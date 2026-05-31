Perú

Los vapeadores generan adicción que podrían aumentar el riesgo de cáncer entre jóvenes, alerta Ministerio de Salud

Según especialista del INEN, los cigarrillos electrónicos exponen a adolescentes y jóvenes a compuestos tóxicos, lo que podría desencadenar efectos negativos en la salud respiratoria y favorecer la aparición de enfermedades graves

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud advierte que el uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes favorece la adicción a la nicotina y aumenta el riesgo de daño pulmonar y cáncer

El Ministerio de Salud alertó este domingo, en el Día Mundial Sin Tabaco, sobre los peligros asociados al uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes, al señalar que estos dispositivos favorecen la adicción a la nicotina y elevan la probabilidad de sufrir daño pulmonar y desarrollar cáncer.

De acuerdo con el doctor Edgar Amorín Kajatt, coordinador general de la Escuela de Excelencia para el Control del Tabaco del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el vapeo se ha popularizado entre los más jóvenes, impulsado por la presencia de estos productos en la publicidad y en redes sociales.

“Se ha convertido en una moda entre adolescentes y jóvenes debido a la fuerte influencia de la publicidad y las redes sociales, donde estos productos son presentados como modernos, con sabores atractivos y envases llamativos, cuando en realidad representan un serio riesgo para la salud”, indicó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 40 millones de niños y adolescentes de entre 13 y 15 años consumen algún producto de tabaco a nivel global. De ese total, 20 millones fuman cigarrillos, 10 millones consumen tabaco sin humo y alrededor de 15 millones utilizan cigarrillos electrónicos.

PUBLICIDAD

Cancer - INEN
Especialistas del INEN señalan que la popularidad del vapeo se relaciona con la influencia de la publicidad y las redes sociales, donde estos dispositivos se presentan como modernos y atractivos

El especialista del INEN explicó que los vapeadores funcionan mediante un sistema electrónico que calienta un líquido y libera un aerosol inhalado por el usuario. Este aerosol contiene nicotina, metales tóxicos, propilenglicol, glicerol, saborizantes y carcinógenos como las nitrosaminas, sustancias que pueden alcanzar las zonas más profundas del aparato respiratorio.

El portafolio advirtió además que ya se observan inflamaciones y alteraciones en las mucosas respiratorias de jóvenes que usan vapeadores, así como lesiones en el tracto aerodigestivo superior.

“Estamos detectando cambios celulares e inflamación en la boca, la garganta y vías respiratorias. Si el consumo continúa durante años, el daño podría ser similar al provocado por el cigarrillo convencional décadas atrás”, refirió Amorín Kajatt.

El especialista instó a padres y madres a dialogar con sus hijos y a estar atentos a posibles señales de consumo, que pueden manifestarse en alteraciones visibles en las mucosas bucales o faríngeas, además de poder detectarse mediante pruebas de orina que identifican metabolitos de nicotina

PUBLICIDAD

Finalmente, subrayó el alto poder adictivo de la nicotina, que afecta con mayor intensidad a los adolescentes por sus efectos sobre los mecanismos cerebrales relacionados con el placer y la dependencia.

Los vapeadores generan un aerosol con nicotina, metales tóxicos y sustancias cancerígenas, que pueden llegar a zonas profundas de los pulmones y provocar lesiones en las vías respiratorias
Los vapeadores generan un aerosol con nicotina, metales tóxicos y sustancias cancerígenas, que pueden llegar a zonas profundas de los pulmones y provocar lesiones en las vías respiratorias

31 de mayo, día clave

Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha impulsada por la OMS para movilizar a gobiernos y sociedad en la protección de las nuevas generaciones frente a la adicción a la nicotina.

El lema de 2026, “Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco”, pone el foco en las estrategias de la industria para captar a jóvenes mediante productos como cigarrillos electrónicos y dispositivos con nicotina sintética.

La campaña busca alertar sobre el uso de sabores, envases llamativos y publicidad en plataformas digitales, tácticas que incentivan el consumo de estos productos entre menores. Entre los objetivos centrales figuran el impulso de regulaciones más estrictas, la limitación de la promoción de nuevos productos y el fortalecimiento de la prevención y los servicios de cesación para jóvenes.

La OMS llama a reforzar la regulación y cerrar vacíos legales para evitar que la industria tabacalera continúe atrayendo a niñas, niños y adolescentes hacia productos adictivos.

Temas Relacionados

Cáncerperu-noticiasINENDía Mundial Sin Tabaco 2026

Más Noticias

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

La directora del Miss Perú compartió un emotivo mensaje resaltando el esfuerzo y la evolución de la modelo en el certamen internacional, resaltando la resiliencia de la modelo

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

¿Plata de todos, plata de nadie? Por congelar su catálogo electrónico, Perú está pagando casi 300% más en compras estatales

La suspensión del catálogo de PERÚ COMPRAS ha bloqueado la entrada de nuevos productos y proveedores, elevando los precios en las compras estatales y reduciendo la competencia

¿Plata de todos, plata de nadie? Por congelar su catálogo electrónico, Perú está pagando casi 300% más en compras estatales

El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”

El ‘Orejas’ reconoció que el equipo no cumplió con las expectativas en el primer torneo de la temporada y aseguró que deberán corregir errores para afrontar el Clausura bajo el mando de Héctor Cúper

El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana

Elecciones 2026: mañana termina el traslado de material electoral al interior del Perú, según informe de ONPE

Debate presidencial 2026: ¿Dónde ver hoy 31 de mayo en vivo el versus entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Transparencia anuncia el despliegue de 5000 observadores durante la Segunda Vuelta Electoral

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”

Rodrigo González y Yahaira Plasencia lamentan el fallecimiento de su abogado Iván Paredes

Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

Alessia Rovegno sorprende con su casting presencial para Victoria’s Secret: “Qué emoción estar aquí”

DEPORTES

El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”

El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs FC Cajamarca 1-1: goles y resumen del empate por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Golazo de Federico Girotti tras fuerte disparo en Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026