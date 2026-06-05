Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas en Lima: multitud y promesas marcan la recta final de las Elecciones en Perú

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori waves Peruvian civil flag next to her daughters Kyara Villanella and Kaori Marcela Villanella during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron el jueves 4 de junio sus campañas en Lima con multitudinarios mítines, donde presentaron sus propuestas y buscaron captar el voto indeciso antes de la segunda vuelta del 7 de junio.

Ambos eventos se realizaron bajo estrictas medidas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y congregaron a miles de simpatizantes en la capital peruana. Como señala la ley electoral, ayer fue la fecha límite para realizar actividades proselitistas y desde ahora no se permiten reuniones políticas.

Este domingo se realizarán a nivel nacional las elecciones de segunda vuelta con los dos finalistas de los pasados comicios del 12 de abril. Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, representa la opción de derecha y ha mantenido un discurso de orden, frente a la creciente delincuencia que azota al Perú.

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Anali Márquez, candidata a primera vicepresidenta de la coalición Together for Perú, gesticula durante el acto de cierre de campaña del candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Por su parte, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se ha constituido como la opción de izquierda, buscando aglutinar al voto de rechazo al fujimorismo, cuyo origen data de 1990 con Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori apela al voto de los indecisos

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, eligió la explanada del Estadio Monumental, en el distrito de Ate, como escenario para su último acto proselitista. Vestida con los colores de la bandera nacional, Fujimori estuvo acompañada por los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales, y agradeció públicamente el respaldo de figuras políticas como Rafael López Aliaga y el partido Renovación Popular.

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La candidata enfatizó la importancia de mantener la unidad y evitar la confrontación política, afirmando: “Los cimientos de una Nación no se pueden construir en base al odio”.

Desde las 16 horas, los simpatizantes se congregan en el cierre de campaña de la candidata Keiko Fujimori, ondeando banderas peruanas en un ambiente de fiesta y celebración. | Epicentro TV

Durante su discurso, Fujimori apeló directamente a los electores indecisos, invitándolos a votar “más allá de nuestras diferencias” y a “elegir por el futuro”. Remarcó que la elección definirá el rumbo del país y afirmó: “Nosotros representamos progreso, ellos representan retroceso”.

Entre sus promesas, destacó la conformación de un gobierno tecnocrático, la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva y el fortalecimiento de programas sociales dirigidos a los sectores de educación y salud. La candidata aseguró que su gestión convocará a los mejores técnicos, sin distinción de colores políticos, y que la prioridad será resolver problemas concretos en beneficio de la ciudadanía.

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La candidata de Fuerza Popular también agradeció el respaldo de la familia Vargas Llosa, mencionando el pronunciamiento público de Álvaro Vargas Llosa en favor de su postulación.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori and her daughters Kyara Villanella and Kaori Marcela Villanella are displayed on a screen during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante el mitin, la orquesta Hermanos Yaipén animó la jornada y las hijas de la candidata, Kaori y Kiara Fujimori, subieron al escenario para dirigirse a los asistentes. Según Infobae, Kaori destacó la resiliencia de su madre y pidió a los simpatizantes que “la compartan con el país solo por cinco años”, lo que generó una ovación entre los presentes.

Roberto Sánchez apuesta por la educación y la lucha anticorrupción en su cierre de campaña

En tanto, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, realizó su último mitin en el Campo de Marte, en la avenida La Peruanidad, después de recorrer distintas regiones del sur andino en los días previos. El aún congresista estuvo acompañado por sus candidatas a la vicepresidencia, Analí Márquez y Brígida Curo Bustincio, y recibió el respaldo de excandidatos presidenciales como Ricardo Belmont, George Forsyth y Yonhy Lescano.

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Together for Peru's candidate for second vice president, Brigida Curo Bustincio, addresses a gathering during Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez's closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En su intervención, Sánchez reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y anunció la implementación de una política de “corrupción cero”, incluyendo la propuesta de “muerte civil” para funcionarios involucrados en delitos.

El candidato aseguró que su primera gran tarea será derogar leyes que, según él, favorecen la impunidad y reiteró que su gobierno buscará “restablecer el equilibrio de poderes”. Sánchez también se comprometió a reconocer la deuda social con los maestros y a garantizar el ingreso libre a la educación superior para los jóvenes.

Durante su mitin de cierre, el candidato Roberto Sánchez relató su reciente visita a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y un gesto de cuidado que tuvo el exmandatario con él. El emotivo discurso fue respondido por sus simpatizantes con cánticos de apoyo. | Epicentro TV

Durante el acto, Sánchez dirigió un mensaje a los peruanos en el exterior, reconociendo la falta de acompañamiento estatal y prometiendo impulsar un proyecto de ley para equiparar sus derechos con los de los residentes en el país.

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El cierre de campaña estuvo marcado por referencias al expresidente Pedro Castillo, a quien el candidato visitó recientemente en el penal de Barbadillo. Sánchez llamó a sus simpatizantes a exigir la libertad de Castillo y a defender el voto el próximo domingo.