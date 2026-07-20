Ethel Pozo se suma a ‘Sin + Que Decir’ de María Pía Copello en YouTube: “Me siento como en casa”

En una bienvenida llena de sorpresas y risas, Ethel Pozo se integra oficialmente a la mesa de 'Sin Que Decir'. La conductora fue recibida con abrazos y mucha emoción, y hasta trajo su icónico collar de la suerte para su debut en el streaming | YouTube

Ethel Pozo se convirtió en la quinta integrante de la mesa del pódcast de María Pía Copello en YouTube, en una incorporación que el propio espacio había insinuado días antes y que se confirmó en vivo ante los seguidores del streaming. La conductora llegó con un collar que bautizó como su amuleto para el debut y admitió que nunca antes había trabajado en un formato de este tipo.

La noticia llegó en un momento de plena exposición pública para Pozo. La semana pasada participó como invitada en Sin + Que Decir —el pódcast que Copello conduce junto a Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana — y esa aparición desató una cadena de movimientos: fue la antesala de su entrevista con Magaly Medina en Magaly TV La Firme y, según se confirmó este lunes, también el punto de partida de su ingreso formal al equipo del streaming.

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“Desde la lectura de pauta entré y le dije, ‘Hola, hola’. Y todos me acogieron”, relató Pozo al momento de su presentación oficial. “Qué lindo se siente, de verdad. Esto desde el primer día me sentí como en casa y esas cosas no suelen pasar”, añadió, visiblemente emocionada ante los comentarios de los seguidores conectados en tiempo real.

Etehl Pozo conduce una emisión del programa "Sin + que decir" desde un estudio con micrófono y audífonos, transmitiendo para plataformas de streaming y YouTube. (YouTube)

La incorporación que el panel ya intuía

Los propios integrantes de Sin + Que Decir reconocieron que la posibilidad había circulado entre ellos antes del anuncio formal. “Nosotros hablábamos así porque por dentro de su vaina por ahí soltaba, ¿no?”, comentó uno de los miembros de la mesa al recibir a Ethel Pozo. La reacción del panel combinó sorpresa contenida y entusiasmo genuino: “Qué bien guardadito se lo tenían”, resumió otro integrante.

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María Pía Copello, por su parte, agradeció la confianza de Ethel y situó la llegada en un contexto de aprendizaje compartido. “Ahora efectivamente somos cinco en esta mesa. Igual nosotros también estamos aprendiendo del streaming. No nos hagamos acá lo que sabemos todos tampoco porque es un aprendizaje diario”, señaló. Copello también precisó que todo lo que desencadenó la semana anterior tuvo un origen concreto: “Todo empezó aquí. Vino aquí, habló y ya. Y cuando salió de aquí es que le escriben de Magaly para entrevistarla”.

Mario Hart, con el tono habitual del programa, ya apuntó hacia el próximo movimiento: “La siguiente invitada que tiene que venir mañana mismo tiene que ser tu mamá (Gisela Valcárcel)”.

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Un grupo de panelistas, incluyendo a María Pía Copello, participa en una emisión en vivo del programa Sin + Que Decir desde un estudio de grabación. (YouTube)

De la entrevista con Magaly al anuncio del lunes

El ingreso de Ethel Pozo al pódcast no ocurrió en el vacío. Su primera aparición como invitada en Sin + Que Decir funcionó como vitrina y como catalizador de varios episodios que se encadenaron en pocos días.

Fue allí donde Pozo admitió que, pese a los años de críticas y diferencias públicas con Magaly Medina, siempre quiso sentarse con ella. “Mira, todos estos años yo no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre digo: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce, no conoce a mi mami, no me conoce a mí’”, dijo. Explicó que el impedimento era contractual mientras trabajaba en América Televisión: “No he podido porque cuando tú tienes contrato con América no puedes ir claramente a programas que compiten en el horario. Ahora estoy libre”.

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Ethel Pozo se sentó en el set de Magaly Medina y recordó los duros momentos que vivió en su adolescencia por las críticas y el seguimiento de la conductora. Ambas figuras de la televisión peruana dialogan sobre su pasado y las rivalidades mediáticas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Esa frase fue tomada de inmediato por Medina como una confirmación pública. “Ahora está libre. Así es, ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”, respondió la conductora de Magaly TV La Firme al aire. Copello fue la pieza que conectó ambos espacios: Pozo confirmó en redes sociales que fue ella quien gestionó el encuentro. “Es verdad, ella lo logró Pía Copello. Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió.

Magaly Medina anunció la entrevista con su estilo habitual: confirmó que sería en vivo, sin grabación previa y sin temas vetados. “Vamos a tocar todos los temas, por supuesto, todos los temas. No hay ningún tema tabú”, anticipó. Luego añadió, en tono irónico, una advertencia dirigida al público: “Tampoco se fíen de algunos comentarios, ah. Conmigo nunca hay que fiarse”. Y se describió a sí misma sin rodeos: “Un día puedo venir muy linda, amorosa, buena, pero al día siguiente soy una bruja, sin remedio. No puedo. Mi condición natural es la de ser bruja. O sea, está en mi naturaleza, ¿entienden? Y contra la naturaleza uno no puede luchar”.

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Etehl Pozo es la nueva integrante del programa "Sin + que decir", streaming de María Pía Copello en YouTube (YouTube)

El futuro profesional de Ethel Pozo

La semana anterior también dejó otro hilo abierto. En uno de los episodios de Sin + Que Decir, el productor Abneer Robles recordó que Magaly Medina había expresado públicamente su respaldo a que Ethel reciba una nueva oportunidad en televisión, incluso mencionando un posible formato matutino en ATV. “Magaly ayer ha pedido que Ethel tenga un programa”, comentó Robles. Copello respondió de inmediato: “¡Sí!”.

Desde ahí, el panel pasó de comentar la coyuntura a imaginar formatos con nombres propios. Robles lanzó un título hipotético: “‘ATV Hoy’ con Natalia Salas, Ethel y María Pía Copello”. Natalia Salas se rió del patrón: “Me da risa porque siempre es hoy, ¿no? No importa, Latina Hoy, ATV Hoy“. Las propuestas continuaron en tono de broma: “Mañanero con Pía”, que Copello rechazó en seco; “Buenos días, ATV”, sugerido por Israel; y una serie de opciones para un trío de conductoras: “El trío mañanero”, “Levántate conmigo” y “Tres al hilo”.

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María Pía Copello no descarta un matutino con Ethel Pozo y Natalia Salas tras la entrevista con Magaly Medina.

Copello no cerró la puerta. No confirmó nada, pero tampoco descartó la posibilidad, en un contexto en el que —como se comentó en el mismo espacio— ni ella ni Pozo tendrían un contrato vigente con ninguna televisora. El debate quedó abierto y, con el anuncio de este lunes, la pregunta sobre qué viene después para Ethel Pozo tiene al menos una respuesta parcial: por ahora, el streaming.