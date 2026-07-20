La impactante oferta de un gigante de Brasil que podría alejar a Thiago Almada de River: la diferencia en las propuestas

Thiago Almada define su futuro tras la culminación del Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Thiago Almada se presentó como uno de los nombres pesados del mercado de pases de River Plate. Una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 con la caída de la selección argentina en la final contra España, el futbolista resolverá su futuro, que todo indica que será fuera del Atlético de Madrid. Pese a que el Millonario habría apalabrado su llegada con una importante oferta, Flamengo de Brasil se metió en el medio y planea un desembolso impactante para quedarse con el volante.

Algunos días atrás, el portal brasileño UOL señaló que el Mengao inició contactos informales con el club español y aguardaba una señal favorable del entorno del jugador para formalizar una propuesta. Según el periodista Germán García Grova, Flamengo ya abrió negociaciones con el Atlético de Madrid, el cual “está abierto a transferir al futbolista”, y llevará a cabo una oferta que oscila los 28 millones de euros por el 100% del pase del jugador.

PUBLICIDAD

La operación del Flamengo es distinta a la de River, que avanzó por otro camino. El club acordó de palabra con el Atlético de Madrid la adquisición del 50% del pase en una operación valuada en 20 millones de euros, además de la forma de pago, tras gestiones encabezadas por el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria, quienes viajaron a Madrid para negociar. El Millonario aguardó la finalización del Mundial para que el futbolista decida su futuro, aunque la irrupción del cuadro brasileño podría retocar los planes.

Thiago Almada tiene propuestas de River Plate y Flamengo para continuar su carrera (EFE/ Kenneth Fernández)

La diferencia entre ambas propuestas no pasa solo por el monto total, sino por la estructura. Flamengo trabaja sobre la compra del 100% de los derechos, mientras que River negoció por la mitad de la ficha. Esa comparación explica por qué en términos proporcionales la propuesta del club argentino resulta más alta, aunque en Núñez no descartan que el equipo brasileño, por su capacidad financiera, iguale o mejore las condiciones ya aceptadas en Madrid.

PUBLICIDAD

La situación del argentino quedó supeditada a su decisión personal. Almada, de 25 años, pretende continuar en el fútbol europeo, aunque su participación limitada en el Mundial no le dio la exposición suficiente para recibir propuestas más fuertes que las ya existentes. El escenario, según surge de las conversaciones en Núñez, depende en buena medida de si aparece un club europeo dispuesto a competir con las cifras ya puestas sobre la mesa.

En River consideran que su oferta sigue en una posición competitiva, sobre todo si no se suman nuevos contendientes europeos. El club busca seducirlo con un salario alto, un proyecto deportivo con protagonismo inmediato y un contrato hasta junio de 2030. Di Carlo ya había anticipado la complejidad de la operación el 1° de junio, en diálogo con ESPN: “La prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo de Thiago es algo muy complejo porque es un monto muy grande. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador”.

PUBLICIDAD

Thiago Almada jugó en Botafogo, club con el que ganó la Copa Libertadores en 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El club de Río de Janeiro, además, conoce de cerca al futbolista. Almada pasó por Botafogo, donde fue campeón de la Copa Libertadores antes de dar el salto al Lyon, y un eventual acuerdo implicaría su regreso al fútbol brasileño. En River entienden que el atacante puede ofrecer un salto de calidad en un sector del campo donde hoy el equipo no tiene un perfil similar.

A la vez, el equipo de Núñez ejecuta una reestructuración amplia del plantel profesional para liberar masa salarial y recursos. Ya se concretaron las salidas de Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Andrés Herrera. La depuración podría continuar con Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maximiliano Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Woiski, Kevin Castaño y Kendry Páez.

PUBLICIDAD

Del lado de las llegadas, el plantel ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González y sumó los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. River también tiene negociaciones avanzadas para comprar cerca del 80% del pase de Tobías Andrada, juvenil de 19 años surgido de Vélez Sarsfield, en una transferencia de entre USD 7 millones y USD 8 millones.