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“¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar el Mundial?”: la explicación que publicó la organización del premio con una foto de Messi

La página oficial del galardón publicó un análisis con datos históricos que revela que, desde 1995, solo cuatro de los siete campeones mundiales de esos años se alzaron también con el Balón de Oro, una tasa que deja margen para las sorpresas rumbo a la gala del 26 de octubre en Londres

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La organización del Balón de Oro publicó un análisis con datos históricos y una foto de Lionel Messi (FRANCE FOOTBALL)
La organización del Balón de Oro publicó un análisis con datos históricos y una foto de Lionel Messi (FRANCE FOOTBALL)

El Mundial 2026 terminó y, con él, arrancó otra competencia: la del Balón de Oro. Con España campeona del mundo y una lista de candidatos que incluye a Rodri Hernández, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Lionel Messi, Harry Kane y Kylian Mbappé, la pregunta que surge es la misma de siempre después de un torneo de esta magnitud: ¿alcanza con ganar el Mundial para llevarse el trofeo individual más codiciado del deporte? La propia organización del galardón tomó la palabra y publicó un análisis con datos históricos para aclarar dudas.

La respuesta corta es que no. La respuesta larga, con matices, es la que desarrolló la página oficial del Balón de Oro en un artículo que repasa décadas de historia y pone números a una creencia que muchos daban por sentada. El texto recuerda que Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) y Lothar Matthäus (1990) lograron el doblete en el mismo año, pero advierte que ese análisis se vuelve más revelador a partir de 1995, cuando el premio dejó de estar reservado exclusivamente para jugadores europeos y se abrió al mundo.

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Desde esa apertura, el patrón que muchos asumían como regla acumula más excepciones que confirmaciones. Zinédine Zidane fue el primero en lograrlo bajo el nuevo formato: ganó el Mundial de 1998 en casa, en Francia, y luego levantó el Balón de Oro. Cuatro años después, Ronaldo repitió la fórmula con Brasil. En 2006, el defensa italiano Fabio Cannavaro completó el triplete de campeones mundiales que también se alzaron con el galardón individual. Tres de tres.

El patrón parecía irrompible, pero en 2010 se quebró con un Messi imparable en Barcelona que superó a sus compañeros españoles Andrés Iniesta y Xavi, pese a que ambos acababan de ganar el Mundial con España en Sudáfrica. Cuatro años más tarde, Cristiano Ronaldo se impuso sobre el astro rosarino que fue finalista y sobre el campeón del mundo Manuel Neuer, de Alemania.

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Lionel Messi - Barcelona
El astro rosarino ya fue la excepción a la regla en el 2010, cuando le arrebató el premio a sus dos compañeros campeones del mundo en Sudáfrica (AFP)

En 2018, Luka Modrić, finalista con Croacia, terminó por delante de Ronaldo y del francés Antoine Griezmann, que fue el primer campeón del mundo de esa edición en aparecer en el ránking. Aquí, la organización no menciona que el mediocampista había sido campeón de la Champions League con una actuación destacada, sumado a su gran desempeño en Rusia que lo colocaron como el mejor del mundo. Aún así, fueron tres ediciones seguidas en las que el ganador del Mundial no se llevó el Balón de Oro.

El ciclo se cerró en 2022, cuando Messi conquistó el título con Argentina y luego se adjudicó el Balón de Oro 2023, ya desde el Inter Miami. Ese resultado elevó a siete el total de jugadores que completaron el doblete. Pero la estadística, leída desde 1995, arroja un dato que la organización del premio no esquivó: solo cuatro de esos siete campeones mundiales ganaron también el Balón de Oro, un 57% de coincidencia. Menos de dos tercios. Margen más que suficiente para que el debate siga abierto.

“Sí, ganar la Copa del Mundo ayuda, pero no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, tienes que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial”, se lee en el artículo publicado por la propia página del galardón. La frase condensa la filosofía del premio y, de paso, le da oxígeno a candidatos que no llegaron a la final del torneo.

Uno de ellos es Kane. El delantero del Bayern de Múnich lo sintetizó con franqueza: “Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Champions League o el Mundial, probablemente no vayas a ganar el Balón de Oro. Es lo mismo para Erling Haaland o para cualquier otro jugador”, afirmó el atacante inglés. La declaración, lejos de sonar a resignación, describe con precisión los criterios que el galardón aplica en la práctica.

Rodri fue elegido MVP del Mundial 2026, Lamine Yamal terminó segundo en la votación del Balón de Oro el año anterior y Mbappé cerró el torneo como máximo goleador (REUTERS/Claudia Greco)
Rodri fue elegido MVP del Mundial 2026, Lamine Yamal terminó segundo en la votación del Balón de Oro el año anterior y Mbappé cerró el torneo como máximo goleador (REUTERS/Claudia Greco)

Otra variable que la organización del Balón de Oro puso sobre la mesa tiene que ver con la geografía. El texto oficial recuerda que el premio nació en 1956 de la mano de France Football como un galardón para el mejor jugador europeo en una liga europea. Esa restricción se mantuvo hasta 1995, cuando el trofeo se globalizó, aunque seguía vedado para quienes militaban fuera de las ligas del continente. Desde 2007, no existe ninguna restricción: el Balón de Oro premia al mejor jugador del mundo, sin más condiciones. Eso explica por qué Messi, con base en Miami, entró al debate de 2023 con todas las credenciales.

El contexto inmediato, tras el triunfo de España sobre Argentina en la final del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sitúa a Rodri como el jugador de La Roja con más argumentos: fue elegido MVP del torneo. Yamal suma al título mundialista una temporada en el FC Barcelona con 24 goles y 17 asistencias, más el título de la Liga española y la Supercopa de España, y el año pasado terminó segundo en la votación. Cubarsí, de 19 años, disputó todos los minutos del torneo en una defensa que cedió un solo gol en ocho partidos, y recibió el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026.

Del lado argentino, Messi cerró el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, cifras que lo posicionan como el segundo máximo goleador de la competición. Mbappé, por su parte, terminó como el máximo goleador del torneo y se convirtió en el único futbolista de la historia en cerrar como pichichi en dos Copas del Mundo consecutivas. Kane llegó respaldado por 36 goles con el Bayern en la temporada y por la Bota de Oro de la Bundesliga, aunque Inglaterra quedó eliminada antes de la final.

La gala del Balón de Oro 2026 está prevista para el 26 de octubre en Londres, con la temporada completa —no solo el verano— como vara de medida.

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