Agresor sexual de niña awajún escapa nuevamente tras ser entregado a ronderos, sin que PNP intervenga: “Es inaceptable”

Darwin Chup Wasum, acusado de abusar sexualmente de una menor awajún, escapó nuevamente tras quedar bajo custodia comunal en Amazonas; la ministra de la Mujer confirmó la fuga

El imputado por violencia sexual contra una menor awajún, Darwin Chup Wasum, escapó nuevamente este lunes tras permanecer bajo custodia comunal en la región Amazonas, según confirmó la ministra de la Mujer, Edith Pariona.

En declaraciones a RPP, la funcionaria precisó que el padrastro de la niña de 7 años huyó mientras líderes indígenas lo conducían al distrito de El Cenepa, sin la intervención de la Policía Nacional (PNP).

“Este trabajo lo ha realizado la sociedad civil, el apu y la comunidad lo han atrapado a este agresor y, al momento de estar trasladándolo, este sujeto ha escapado. Ahorita están realizando las coordinaciones. Yo también estoy realizando las coordinaciones para poder ampliar la información”, señaló.

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Medios locales difundieron imágenes donde se observa al individuo de 23 años atado de manos en el momento de la fuga, hecho que sigue bajo investigación.

Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, explicó que atraparon al acusado al día siguiente del ataque, cerca de la frontera con Ecuador. El hombre había huido después del hecho, ocurrido la tarde del sábado 18 de julio en la comunidad de Pantasam Entsa (Condorcanqui).

El sospechoso huyó mientras líderes indígenas lo trasladaban al distrito de El Cenepa, sin intervención de la Policía Nacional, pese a estar atado de manos

“He tenido la comunicación con el presidente y nuestra defensora que se encuentra en El Cenepa e información de otras autoridades sobre la captura del presunto violador por parte de la comunidad indígena. Entonces, lo que ha hecho la población es trasladarlo directamente a la autoridad comunal, para luego posteriormente trasladarlo a la capital del distrito que es Huampami”, expuso.

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El trayecto entre la comunidad y la capital distrital toma más de ocho horas, lo que complicó la entrega del detenido a la PNP y la Fiscalía. “Por eso pedimos a las autoridades que se movilicen para que esto no quede impune”, invocó.

La congresista y senadora electa Ruth Luque denunció la falta de acción policial y criticó la ausencia de garantías para la víctima y su familia. “Según la información recogida, fueron los apus de la zona quienes inicialmente lograron capturarlo y posteriormente lo entregaron a las rondas. Según me indican en la zona durante todo este proceso, la PNP no se habría movilizado”, sostuvo.

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La menor fue evacuada en helicóptero al hospital de Bagua, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones.

La captura inicial ocurrió un día después del ataque, cerca de la frontera con Ecuador, pero las dificultades del traslado —más de ocho horas— complicaron la entrega a las autoridades

“Es inaceptable que la protección dependa únicamente de las organizaciones comunales. Por supuesto el tema tendrá que investigarse e identificar responsabilidades sobre qué sucedió, pero el Estado tiene la obligación de garantizar una respuesta inmediata, con personal, logística y recursos suficientes. La falta de estos medios no puede convertirse en una excusa cuando está en juego la justicia y la integridad de nuestra niñez en los pueblos indígena”, agregó.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huampami-Cenepa, que lleva a cabo la investigación, ha dispuesto una orden de captura para Chup Wasum.

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Por su parte, la Corte de Amazonas facilitó un deslizador a la PNP y al Ministerio Público para que cuatro agentes y personal de la fiscalía lleguen hasta el lugar del hecho y recojan pruebas en la escena del delito.