió el ex lateral izquierdo en el comienzo del texto.

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La carta publicada por el Colo Mac Allister (@colomacallister)

El mensaje no se detuvo en la derrota. Mac Allister padre pasó rápidamente a poner en valor el recorrido del equipo durante todo el torneo y subrayó que el resultado de una final no borra lo construido a lo largo de semanas. “Nada invalida lo que lograron. Nada borra el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo ni el orgullo con el que defendieron nuestra camiseta. Por eso hoy miles de argentinos los esperan, los abrazan y los aplauden. Porque entendieron que dejaron todo. Sentite orgulloso. Nosotros lo estamos muchísimo más", continuó.

El cierre del texto apuntó hacia el futuro y al peso de la camiseta argentina más allá de los títulos. “Mañana volverán más fuertes, con más experiencia y con la misma ilusión. Y cuando miremos las fotos de este Mundial, no vamos a recordar solo una final: vamos a recordar las sonrisas, los abrazos, las victorias, el camino recorrido y el inmenso privilegio de haber representado a nuestro país. Porque los títulos se celebran, pero el honor de vestir la celeste y blanca y dejar el alma por ella permanece para siempre. Te quiero. Y hoy, más que nunca, estoy orgulloso de vos", cerró el exfutbolista.

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La carta adquiere un peso particular si se tiene en cuenta el torneo que realizó Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool fue titular en siete de los ocho partidos de Argentina en el Mundial 2026. Solo descansó ante Jordania, en el último encuentro de la fase de grupos y cuando la clasificación a la segunda ronda ya estaba asegurada por lo que el cuerpo técnico optó por rotar el equipo.

A lo largo del campeonato, el mediocampista aportó una asistencia frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y convirtió un gol ante Suiza en los cuartos. Ante España, fue amonestado al minuto 111 del tiempo extra por una falta sobre Mikel Merino.

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El posteo del Colo Mac Allister no fue el único gesto familiar que circuló tras la final. Antes del partido, el propio Alexis había publicado en sus redes un mensaje de cara a la definición: “Llegamos al último día de este Mundial, como hace 4 años. Privilegiado y orgulloso de pertenecer a esta familia. Mañana nos espera otro fin del mundo y vamos a dar la vida para festejar juntos una vez más. Vamos Argentina”.