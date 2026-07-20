Crimen y Justicia

Descartaron que el niño filmado en la Expo de Paraguay sea Loan Peña

La madre se presentó voluntariamente ante las autoridades argentinas y el SIFEBU confirmó que no se trata del menor desaparecido hace dos años en Corrientes

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El video que provocó la reacción de los investigadores: ¿Loan en Paraguay? Finalmente fue descartado

La pista que durante el fin de semana generó expectativa por la posible aparición de Loan Danilo Peña en Paraguay quedó oficialmente descartada. La Policía Nacional del país vecino confirmó que el niño filmado en la Expo 2026 no es el menor correntino desaparecido desde el 13 de junio de 2024. La madre del niño se presentó de manera voluntaria ante las autoridades argentinas en Clorinda, provincia de Formosa, tras enterarse de la viralización del video.

El cierre del episodio quedó documentado en un memorándum del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía paraguaya, fechado este lunes a las 13. El documento establece que las averiguaciones permitieron identificar al niño y a sus progenitores, quienes se pusieron a disposición de las autoridades competentes en esa ciudad fronteriza. El menor se encuentra “bajo resguardo y protección de las autoridades intervinientes”.

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Fue el propio Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la fuerza paraguaya y responsable de la investigación, quien explicó la secuencia que llevó a la identificación: “A raíz de la alta difusión que tuvo, sobre todo en redes sociales, el caso llegó a oídos y ojos de la madre, quien se presentó a las autoridades argentinas”, precisó el oficial. Fue entonces personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) de Argentina quien contactó a la Policía paraguaya y emitió la documentación que confirmó que el niño no era Loan. Vera aclaró que ese documento no puede ser difundido públicamente porque contiene los datos personales de la madre y el menor.

El niño entrevistado por la TV paraguaya es argentino y llevaba puesta una remera de la Selección
El niño entrevistado por la TV paraguaya es argentino y llevaba puesta una remera de la Selección

El caso se había difundido el domingo, cuando un fragmento de la señal Unicanal de Paraguay mostró a un niño identificado como Ramiro durante una cobertura de la Expo 2026. El menor, que vestía la camiseta alternativa azul de la selección argentina, respondió a una periodista que preguntó si había seguido los partidos del equipo albiceleste. De inmediato, las imágenes se multiplicaron en Facebook, X, TikTok e Instagram acompañadas de comparaciones con las fotos de búsqueda de Loan.

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Ante el volumen de publicaciones, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas se presentó en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para iniciar las verificaciones. En paralelo, la jefatura de la división Interpol Paraguay, bajo la conducción del comisario principal Julio Maldonado, procesó las imágenes mediante cooperación con peritos informáticos de Colombia.

El análisis morfológico arrojó un 88% de coincidencia biométrica entre el niño de la feria y la ficha de búsqueda de Loan. Maldonado aclaró, no obstante, que ese porcentaje es insuficiente: “Los estándares técnicos del sistema exigen un rango mínimo del 90% en adelante para otorgar una certeza absoluta desde el punto de vista pericial”, señaló , y recordó que los únicos métodos con validez jurídica indiscutible son las huellas dactiloscópicas y el mapa genético de ADN.

Loan Danilo Peña
La última imagen de Loan Danilo Peña

Las primeras verificaciones en el predio tampoco habían arrojado señales de alerta: las cámaras de seguridad mostraron al niño acompañado por una pareja y sin indicios de que estuviera bajo coacción o privado de su libertad. Vera había anticipado en la mañana que aún restaba verificar una característica física consignada en el expediente judicial: “En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”, había dicho antes de que se confirmara la identidad del menor.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. La Justicia Federal mantiene vigente una alerta amarilla internacional para los 196 países miembros de la organización policial, emitida el 17 de junio de 2024. Siete personas están procesadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, y otras diez enfrentan cargos por intentar desviar la investigación. El juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes está en curso y se espera sentencia antes de fin de año.

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