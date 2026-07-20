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El error más común al pintar una habitación que genera retoques innecesarios y duplica el tiempo de trabajo

Especialistas en mejoras del hogar coinciden en que preparar los espacios, elegir la pintura correcta y dividir las tareas entre dos personas transforman por completo la duración y el resultado de cualquier proyecto de renovación

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Hombre con camiseta azul y pantalón con manchas verdes pinta una pared con un rodillo de extensión. El suelo tiene una lona protectora y hay una bandeja de pintura.
La preparación del ambiente define la velocidad y la prolijidad del trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de pintar una habitación muchas veces se percibe como una tarea que implica largas horas de trabajo y una limpieza tediosa. Sin embargo, recientes recomendaciones de profesionales han demostrado que, al aplicar ciertas técnicas y emplear las herramientas adecuadas, es posible acelerar el trabajo y reducir el esfuerzo.

Esta optimización no solo beneficia a quienes buscan renovar su hogar por cuenta propia, sino también a quienes requieren resultados ágiles sin sacrificar la calidad del acabado.

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Infografía con título, hombre pintando con rodillo, muebles cubiertos, manos colocando cinta, manos limpiando pared, rodillo, brocha, dos personas pintando, texto y logo.
Personas aplican diversas técnicas y herramientas para pintar habitaciones de manera eficiente y obtener un acabado profesional, destacando la preparación, el uso de rodillos y el trabajo coordinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método sugerido por Jeff Funk, fundador de Funky Painting, cobra relevancia por su simplicidad y eficacia. Funk sostiene que la clave está en utilizar un palo extensor junto con un rodillo de 18 pulgadas (46 cm), cargado correctamente de pintura, y trabajar siempre sobre el borde húmedo.

Esta técnica permite avanzar de manera continua, evita la formación de marcas y reduce la necesidad de retoques posteriores. Según el especialista, este sistema puede ahorrar entre 30% y 50% del tiempo habitual que requiere pintar una habitación de tamaño estándar.

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Claves para preparar el espacio y aplicar la técnica del borde húmedo

Un hombre de espaldas y perfil usa un rodillo de extensión para pintar una pared beige de blanco. Parte de la pared ya está pintada. Se ve una toma de corriente.
Usar un palo extensor disminuye la fatiga y reduce el riesgo en alturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación previa es un aspecto fundamental que determina la eficiencia del proceso. Funk recomienda comenzar por cubrir absolutamente todo el suelo con lonas o plásticos protectores y retirar, en la medida de lo posible, los muebles del ambiente.

Aquellos objetos que no puedan trasladarse deben protegerse con cuidado para evitar manchas o salpicaduras. Colocar cinta para pintor en zócalos, molduras, interruptores, enchufes y bordes del techo resulta esencial para prevenir accidentes y lograr líneas prolijas. Además, limpiar la bandeja antes de cargar pintura es una medida sencilla que evita mezclas indeseadas o residuos secos en el rodillo.

Antes de iniciar la aplicación de pintura, es conveniente repasar la superficie para detectar posibles imperfecciones. Los especialistas sugieren limpiar bien las paredes, eliminar polvo, grasa o restos de adhesivos viejos y reparar cualquier grieta o agujero. Este paso, aunque puede parecer secundario, asegura una mejor adherencia de la pintura y optimiza el resultado final.

Habitación con paredes pintadas de gris, ventana, planta en cesta, escalera de madera, lona de protección, rodillo de pintura en bandeja, cinta de pintor azul y espátula.
Retirar muebles y proteger objetos evita interrupciones durante la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica del borde húmedo, señalada por Funk, consiste en pintar primero los bordes y luego rellenar las superficies planas con el rodillo, sin dejar que la pintura se seque entre un tramo y el siguiente.

Esta estrategia permite mezclar los límites de cada pasada y evita la aparición de marcas o diferencias de tono. Así, el trabajo resulta más uniforme y estéticamente más agradable. “El avance es más ágil y el acabado, notablemente superior”, subrayó Funk en diálogo con The Spruce.

El uso del rodillo de gran tamaño y el palo extensor trae consigo varias ventajas adicionales. Por un lado, disminuye la necesidad de subir y bajar de la escalera constantemente, lo que reduce la fatiga y el riesgo de accidentes.

Hombre con traje protector blanco, gorra beige y mascarilla rosa pinta una pared blanca de color azul claro con una pistola rociadora.
El pulverizador de pintura acelera proyectos grandes, pero exige cubrir y sellar bien las superficies, reforzar la ventilación y controlar los vapores para evitar que la niebla de pintura termine en donde no corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, permite cubrir áreas más grandes en menos tiempo, acelerando el progreso sin perder precisión en los detalles. Esta combinación de herramientas resulta especialmente práctica en habitaciones amplias o ambientes con techos altos.

Para quienes buscan aún más rapidez en proyectos de mayor envergadura, el pulverizador de pintura surge como una alternativa eficaz. Funk recomienda esta herramienta principalmente para exteriores, donde la ventilación y la protección de superficies ajenas al trabajo son más sencillas de garantizar.

En interiores, advierte que es imprescindible proteger con lonas y cinta todo lo que no deba pintarse y mantener el ambiente bien ventilado para evitar la acumulación de vapores.

Vista cercana de una esquina de pared interior blanca severamente afectada por humedad, con grandes áreas de moho negro y pintura descascarada y manchada.
Reparar grietas y agujeros mejora la adherencia y el acabado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dividir las tareas también es una estrategia útil para acelerar el proceso. Funk sugiere que, si hay al menos dos personas disponibles, una puede encargarse de perfilar los bordes —en franjas de entre 2,5 y 3 metros— mientras la otra avanza de inmediato con el rodillo, rellenando la superficie central.

Esta dinámica permite mantener siempre húmedo el borde y evitar interrupciones, lo que se traduce en un trabajo más ágil y menos tiempo dedicado tanto a la preparación como a la limpieza final.

Consejos de otros medios especializados para optimizar la pintura

Dos hombres pintan las paredes interiores de una habitación; uno sobre una escalera y el otro en el suelo. Hay cubos de pintura y lonas protectoras.
Dividir tareas entre dos personas permite un avance continuo y uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bob Vila, especializado en mejoras del hogar, coincide en que la elección de la pintura influye directamente en la velocidad y calidad del trabajo. Recomienda optar por productos de secado rápido y bajo goteo, ya que facilitan la aplicación y minimizan la formación de manchas.

Además, sugiere planificar la labor en franjas verticales de unos 90 centímetros de ancho, avanzando siempre de arriba hacia abajo para evitar la superposición de marcas.

Otra recomendación es limpiar bien las paredes antes de aplicar cualquier producto, ya que la suciedad o el polvo pueden dificultar la adherencia y generar imperfecciones en el acabado. El sitio también destaca la importancia de ventilar el ambiente durante y después de la tarea, tanto para agilizar el secado como para eliminar posibles olores o vapores.

Hombre arrodillado pintando una pared blanca con un rodillo. La pared tiene manchas oscuras de moho. Hay una bandeja de pintura en el suelo.
Mantener el borde húmedo evita marcas y diferencias de tono entre pasadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar cada etapa del trabajo es esencial para optimizar resultados. Desde la selección de herramientas hasta el orden de los pasos —preparación, protección, aplicación y limpieza—, cada decisión incide en el resultado final. Los expertos coinciden en que una preparación meticulosa puede ahorrar tiempo y evitar errores costosos.

Si la duda es cómo lograr que el trabajo de pintar una habitación se realice en la mitad del tiempo y sin sacrificar calidad, la respuesta es una combinación de herramientas adecuadas, preparación cuidadosa y técnicas profesionales.

Usar un rodillo ancho con palo extensor, mantener el borde húmedo, dividir tareas y elegir la pintura correcta son factores clave recomendados. Así, pintar deja de ser una tarea interminable y se convierte en un proyecto eficiente y satisfactorio para cualquier persona, incluso sin experiencia previa.

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