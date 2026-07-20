La FIFA publicó el ranking final del Mundial 2026 con España primera: qué lugares ocupan las selecciones debutantes

Del 1 al 48, el ranking final del Mundial 2026 mostró el desempeño de las naciones en el torneo

El ranking final de las 48 selecciones que disputaron el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá dejó varias sorpresas y múltiples historias en cada posición. La FIFA aplicó cuatro criterios para ordenar a los equipos: puntos totales en todas las instancias, diferencia de goles, cantidad de goles marcados y, si persiste el empate, rangos compartidos. Esta clasificación no solo resume el desempeño de cada país, sino que revela las tendencias y los protagonistas en el torneo.

España se proclamó campeona del mundo tras un torneo en el que su solidez defensiva resultó decisiva. El equipo dirigido por Luis de la Fuente solo concedió un gol en toda la competencia ante Bélgica y culminó su camino con una victoria por 1-0 ante Argentina en la final celebrada tras 120 minutos. El trayecto de La Roja incluyó victorias sobre Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia, con un arranque inesperadamente trabado frente a Cabo Verde.

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Argentina, campeona defensora de Qatar 2022, finalizó segunda. La selección encabezada por Lionel Messi navegó la fase de grupos con puntaje perfecto y dejó fuera a rivales como Argelia, Jordania y Austria. El recorrido incluyó triunfos sobre Cabo Verde, Egipto y Suiza, y un partido electrizante ante Inglaterra que terminó 2-1. La derrota en la final no empañó el entusiasmo argentino, que volvió a ver a su equipo en la cúspide del fútbol mundial.

España se posicionó en la cima luego de la final ante Argentina (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Inglaterra se quedó con el tercer lugar, su mejor resultado desde 1966. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, los Tres Leones superaron al Congo, México y Noruega en eliminatorias, y cerraron el torneo con una victoria 6-4 sobre Francia en el partido por el bronce. El equipo británico lideró el Grupo L y demostró una capacidad ofensiva notable en los cruces directos.

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Francia terminó cuarta tras caer frente a España en semifinales y ser derrotada por Inglaterra en el partido por el tercer puesto. El equipo de Didier Deschamps tuvo un paso firme por el Grupo I, donde enfrentó a Senegal, Irak y Noruega, luego se impuso a Suecia, Paraguay y derrotó a Marruecos en cuartos.

Inglaterra selló su participación en el tercer puesto por encima de Francia (REUTERS/Paul Childs)

Noruega, de vuelta en un Mundial tras casi tres décadas, ocupó el quinto puesto. El equipo liderado por Erling Haaland llegó a cuartos de final tras superar a Costa de Marfil y Brasil, y cayó en tiempo extra ante Inglaterra. La actuación noruega fue celebrada tanto por sus seguidores como por observadores neutrales, que destacaron la potencia ofensiva de su delantero estrella y el ambiente festivo de su afición.

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Bélgica, sexto, superó la decepción de 2022 y llegó hasta cuartos de final. Después de una primera fase con dos empates y una victoria, el equipo de Rudi García protagonizó una remontada memorable ante Senegal y eliminó a Estados Unidos en octavos, antes de ser frenado por España.

Marruecos, séptimo, no logró repetir la semifinal de Qatar pero sí consolidó su posición como una de las selecciones africanas más consistentes. El equipo de Mohamed Ouahbi avanzó tras empatar con Brasil y superar a Escocia y Haití, eliminó a Países Bajos y Canadá, pero cayó ante Francia.

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Suiza alcanzó el octavo lugar, igualando su mejor desempeño histórico. El equipo de Murat Yakin lideró el Grupo B y fue eliminado por Argentina tras perder a Breel Embolo por expulsión. México, en noveno lugar, vivió una campaña inolvidable: fue anfitrión en la inauguración, registró cuatro victorias y avanzó hasta encontrarse con Inglaterra, donde terminó su participación en un duelo muy disputado.

Colombia logró ubicarse entre los primeros 10 del torneo mundial (REUTERS/Bernadett Szabo)

Colombia cerró el top 10 con una campaña invicta en la fase de grupos y un triunfo sobre Ghana en la ronda de 32. La eliminación llegó en octavos, tras perder en penales ante Suiza, quedando a un paso de los cuartos de final.

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Brasil, máximo ganador histórico, no pasó de octavos de final y finalizó en el undécimo puesto. La selección de Carlo Ancelotti lideró su grupo y eliminó a Japón, pero sucumbió ante Noruega en un partido marcado por el doblete de Haaland. La eliminación dejó a Neymar y compañía sin posibilidad de sumar una sexta estrella.

Estados Unidos, anfitrión, fue el último de los organizadores en despedirse. El equipo de Mauricio Pochettino quedó duodécimo tras caer ante Bélgica. Los estadounidenses escribieron un capítulo inédito al conseguir dos victorias en grupos y golear a Paraguay, pero no resistieron el poderío belga en octavos.

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Portugal, en el puesto trece, vio el final de la era de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado por España. El capitán luso se retiró de los mundiales luego de marcar en seis ediciones consecutivas. Canadá, otro de los anfitriones, terminó en la decimocuarta posición tras una derrota ante Marruecos en octavos.

Cristiano Ronaldo disputó su último mundial con la selección de Portugal (IMÁGENES vía Reuters/Jerome Miron)

Egipto, decimoquinto, consiguió su primer triunfo en una Copa del Mundo y estuvo cerca de dar la sorpresa ante Argentina en octavos. La selección de Mohamed Salah llegó a liderar, pero la reacción albiceleste frustró el sueño faraónico.

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Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar a Alemania por penales en la ronda de 32avos. El gol de Julio Enciso contra los germanos fue el primero de la historia paraguaya en fases eliminatorias. La campaña terminó al caer ante Francia, quedando en el decimosexto lugar.

Países Bajos finalizó decimoséptimo tras perder en penales ante Marruecos. Alemania, tras una década de decepciones mundialistas, volvió a quedar fuera de los octavos. El equipo germano no superó la fase de grupos en las ediciones de 2018 y 2022, y esta vez tampoco pudo avanzar más allá de la instancia de 16avos.

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Costa de Marfil se ubicó décimo noveno, tras perder ante Noruega en la ronda de 32. Croacia, vigésimo, fue eliminada por Portugal en el mismo tramo del torneo. Luka Modric se despidió de la Copa del Mundo en un ciclo que marcó una era para su Selección.

Luka Modric cerró su ciclo sobresaliente con la camiseta de Croacia (Photo by Justin Setterfield / Getty Images via AFP)

Japón obtuvo el puesto 21 y Australia el 22, tras caer en la ronda de 16avos. República del Congo, Ghana, Ecuador y Sudáfrica ocuparon los siguientes escalones, seguidos por Suecia, Austria y, Bosnia y Herzegovina. Argelia cerró el top 30 tras su paso por el Grupo J.

Senegal, en el lugar 31, fue seguido de cerca por Cabo Verde, que destacó gracias a las actuaciones de su arquero Vozinha. Irán, República de Corea y Turquía completaron la primera mitad inferior del ranking. Escocia ocupó la posición 36, y Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, se ubicó en el puesto 37, lejos de las expectativas previas.

Arabia Saudita, República Checa y Nueva Zelanda, junto al defensor Tim Payne, se alinearon en la franja entre el 38 y el 40. El equipo neozelandés escribió su propio capítulo, aunque su campaña terminó temprano. Las ocho últimas posiciones estuvieron ocupadas por selecciones que vivieron el torneo como una experiencia de crecimiento. Qatar, Curazao, Panamá, Jordania, Haití, Uzbekistán y Túnez lucharon en cada partido, pero no lograron superar las primeras fases. Irak cerró la tabla en el puesto 48, despidiéndose con la dignidad de haber competido en el escenario más grande del fútbol.

El ranking completo sirve como radiografía del Mundial 2026. Cada puesto refleja partidos intensos, estrategias fallidas y victorias inesperadas. La posición final resume su rendimiento: España fue la más efectiva, Argentina mantuvo el nivel de élite, e Inglaterra y Francia completaron el cuarteto de los más destacados. Equipos como Noruega, Marruecos y México dieron que hablar, mientras que Brasil, Alemania y Uruguay quedaron por debajo de las expectativas.

El torneo además fue escenario de despedidas y nuevas estrellas. Luka Modric, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Neymar, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer y posiblemente Lionel Messi vivieron sus últimos mundiales, mientras que jóvenes como Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Rayan Cherki dieron muestras de su potencial para el futuro.