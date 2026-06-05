Antauro Humala reaparece para respaldar a Roberto Sánchez: “Él no es Ollanta y no tiene a una Nadine al costado”

Un hombre, identificado como Antauro, aparece sentado frente a un micrófono en lo que parece ser una entrevista o segmento de actualidad para WF Digital. La información en pantalla indica que Antauro confirma la coordinación con JP y hace declaraciones acerca de Sánchez, asegurando que no es ningún Ollanta. El fondo es un patrón digital de ondas coloridas. Se observan logos de redes sociales en la parte inferior.

A días de la segunda vuelta presidencial, el líder etnocacerista Antauro Humala reapareció públicamente para respaldar la candidatura de Roberto Sánchez. En paralelo, se refirió a los intentos de Juntos por el Perú (JP) de deslindar de su figura en la recta final de las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista difundida por Resurge TV, Humala dio a entender que las críticas y cuestionamientos provenientes de sectores de la derecha política habrían influido en que el entorno de Sánchez buscara públicamente marcar distancia y aclarar que no existe una relación orgánica con el etnocacerismo ni sus posturas ideológicas.

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“Quiero enfatizar que esto que estoy hablando la estúpida derecha actual fujimontesinista lo quiere hacer ver como que es discurso de Roberto Sánchez, y no tiene nada que ver. Esto es propio del etnocacerismo, que se creó hace un tercio de siglo”, afirmó.

La declaración fue formulada luego de exponer algunas de las principales tesis de su movimiento, entre ellas la reivindicación histórica de los territorios de Arica y Tarapacá, perdidos por el Perú tras la Guerra del Pacífico.

“Roberto no es Ollanta”

En otro momento de la entrevista, el periodista le advirtió que, en caso de que Roberto Sánchez llegue a la Presidencia, Antauro podría quedar al margen de cualquier espacio de decisión debido a sus posturas ideológicas y su carácter controversial. Sin embargo, Humala rechazó esa posibilidad y dejó en claro que mantiene cercanía con Juntos por el Perú.

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Sánchez ha intentado desvincularse de Humala tras pasar a la segunda vuelta. Foto: composición Infobae

El sentenciado por el caso Andahuaylazo recordó lo ocurrido cuando su hermano, Ollanta Humala, llegó al poder en 2011 tras capitalizar el voto andino y el respaldo de las redes de reservistas del Ejército. Según Antauro, ese apoyo se mantuvo en las bases pese a que él ya lo calificaba de “traidor” desde prisión por haber moderado su discurso nacionalista.

En ese contexto, Humala sostuvo que la situación actual es distinta y descartó una eventual ruptura con Sánchez, en alusión a los cuestionamientos sobre la influencia que podría ejercer en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

“Yo he sobrevivido a estas cosas que tú me estás diciendo. Para mí es un déjà vu. He pasado por cosas más graves, porque una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder. Nos traicionó y se fue con la hoja de ruta obedeciendo a Vargas Llosa, y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel. Pero esta vez quiero decirte que Roberto no es Ollanta. Roberto no tiene una Nadine al costado y Antauro no está preso, Antauro está libre. Para mí eso es suficiente”, manifestó.

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Da por hecho el triunfo de Sánchez

En otro momento de la conversación, Antauro Humala aseguró estar convencido de que Roberto Sánchez ganará la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Según explicó, esta confianza responde a lo que denominó las “leyes de la física política”, al considerar que la alianza entre el nacionalismo y el llamado castillismo constituye la fuerza electoral más importante del país.

“Estoy totalmente convencido de que la noche del día 7 el pueblo peruano celebrará el triunfo de nuestro candidato, Roberto Sánchez”, señaló.

¿Por qué estuvo en prisión Antauro Humala?

Antauro Humala permaneció cerca de 18 años en prisión tras ser condenado, entre otros delitos, por homicidio simple con dolo eventual a raíz del denominado Andahuaylazo, la insurrección armada que encabezó entre el 1 y el 4 de enero de 2005 en la ciudad de Andahuaylas. Durante el levantamiento, un grupo de reservistas etnocaceristas tomó una comisaría policial y exigió la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo, dejando como saldo cuatro policías y dos insurgentes fallecidos, además de varios agentes retenidos como rehenes.

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Roberto Sánchez celebró la matanza del Andahuaylazo

En enero de 2025, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, participó en la conmemoración por los 20 años del Andahuaylazo. Lejos de tomar distancia de los hechos, Sánchez respaldó públicamente la narrativa impulsada por el entorno etnocacerista al afirmar que el Andahuaylazo no fue una incursión militar, sino una “acción política”.

El congresista también dedicó palabras de reconocimiento a Humala, a quien calificó como un “patriota”. “Estamos acá, acompañando a un patriota, acompañando a nuestro pueblo con ese espíritu de rebeldía (...) ¡Que viva el pueblo peruano! ¡Que viva el centro patriótico! ¡Y que viva el compañero Antauro!”, expresó desde el escenario, compartido con el exlíder etnocacerista.

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Las imágenes de aquella actividad han cobrado especial relevancia en el actual contexto electoral, debido a que Sánchez y su entorno han intentado marcar distancia de Humala de cara a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, los registros audiovisuales muestran una estrecha cercanía política y un respaldo explícito a la interpretación que el etnocacerismo hace de uno de los episodios más violentos de la historia reciente del Perú.