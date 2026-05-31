Los vapeadores generan adicción que podrían aumentar el riesgo de cáncer entre jóvenes, alerta Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud advierte que el uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes favorece la adicción a la nicotina y aumenta el riesgo de daño pulmonar y cáncer

El Ministerio de Salud alertó este domingo, en el Día Mundial Sin Tabaco, sobre los peligros asociados al uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes, al señalar que estos dispositivos favorecen la adicción a la nicotina y elevan la probabilidad de sufrir daño pulmonar y desarrollar cáncer.

De acuerdo con el doctor Edgar Amorín Kajatt, coordinador general de la Escuela de Excelencia para el Control del Tabaco del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el vapeo se ha popularizado entre los más jóvenes, impulsado por la presencia de estos productos en la publicidad y en redes sociales.

“Se ha convertido en una moda entre adolescentes y jóvenes debido a la fuerte influencia de la publicidad y las redes sociales, donde estos productos son presentados como modernos, con sabores atractivos y envases llamativos, cuando en realidad representan un serio riesgo para la salud”, indicó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 40 millones de niños y adolescentes de entre 13 y 15 años consumen algún producto de tabaco a nivel global. De ese total, 20 millones fuman cigarrillos, 10 millones consumen tabaco sin humo y alrededor de 15 millones utilizan cigarrillos electrónicos.

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Especialistas del INEN señalan que la popularidad del vapeo se relaciona con la influencia de la publicidad y las redes sociales, donde estos dispositivos se presentan como modernos y atractivos

El especialista del INEN explicó que los vapeadores funcionan mediante un sistema electrónico que calienta un líquido y libera un aerosol inhalado por el usuario. Este aerosol contiene nicotina, metales tóxicos, propilenglicol, glicerol, saborizantes y carcinógenos como las nitrosaminas, sustancias que pueden alcanzar las zonas más profundas del aparato respiratorio.

El portafolio advirtió además que ya se observan inflamaciones y alteraciones en las mucosas respiratorias de jóvenes que usan vapeadores, así como lesiones en el tracto aerodigestivo superior.

“Estamos detectando cambios celulares e inflamación en la boca, la garganta y vías respiratorias. Si el consumo continúa durante años, el daño podría ser similar al provocado por el cigarrillo convencional décadas atrás”, refirió Amorín Kajatt.

El especialista instó a padres y madres a dialogar con sus hijos y a estar atentos a posibles señales de consumo, que pueden manifestarse en alteraciones visibles en las mucosas bucales o faríngeas, además de poder detectarse mediante pruebas de orina que identifican metabolitos de nicotina

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Finalmente, subrayó el alto poder adictivo de la nicotina, que afecta con mayor intensidad a los adolescentes por sus efectos sobre los mecanismos cerebrales relacionados con el placer y la dependencia.

Los vapeadores generan un aerosol con nicotina, metales tóxicos y sustancias cancerígenas, que pueden llegar a zonas profundas de los pulmones y provocar lesiones en las vías respiratorias

31 de mayo, día clave

Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha impulsada por la OMS para movilizar a gobiernos y sociedad en la protección de las nuevas generaciones frente a la adicción a la nicotina.

El lema de 2026, “Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco”, pone el foco en las estrategias de la industria para captar a jóvenes mediante productos como cigarrillos electrónicos y dispositivos con nicotina sintética.

La campaña busca alertar sobre el uso de sabores, envases llamativos y publicidad en plataformas digitales, tácticas que incentivan el consumo de estos productos entre menores. Entre los objetivos centrales figuran el impulso de regulaciones más estrictas, la limitación de la promoción de nuevos productos y el fortalecimiento de la prevención y los servicios de cesación para jóvenes.

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La OMS llama a reforzar la regulación y cerrar vacíos legales para evitar que la industria tabacalera continúe atrayendo a niñas, niños y adolescentes hacia productos adictivos.