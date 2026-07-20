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Por qué Estados Unidos está cerrando escuelas a un ritmo que no se veía antes

El aumento se acelera tras cuatro años de subas, empujado por menos niños, migraciones internas y el agotamiento de fondos de ayuda, un combo que obliga a las autoridades a rediseñar su red educativa

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Alumnos llegan a un colegio en Estados Unidos, con un autobús escolar amarillo, una bandera estadounidense y una cancha de baloncesto visible en el campus.
Ciudades como Houston, Filadelfia, Pittsburgh y el condado de Broward, en Florida, prevén nuevos cierres escolares ante la caída de alumnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos cuatro años, el cierre de escuelas se disparó un 35% en todo el país, impulsado por la disminución de la población juvenil y el fin de los fondos de ayuda por la COVID-19 que habían sostenido la financiación de la educación en algunos lugares.

Por cuarto año consecutivo, el número de cierres escolares aumentó a nivel nacional en 2025, según datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas publicados la semana pasada.

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Los distritos cerraron más de 1000 escuelas en el ciclo escolar 2025-26, en comparación con las 755 del ciclo 2021-22. Además, se prevén más cierres, incluyendo distritos en Houston, Filadelfia, Pittsburgh y el condado de Broward en Florida.

“Lo llamamos la gran contracción”, dijo Marguerite Roza, directora del Laboratorio de Edunomics de la Universidad de Georgetown, quien realiza un seguimiento de la financiación escolar. “La matrícula en las escuelas públicas está disminuyendo, en parte porque hay menos niños en Estados Unidos”.

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Vista aérea de un aula de primaria con una maestra y muchos niños sentados en pupitres, escribiendo o dibujando con lápiz y papel. Hay mapas y carteles en las paredes.
La matrícula en las escuelas públicas cae desde 2019 y las proyecciones federales anticipan una pérdida de casi 4 millones de estudiantes entre 2019 y 2031 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres de escuelas públicas disminuyeron temporalmente durante la pandemia, ya que los administradores se centraron en afrontar las consecuencias de la COVID-19 y recurrieron a fondos de ayuda para equilibrar sus presupuestos. Pero ahora que los fondos se agotaron, los expertos afirman que los administradores a menudo deben cerrar escuelas para hacer frente a la disminución de la matrícula, lo que a su vez reduce la cantidad de dinero que reciben de los estados.

A nivel nacional, las proyecciones federales indican que la matrícula en las escuelas públicas ya comenzó a disminuir desde su máximo en 2019 y continuará haciéndolo en los próximos años. Se proyectaba que, entre 2019 y 2031, las escuelas perderían casi 4 millones de estudiantes. Y estas estimaciones se realizaron antes de que la administración Trump implementara cambios para restringir drásticamente la inmigración, lo que redujo aún más el número de alumnos en algunas escuelas.

Algunos distritos también están lidiando con cambios demográficos, a medida que las familias se mudan a los suburbios o a otras partes del país.

Además, Roza señaló que en algunas partes del país, como Florida, las familias han matriculado a sus hijos en escuelas privadas, aprovechando los vales y programas de becas financiados por los contribuyentes que se ofrecen en un número creciente de estados, o en escuelas chárter, que son financiadas con fondos públicos pero que generalmente operan con cierto grado de autonomía.

Todo esto implica más cierres, a veces año tras año. Los administradores escolares reconocen que estas medidas pueden ser difíciles para los estudiantes, las familias y los vecindarios.

Aula escolar vacía con pupitres y sillas apilados a los costados, un pizarrón verde oscuro con escritos, estantería con libros y cajas rotuladas como Archivos, ventanas laterales.
Los distritos cerraron más de 1000 escuelas en el ciclo escolar 2025-26, frente a 755 en 2021-22, y los datos marcan un cuarto año consecutivo de aumento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es muy difícil”, dijo el superintendente de Filadelfia, Tony B. Watlington. “Las escuelas públicas siempre han sido pilares de las comunidades”.

El distrito escolar de Filadelfia afirmó que las escuelas tienen 70.000 plazas más de las necesarias debido a la disminución de la matrícula y que muchos de sus edificios escolares antiguos necesitan reparaciones.

En mayo, la junta escolar de Filadelfia votó a favor de cerrar 17 escuelas, rechazando la recomendación de recortar aún más. Estudiantes, profesores y otros se manifestaron antes de la reunión para intentar detener los cierres.

Para aliviar la carga de las familias, Watlington explicó que Filadelfia decidió cerrar gradualmente los campus durante la próxima década para darles a los estudiantes tiempo de graduarse de sus escuelas actuales. El distrito también creó una oficina de transición para ayudar a las familias afectadas por los cambios.

“Sabemos lo difícil y complicado que es esto para nuestras familias”, dijo.

Watlington afirmó que el distrito espera atraer a más estudiantes de otras escuelas locales mejorando su rendimiento académico y modernizando los 169 edificios restantes.

Varios estudiantes caminan por un pasillo abierto de una escuela, algunos llevan mochilas. Un autobús escolar y una valla verde se observan al fondo
Los cambios demográficos, las mudanzas a suburbios y las restricciones a la inmigración también reducen el número de alumnos en algunos distritos escolares (CBS News)

En Florida, el distrito escolar del condado de Broward, al norte de Miami, cerró una escuela primaria el año pasado. En enero, el distrito votó a favor de cerrar seis más antes del inicio del ciclo escolar 2026-27 y planea identificar otras escuelas para cerrar o reconvertir en el futuro.

En mayo, el superintendente declaró que no quería alarmar a la población, pero que creía que el distrito podría tener que cerrar más de diez escuelas adicionales en el ciclo escolar 2027-28. El distrito escolar indicó que consideró factores como la disminución de la matrícula y los costos operativos de los edificios al decidir qué instalaciones cerrar.

En febrero, la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Houston decidió seguir adelante con un plan para cerrar una docena de escuelas, a pesar de las protestas de padres y miembros de la comunidad. Por su parte, las Escuelas Públicas de Pittsburgh votaron en mayo a favor del cierre de 12 escuelas.

Los investigadores afirmaron que prevén más cierres de escuelas en los próximos años debido a la disminución de la matrícula.

Aula moderna con escritorios y sillas de madera clara y metal organizados en filas, frente a un pizarrón blanco con una bandera de Estados Unidos y ventanas grandes.
Broward, Houston y Pittsburgh avanzaron con cierres de escuelas y anticipan nuevos recortes por la disminución de la matrícula y los costos operativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sofoklis Goulas, economista que estudia el descenso de la matrícula escolar y el cierre de escuelas, afirmó que es difícil hacer predicciones precisas debido a los cambios en los patrones de inmigración y otros factores.

Según él, un factor destacable es que algunos alumnos parecen haber desaparecido de los datos escolares en los últimos años, quizás debido al aumento de la educación en el hogar o de las microescuelas privadas que no están totalmente controladas por el gobierno.

El estudiante desaparecido es el que más nos preocupa”, dijo Goulas, investigador sénior de Foundry10, una organización de investigación educativa con sede en Seattle. “Sabemos muy poco sobre ellos”.

Mientras tanto, muchos profesores y otras personas han expresado su frustración por los cierres.

Existe una falta generalizada de financiación en nuestro sistema de educación pública”, dijo Mary Kusler de la Asociación Nacional de Educación, el sindicato más grande del país, que representa a 3 millones de educadores.

Kusler afirmó que los esfuerzos por reducir los impuestos en muchos estados disminuyeron el dinero disponible para las escuelas locales y dificultaron el cumplimiento de las normas contra la inflación.

También mencionó los esfuerzos por ampliar los programas de becas y vales escolares, que ayudan a las familias a pagar la educación privada.

Quienes apoyan estos programas sostienen que generan la competencia necesaria y ofrecen más opciones a los padres, especialmente en zonas donde las escuelas públicas han tenido dificultades.

Sin embargo, Kusler argumentó que, en última instancia, también reducen los fondos disponibles para las escuelas públicas tradicionales, que aún atienden a la mayoría del alumnado.

El dinero no lo podemos repartir por todo el mundo”, dijo.

© 2026, The Washington Post

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