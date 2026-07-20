El S&P 500 cae en Wall Street por la tensión en Oriente Medio y la antesala de balances tecnológicos

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Justin Lane

El S&P 500 cerró el lunes con una caída de 0,18%, a 7.444,19 unidades, mientras los mercados de Wall Street operaron con cautela ante la doble presión de la escalada bélica en Oriente Medio y la inminente publicación de resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 307,16 puntos (0,57%), hasta 51.839,26 unidades, y el Nasdaq Composite cedió apenas 12,17 puntos (0,04%), para cerrar en 25.508,07 unidades.

La jornada registró caídas en la mayoría de los valores del mercado, según los datos preliminares recogidos por los cables consultados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro agravaron la presión sobre la renta variable: el bono a 10 años trepó hasta el 4,59%, frente al 4,55% del viernes anterior y muy por encima del 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán.

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El barril de Brent osciló entre USD 86 y USD 91 a lo largo de la sesión, para cerrar en USD 89,22, con un alza de 1,3%. El encarecimiento del crudo responde al bloqueo del estrecho de Ormuz, vía por la que transita el petróleo del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales. Según S&P Global, solo 127 embarcaciones cruzaron el estrecho durante la semana hasta el domingo, una caída de casi el 50% respecto a la semana anterior.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita, abriendo un nuevo frente en el conflicto y extendiendo la amenaza al suministro energético mundial más allá del Golfo Pérsico. El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a superar los USD 4 por galón, lo que alimenta la inflación y comprime el consumo de los hogares. Los mayores rendimientos de los bonos ya han llevado la tasa promedio de las hipotecas a 30 años a su nivel más alto en casi un año.

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Joe Quinlan, director de estrategia de mercado del CIO para Merrill Lynch y BofA Private Bank, señaló que los inversores aguardaban con ansiedad cualquier avance hacia una solución en Oriente Medio que pudiera reabrir el estrecho y mejorar el suministro y los precios del crudo. Un alto funcionario iraní confirmó a Reuters que mediadores han presentado a Teherán una propuesta de desescalada que incluye un alto el fuego de 10 días, con el objetivo de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado.

Operadores de futuros y opciones trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York (NYSE American, AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Esta semana publicarán sus cifras del segundo trimestre compañías como Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA) e Intel (INTC), ampliando el panorama sobre la salud corporativa estadounidense tras una semana dominada por los resultados del sector financiero. Según datos de LSEG, los mercados anticipan un crecimiento interanual del 26% en las ganancias del S&P 500 para el segundo trimestre, por encima de la estimación previa del 23,7%.

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“Todos esperan que la temporada de resultados se encienda”, afirmó Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel, quien advirtió que los inversores podrían estar “a la expectativa” ante los balances de tecnología, energía y empresas orientadas al consumidor. Los resultados de fabricantes de chips como Intel y Texas Instruments (TXN) serán objeto de especial seguimiento, después de que el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) cerrara el viernes más de un 20% por debajo de su máximo histórico de finales de junio, confirmando la entrada en territorio bajista.

Las acciones vinculadas al auge de la inteligencia artificial mostraron un comportamiento mixto. Nvidia avanzó un 0,2% y se estabilizó tras el retroceso del viernes, cuando fue el valor que más pesó a la baja en el S&P 500. Sandisk subió un 2,7% después de desplomarse un 29% la semana anterior. Advanced Micro Devices (AMD) ganó un 1,6% tras anunciar una alianza ampliada con Microsoft, que utilizará sus productos para inteligencia artificial, incluido el nuevo chip Helios, a partir del segundo semestre del año.

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Alphabet también avanzó, impulsada por un informe que indicó que su filial Google desarrolla un chip de servidor Gemini integrado con el objetivo de mejorar la eficiencia de la IA y reducir las limitaciones de capacidad de procesamiento. La presión sobre el sector persiste ante el interrogante de si el gasto masivo en chips y centros de datos generará los retornos en productividad y rentabilidad que justifican las valoraciones actuales.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 20 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Warner Bros. Discovery cayó un 3,8% después de que un juez federal ordenara suspender durante al menos dos semanas su fusión con Paramount, valorada en USD 81.000 millones, para dar tiempo a los estados que impugnan el acuerdo a tramitar su causa en los tribunales. En el segmento del consumo, AMC Entertainment disparó un 26,8% tras superar las expectativas de ingresos trimestrales, mientras que Domino’s Pizza avanzó un 2,1% con cifras de ventas por encima de lo previsto, pese a que su director ejecutivo, Russell Weiner, reconoció que la industria de restaurantes sigue “enfrentando presión en la demanda del consumidor”.

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En los mercados internacionales, las bolsas europeas cerraron con resultados dispares. La mayor turbulencia se registró en Asia: el índice Kospi de Corea del Sur retrocedió un 4,5%, afectado por el peso que tienen en ese mercado Samsung Electronics y SK Hynix, dos compañías en el epicentro de las oscilaciones del sector de semiconductores vinculado a la IA. En China, el índice de Hong Kong subió un 2,4% y el de Shanghái ganó un 0,9%.