Lo que dice la prensa colombiana sobre el posible arribo de Pedro Gallese a Alianza Lima: “Los dirigentes no tienen conocimiento”

Medios colombianos desmienten un avance por el guardameta y aseguran que la directiva no recibió una propuesta formal, con un vínculo largo vigente hasta 2027 que complica la operación (Alianza Lima)

El nombre de Pedro Gallese volvió a instalarse en el mercado peruano tras el arranque del Torneo Clausura 2026 y, en particular, luego del triunfo de Alianza Lima sobre Sport Huancayo. En paralelo al anuncio por el chileno Nicolás Díaz, en Matute tomó fuerza la idea de sumar a un guardameta con recorrido, en un contexto marcado por la reciente salida de Guillermo Viscarra, quien resolvió su contrato el último sábado.

Sin embargo, desde Colombia surgió una respuesta que enfría la hipótesis. Un mensaje atribuido al periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, fue leído y comentado en el programa Hablemos de MAX, donde se afirmó que la gerencia de Deportivo Cali “no tiene conocimiento” de un supuesto interés formal por Gallese y que existe “total conformidad y voluntad” de respetar el acuerdo vigente.

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Ese mismo intercambio puso el foco en un punto central: el plazo del vínculo del arquero con el club colombiano. En la conversación se mencionó que se trata de un contrato extendido, con referencias a “mitad del 2027” e incluso “2028”, además de la idea de que aún restaría “un año y medio” por cumplir. En ese marco, también se señaló que Alianza buscaría una incorporación sin costo, algo que, de acuerdo con lo leído en el espacio, “no va a pasar” y que el propio futbolista ya habría dejado en claro.

La aclaración desde Colombia y el contrato como eje de la negociación

Desde Colombia descartaron un avance de Alianza Lima por Pedro Gallese y aseguraron que Deportivo Cali mantiene plena confianza en el arquero, quien tiene contrato vigente por varias temporadas. (X: @alexisnoticias)

El eje de la desmentida se apoyó en dos ideas reiteradas: que el Deportivo Cali no estaba al tanto de un avance concreto para su salida y que el guardameta mantiene un compromiso contractual de largo plazo. En Hablemos de MAX, Ana Lucía Rodríguez introdujo el tema a partir de un tuit y leyó el contenido atribuido a Alexis Rodríguez, con una frase que buscó cerrar el margen para interpretaciones: “Deportivo Cali no tiene conocimiento de esto, sobre el interés de Alianza por Pedro Gallese”.

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En esa misma cita se agregó que el jugador tiene un periodo pendiente por cumplir y que en el club existe voluntad de respetar el acuerdo “a cabalidad”. La versión divulgada también incluyó un punto sensible en cualquier negociación: el costo de salida. Según ese mensaje, Alianza Lima pretendía que el arquero llegue libre, algo que la misma publicación calificó como inviable.

Dentro del análisis, se deslizó además que el caso no se reduce a un deseo deportivo. Se remarcó que los contratos extensos, en determinadas etapas de la carrera, suelen ser buscados por los futbolistas por razones de estabilidad. En el programa se expresó que, “a partir de cierta edad”, los jugadores apuntan a este tipo de acuerdos largos “porque necesitan tranquilidad para ellos y su familia”.

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La conversación derivó también en una conclusión práctica sobre el mercado: un contrato vigente y de duración amplia complica cualquier salida inmediata. En esa línea, se escuchó que “no va a ser tan fácil” que Gallese se desvincule para cambiar de institución, incluso si aparece interés desde otros frentes.

Alianza Lima y la búsqueda de un arquero tras la salida de Viscarra

Tras la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima aceleró la búsqueda de un nuevo arquero. Pedro Gallese aparece entre las opciones, aunque las versiones sobre su fichaje siguen siendo contradictorias. (Alianza Lima)

Mientras en Colombia se cuestionaba la viabilidad del movimiento, en Perú se describió un escenario donde Alianza Lima sí evalúa alternativas para reforzar el arco. La necesidad se instaló tras la partida de Guillermo Viscarra, quien resolvió su contrato el sábado, y eso empujó a la directiva a buscar un reemplazo bajo criterios vinculados a la planificación y a las reglas que se tienen en cuenta al armar el plantel.

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En ese contexto, el periodista Kevin Pacheco señaló en el programa Al Límite que las gestiones para el retorno de Gallese “están avanzadas”. También indicó que el trabajo estaría liderado por el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, quien —según ese relato— mantuvo conversaciones con reserva en los últimos días.

De acuerdo con esa versión, el plan se inspiraría en una fórmula ya aplicada por el club: el mecanismo utilizado para fichar a Luis Advíncula, quien llegó libre tras su desvinculación de Boca Juniors. La intención sería repetir esa vía para facilitar el regreso del arquero desde Deportivo Cali, conjunto con el que se indicó que mantiene contrato hasta diciembre del 2027.

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El posible movimiento, en cualquier caso, queda atravesado por la tensión entre dos relatos: por un lado, la idea de una operación que busca acelerarse; por el otro, la afirmación desde Colombia de que el club dueño del pase no maneja ese escenario y que no existe margen para una salida sin pago.

Lo que dijo Gallese y el impacto potencial en el puesto de Alejandro Duarte

Pedro Gallese no descartó volver a Alianza Lima en el futuro y reconoció el cariño del club. Su eventual llegada abriría una competencia directa con Alejandro Duarte por la titularidad. (Alianza Lima)

Más allá de las versiones cruzadas, el propio Gallese habló ante la prensa cuando fue consultado por la posibilidad de volver a Alianza Lima hace unas semanas. El arquero no cerró la puerta a futuro y apeló a su vínculo con el club, aunque evitó referirse a negociaciones puntuales.

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“Alianza siempre me ha tratado muy bien y ¿por qué no? Seguro en un futuro, regreso. Sentí mucha emoción con el aplauso en las tribunas. Uno se emociona con el hecho de jugar aquí y con el cariño del hincha más todavía", expresó.

Si se abriera una puerta para su llegada, el impacto se sentiría directamente en el presente de Alejandro Duarte, quien ha sido titular desde el comienzo del ciclo de Pablo Guede a inicios del 2026. En el texto se remarcó que el arquero ganó la confianza del entrenador argentino por su agilidad y por su manejo del balón con los pies, aspectos que el cuerpo técnico valora.

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También se consignó que, el año pasado, el puesto lo ocupaba Viscarra, pero una lesión y su participación con la selección de Bolivia en el repechaje mundialista lo hicieron perder continuidad. Duarte, de 32 años, capitalizó esa coyuntura, sumó minutos y regularidad en el primer equipo, y ese recorrido incluso lo llevó a ser convocado por Mano Menezes a la “blanquirroja”.

En ese tablero, la eventual incorporación de Gallese abriría una competencia con un componente evidente: la experiencia y el peso específico del arquero frente al rendimiento del titular actual. La definición, según el propio texto, quedaría en manos del entrenador, que debería elegir entre sostener a un guardameta que respondió en el torneo local o apostar por un nombre con trayectoria.

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