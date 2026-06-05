Kenji Fujimori no apoyará a Keiko en la segunda vuelta: “Decidí no volver a ser usado”

Excongresista descarta respaldar a una de las candidaturas que compiten este domingo en la segunda vuelta. Video: Kenji Fujimori

El excongresista Kenji Fujimori anunció que no respaldará a su hermana Keiko Fujimori ni al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta de este domingo 7 de junio.

“No estoy en política ni apoyando a ningún candidato, porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura”, dijo el exparlamentario.

Y agregó: “Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo desde Tampoco tan podcast, Kenji sin GPS y Detrás del éxito. Así que síganme en mis redes, porque allí sí voy a estar. Los llevo en mi corazón, aquí en el bobi (corazón)”.

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Keiko y Kenji Fujimori

Este es una postura completamente contraria a la que adoptó en 2021. Como se recuerda, en esa segunda vuelta, Kenji no solo expresó su respaldo en redes sociales, sino que también realizó campaña activa por su hermana, participando en actividades y grabando videos en los que pedía el voto para ella.

En ese momento dijo que su apoyo respondía a la defensa de la democracia frente a lo que consideraba una amenaza “comunista” de Pedro Castillo. Incluso afirmó que se debía dejar atrás los rencores personales, en referencia al proceso penal de los Mamanivideos, impulsado por la bancada de Fuerza Popular.

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Por el caso Mamanivideos, Kenji Fujimori fue sentenciado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, pena que se suspendió hasta que se confirmara.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia, pero Fujimori no fue detenido ni ingresado a una cárcel. Mientras se tramitaba la apelación, el gobierno de Dina Boluarte emitió el decreto legislativo 1585, que reformó el Código Penal para permitir que penas de hasta 5 años de cárcel se suspendan.

Keiko y Kenji Fujimori se reconciliaron. Foto: Correo

Cierre de campaña

Keiko Fujimori cerró su campaña para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio ante miles de simpatizantes reunidos en la explanada del Estadio Monumental de Lima, en el distrito de Ate, con un llamado a la unidad nacional y la promesa de conformar un gobierno de corte tecnocrático que convoque a profesionales sin distinción de afiliación política.

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Entre las propuestas que reiteró en el cierre de campaña figuran una reforma educativa orientada a mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes, el fortalecimiento del sistema de salud para garantizar el acceso a medicamentos y la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) para preservar la estabilidad económica. Fujimori subrayó que su eventual gobierno estará integrado por técnicos especializados y que los ministros deberán salir a los territorios en lugar de esperar a que los ciudadanos lleguen a la capital.“Queremos un gobierno que nos traiga paz, que restaure el orden, de confianza, que respete la ley y la Constitución”, declaró.

También agradeció adhesiones de última hora. La candidata reconoció el respaldo del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la había criticado durante la campaña pero llamó a votar por ella días antes del cierre. Fujimori también agradeció a la familia Vargas Llosa, citando el pronunciamiento público de Álvaro Vargas Llosa a favor de su postulación. “Representamos la reconciliación; ellos buscan dividir a los peruanos”, afirmó.

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