Brutal choque entre un camión y un micro que llevaba turistas a las Cataratas del Iguazú: hay más de 40 heridos

El accidente ocurrió en la Ruta 12 a la altura de la localidad misionera de Capioví

Un brutal accidente en la Ruta 12 entre un camión y un micro de larga distancia que llevaba turistas a las Cataratas del Iguazú dejó un saldo de más de 40 heridos. El choque ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 1461 de la Ruta Nacional 12, en la jurisdicción de Capioví, en la provincia de Misiones.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el micro llevaba cerca de 60 pasajeros que tenían como destino Puerto Iguazú, ya que iban a disfrutar de uno de los principales destinos turísticos del norte del país. El siniestro tuvo lugar a casi 200 kilómetros del destino final del ómnibus.

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El accidente se registró cerca de las 5:00 de la madrugada, cuando un ómnibus Mercedes Benz de la empresa Crucero del Norte, que había partido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, impactó contra la parte trasera de un camión Scania que circulaba en sentido Posadas–Puerto Iguazú. De manera inmediata se montó un operativo de emergencias en el lugar, según informó el medio Canal 12, con la participación de Bomberos, personal médico y policial. Durante varias horas el tránsito permaneció cortado en su totalidad por la labor de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del siniestro.

En total, 51 personas fueron asistidas por el sistema sanitario, según confirmó la directora del Hospital de Puerto Rico, doctora Paola Fantin. Los primeros pacientes ingresaron al nosocomio entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana. “En total, nosotros tenemos 43 pacientes internados en el hospital, algunos con heridas leves y otros con potencialmente complicaciones más graves, por los cuales hay que tenerlos en observación”, señaló la médica en declaraciones a medios locales. Otros siete pacientes fueron atendidos en la Clínica Vecchia de Puerto Rico. Las lesiones registradas incluyeron traumatismos de cráneo, fracturas, esguinces, escoriaciones y heridas cortantes.

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Más de 40 personas resultaron heridas por el choque

Según el parte médico oficial, cuatro de los heridos de mayor gravedad fueron derivados al Hospital Samic de Eldorado. Entre ellos se encontraba el conductor del colectivo, quien sufrió traumatismos en un miembro inferior, en el hombro y una luxación de codo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. También fueron trasladados un hombre con traumatismo de cráneo, una mujer con traumatismo lumbar y un niño de 11 años con fractura de fémur. Los cuatro permanecían lúcidos e internados al momento del último parte médico.

Uno de los datos más llamativos del siniestro fue el relato de la directora del hospital sobre el sector más afectado del vehículo. Fantin explicó que el impacto se concentró en la parte delantera de la unidad, precisamente donde se ubicaba el puesto del guarda. “El guarda que venía, el relevo del chofer, justamente había subido al primer piso. Es donde ustedes van a ver en la unidad el mayor impacto”, relató. Y añadió: “Ese chofer está en buenas condiciones de salud y salvó su vida porque justamente subió al primer piso minutos antes de la colisión. La parte baja donde está el chofer quedó completamente destruida y especialmente el lugar que alberga al guarda”.

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No se registraron heridos de gravedad

Sobre el perfil de los pasajeros, Fantin confirmó que la gran mayoría eran turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires. La médica también describió el impacto emocional del accidente: “Venían familias a pasar sus vacaciones que tenemos internadas acá en el hospital. Hay todo un estrés postraumático de tratar de bajar del colectivo en la oscuridad de la noche”, manifestó. Entre los pacientes también había un residente de Eldorado y dos oriundos de Iguazú.

Horas antes del choque del micro, otro siniestro se registró en la misma ruta. El hecho ocurrió sobre el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos automóviles colisionaron. Como consecuencia del impacto, los dos conductores de los vehículos murieron y una mujer resultó gravemente herida. La mecánica de ambos accidentes continúa bajo investigación.

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