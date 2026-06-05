Perú

Keiko Fujimori respondió cómo serán las relaciones de Perú con EE UU y China en caso llegue a la presidencia

La candidata propuso fortalecer la autonomía institucional y abrir las puertas a la inversión extranjera, mientras defiende una revisión de las leyes que afectan la seguridad y la justicia en el país

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Keiko Fujimori habla sobre las relaciones con Estados Unidos y China en caso llegue al gobierno. Exitosa

A horas de que inicie la segunda vuelta electoral, a candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que en su eventual gobierno se priorizarán los intereses del Perú en la relación con China y Estados Unidos, reconociendo la relevancia estratégica de ambos países para la economía y la política exterior peruanas. La líder de Fuerza Popular defendió la autonomía institucional y la apertura a la inversión extranjera, al tiempo que se refirió a los desafíos en seguridad y justicia.

Según lo expresado por Fujimori, China es actualmente el principal inversionista en el país, mientras que Estados Unidos ha desempeñado el papel de aliado político y diplomático. La candidata consideró que la presencia de ambos actores internacionales puede articularse en espacios como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde coinciden las principales economías de la región. “Haciendo un paralelo con la gastronomía, la comida peruana es una comida de fusión. El mejor escenario donde haremos las inversiones es APEC”, señaló, remarcando la importancia de combinar intereses y oportunidades.

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Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Fujimori sostuvo que el crecimiento económico depende en un 80 % de la inversión privada y en un 20 % de la inversión pública. Para fortalecer este motor económico, destacó la necesidad de generar confianza tanto en los empresarios locales como en los inversionistas extranjeros. Explicó que en el Perú pueden realizarse inversiones mediante concurso público directo, asociaciones público-privadas, obras por impuestos y contratos gobierno a gobierno. “El próximo gobierno tiene que lograr inversiones y eso se logra generando confianza”, aseguró.

La dirigente también abordó el impacto de la gestión en turismo, criticando la reducción de presupuestos para la promoción internacional. Fujimori afirmó que Perú recibía 4,4 millones de turistas al año antes de la pandemia, cifra que en 2026 descendió a 3,4 millones, y planteó como meta alcanzar los 5 millones en el próximo año.

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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se dirige a sus partidarios durante su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se dirige a sus partidarios durante su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Seguridad y justicia: revisión de leyes y fortalecimiento institucional

Consultada sobre las denominadas “leyes pro crimen”, Fujimori se mostró a favor de una revisión integral del marco normativo, incluyendo la participación de expertos y representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría. “El Congreso está para debatir, analizar y mejorar las normas”, indicó. Planteó la creación de una comisión de alto nivel, ajena a intereses políticos, para evaluar posibles modificaciones.

La candidata reconoció que algunas leyes otorgan respaldo a la Policía Nacional, pero insistió en que cualquier cambio debe garantizar el equilibrio entre el fortalecimiento institucional y la protección de derechos. Destacó que los malos elementos deben ser sancionados, aunque subrayó el papel decisivo de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori reacts during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori reacts during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Críticas a la impunidad y propuestas de reforma judicial

Durante la entrevista, el periodista Nicolás Lúcar mencionó la llamada “ley Soto”, que ha generado cuestionamientos por beneficiar a congresistas y personas con problemas judiciales. Fujimori admitió la necesidad de analizar y modificar normativas que puedan favorecer la impunidad, conocidas como ‘leyes procrimen’. “De cada 10 mil denuncias en el sistema judicial, solo cinco llegan a sentencia”, precisó, subrayando la gravedad del problema. Entre sus propuestas, incluyó la ampliación de los juzgados de flagrancia como herramienta para agilizar los procesos y reducir la sensación de impunidad.

La candidata presidencial reiteró su compromiso con la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva y la promoción de un entorno propicio para la inversión, manteniendo como eje central los intereses nacionales y la recuperación económica.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori and her daughters Kyara Villanella and Kaori Marcela Villanella are displayed on a screen during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori and her daughters Kyara Villanella and Kaori Marcela Villanella are displayed on a screen during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

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