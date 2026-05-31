Dictan más de 2 años de prisión suspendida contra conductor informal por agredir a fiscalizador de la ATU en San Borja

El Poder Judicial dictó este sábado una condena de 2 años y 6 meses de prisión suspendida contra un conductor que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo en San Borja, y ordenó el pago de una reparación civil tanto a favor de la ATU como del trabajador agredido.
El incidente ocurrió el 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, cerca del Ministerio de Cultura, cuando el agente intervino un vehículo informal con placa BLZ-207. Durante la inspección, el conductor reaccionó de manera violenta y propinó un ataque.
Un efectivo de la Policía Nacional (PNP) que participaba en el operativo intervino y detuvo al agresor, quien fue trasladado a la comisaría del sector. El Ministerio Público procesó al conductor por el delito de violencia contra la autoridad en la administración pública.
En la audiencia, realizada después de 48 horas, el acusado aceptó los cargos y se acogió a la terminación anticipada del proceso, lo que permitió una rápida sentencia. A través de un comunicado, la ATU resaltó que este fallo establece un precedente frente a las agresiones que sufren sus fiscalizadores durante los controles al transporte informal.
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Asimismo, reiteró que “continuará realizando acciones de fiscalización en distintos puntos de Lima y Callao, en coordinación con la PNP y otras instituciones, con el objetivo de garantizar un transporte público más seguro, formal y ordenado para todos los ciudadanos”.
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