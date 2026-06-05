Salvador del Solar anuncia que votará por Roberto Sánchez: “No puedo darle mi voto a Fuerza Popular”

Al expremier tampoco le convence Keiko Fujimori. Reveló que inicialmente iba a votar viciado, pero en los últimos días cambió de opinión. Video: Facebook Salvador del Solar
El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció que votará por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, este domingo 7 de junio.
En un video difundido en su cuenta de Facebook, Del Solar indicó que, si bien las candidaturas de Sánchez ni Keiko Fujimori lo convencen, en estos días llegó a la conclusión que no podía darle su voto a “un partido como Fuerza Popular”.
“En estos días, ante la proximidad de las elecciones, he llegado a la conclusión de que no puedo darle mi voto a un partido como Fuerza Popular, que nos ha demostrado, por lo menos en los últimos 10 años, cuál es su comportamiento político: arrasar a sus oponentes”, dijo.
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En esa línea, Salvador del Solar criticó al fujimorismo por “decir que les preocupa el comunismo, exagerando, pero se trajeron abajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que de comunista no tenía nada”.
El expremier enfatizó que Fuerza Popular “no solo arrasan a sus oponentes, sino que buscan copar las instituciones”. Puso de ejemplo de ello la actual conformación del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Congreso.
“Darles además el control del Ejecutivo me parece un riesgo mucho más grande que finalmente darle el voto a una opción que no solo no me convence y no me entusiasma, sino que la verdad también me inquieta y me preocupa, pero que no tiene el poder de controlarlo todo y que, por lo tanto, supone, pienso yo, un riesgo menor”, manifestó.
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No ganaron ni Keiko ni Sánchez, dice
El exjefe del gabinete Salvador del Solar asegura que en la primera vuelta no ganaron Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, sino que fueron los votos blancos y nulos.
“Tuvimos 3 millones y medio de votos blancos y nulos, aproximadamente. Esto es como 700 mil votos más que los que obtuvo Keiko Fujimori. Un millón y medio de votos más que los que obtuvo Roberto Sánchez. Es más, si sumamos los votos de estos dos candidatos juntos, no llegan ni al veinticinco por ciento de los votos emitidos”, apuntó.
Del Solar indicó que inicialmente también iba a viciar su voto, pero “recientemente he cambiado de opinión”.
“Habrá mucha gente que termine votando por Keiko Fujimori, pero diciendo: ‘lo hago porque no tengo opción. No me convence, no me gusta lo que ella representa, pero ante la amenaza que siento yo que supone la izquierda, votaré por ella’. O habrá personas que votarán por Roberto Sánchez diciendo: no me convence, no, no me gusta, pero ante lo que supone Fuerza Popular, prefiero votar por él”, dijo.
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Y agregó: “O habrá gente que literalmente dirá: ‘no puedo darle mi voto a ninguna de esas dos candidaturas, no tengo opción. Me parece que se trata de actitudes comprensibles y de votos respetables. Yo mismo me he sentido en el tercer grupo todo este tiempo. No me convence ninguna de las dos candidaturas. Sin embargo, recientemente he cambiado de opinión”.
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