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Una nueva provocación de China genera tensión con Taiwán: dos buques guardacostas se cruzaron en el Mar del Sur

Es el segundo cruce de este tipo generado por el régimen de Beijing en dos semanas. Horas de maniobras arriesgadas y advertencias cruzadas ponen en vilo la estabilidad y la seguridad marítima del sudeste asiático

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La nueva provocación china sucedió en la zona de las islas Pratas

Un nuevo enfrentamiento entre las guardias costeras de China y Taiwán cerca de la isla Pratas ha elevado la tensión en el mar de la China Meridional: el mismo buque chino involucrado en dos incidentes recientes fue acusado por Taipéi de maniobrar de forma provocativa y desafiar la soberanía de esas aguas disputadas.

Los despliegues del buque ’3501′ de la Guardia Costera de China en las inmediaciones de la isla Pratas han acentuado el conflicto entre China y Taiwán porque, según las explicaciones taiwanesas, el navío actúa para fabricar la percepción de que Pekín ejerce jurisdicción sobre una zona que está bajo control de Taipéi. Esta repetición de incidentes incrementa la tensión regional y genera inquietud internacional por el potencial impacto en la seguridad y la economía global.

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El último incidente ocurrió el viernes a las 07:32 hora local, cuando una patrullera de la Guardia Costera de Taiwán localizó al buque ’3501′ al noreste del atolón y navegó paralelamente a él. Las autoridades taiwanesas informaron que el navío chino aceleró de cinco a nueve nudos y giró bruscamente para ingresar en lo que Taiwán considera aguas restringidas.

Vista desde el interior de un barco donde una persona con chaleco salvavidas naranja y casco blanco mira a través de binoculares hacia un buque distante en el mar azul
Un oficial taiwanés observa al buque chino que navega en aguas territoriales de la isla

Durante la confrontación, los guardacostas de Taiwán enviaron repetidas advertencias por radio para informar a la tripulación china que habían entrado sin permiso en aguas bajo jurisdicción de Taipéi. Además, señalaron el riesgo para el orden y la seguridad marítima que supone este tipo de incursión.

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La Guardia Costera confirmó que ambos buques permanecían en la zona horas después del primer contacto.

Provocaciones reiteradas en la isla Pratas

Este suceso se suma al protagonizado también por el buque ’3501′ entre el 23 y 24 de mayo cerca de la isla Pratas (Dongsha en mandarín).

Un oficial de la Guardia Costera taiwanesa, con uniforme naranja y gorra, habla por un teléfono fijo en el puente de mando de un barco, junto a otros dos oficiales
Oficiales taiwaneses en el centro de comando del buque guardacostas

La autoridad marítima taiwanesa ha acusado a China de hostigar de forma recurrente las aguas restringidas alrededor de Dongsha, con el objetivo de proyectar una falsa apariencia de jurisdicción sobre el área. Según sus comunicados, estas acciones buscan alterar el statu quo y generan preocupación por la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

A comienzos de este año, el ejército chino realizó maniobras con drones sobre la isla, calificados como actos provocativos e irresponsables por el gobierno de Taipéi.

Un gran barco blanco de la Guardia Costera de China, con distintivos rojos y azules, surca aguas oceánicas agitadas bajo un cielo claro
El buque chino reitera sus provocaciones en la región

Advertencias y postura de Taiwán ante las incursiones chinas

El gobierno taiwanés ha reiterado que “la paz en el estrecho de Taiwán es crucial para la estabilidad de la economía mundial y para el sustento vital de la industria tecnológica”. Las autoridades advirtieron que un conflicto armado podría llevar a sanciones internacionales y consecuencias económicas graves para ambas partes.

Funcionarios de Taipéi también han hecho llamados públicos a la prudencia dirigidos a China, insistiendo en que solo la estabilidad en el mar permitirá garantizar el desarrollo en la región. Taiwán mantiene su firme decisión de proteger la soberanía sobre las aguas en disputa y no descarta adoptar nuevas medidas en caso de que persistan las incursiones.

Importancia estratégica del mar de la China Meridional

La isla Pratas es un enclave estratégico controlado por Taiwán en el mar de la China Meridional, donde circula aproximadamente un tercio del tráfico marítimo mundial. China sostiene reclamaciones de soberanía casi total sobre este sector, que es clave para la economía global y la cadena de suministros tecnológicos.

Las incursiones y las misiones con drones por parte de China son interpretadas por Taipéi como intentos de modificar el equilibrio territorial y reafirmar sus reclamaciones en la región.

La Guardia Costera de Taiwán mantiene su determinación de ejercer control sobre las aguas, advirtiendo que no permitirá provocaciones y asegurando la disposición y la capacidad para defender tanto la soberanía como la estabilidad regional frente a las acciones de China.

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