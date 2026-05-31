Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

Suheyn Cipriani aparece en una entrevista y luego desfilando en el MGI All Stars, donde reveló que su vestido de gala se rompió momentos antes de salir al escenario.

La modelo y representante de Perú, Suheyn Cipriani, compartió en sus redes sociales los detalles de un contratiempo ocurrido minutos antes de su desfile en la etapa de traje de gala del Miss Grand International All Stars.

La participante reveló que el cierre de su vestido se rompió justo antes de salir a la pasarela. Este incidente alteró su concentración y marcó su experiencia en el certamen.

En un video, Cipriani abordó las preguntas y comentarios que surgieron sobre su desenvolvimiento en la pasarela. Muchos usuarios señalaron que se la veía nerviosa o triste. Al respecto, la representante negó haber sentido nervios, pero reconoció que el problema con el vestido sí la afectó durante su presentación.

La representante peruana en el MGI All Stars reveló que tuvo un imprevisto antes de su última pasarela, lo que evidenció su nerviosismo durante su presentación | Instagram

“Me he dado cuenta que hay toda una revolución en redes respecto a qué pasó en el traje de gala, si es que pasó algo, que si yo estaba nerviosa, que si me puse triste. Les quiero confesar que no estaba nerviosa, pero sí pasó algo en ese momento, que son cosas que pasan, que es parte de la competencia”, explicó Cipriani.

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El vestido elegido por Suheyn Cipriani fue confeccionado especialmente para el evento. Según relató, se trató de una prenda creada a medida con detalles que seleccionó junto a su equipo.

“El vestido es absolutamente hermoso, tiene unos detalles preciosos. Fue un vestido que escogimos en conjunto y que fue enviado a hacer, un vestido que a mí me encanta, me fascina y de verdad que es muy lindo. Pero sí pasó algo antes de que yo saliera, se me rompió el cierre”, relató.

Suheyn Cipriani compartió los detalles del inesperado incidente con su vestido de gala momentos antes de su desfile en el MGI All Stars.

Mientras técnicos y asistentes trataban de solucionar el percance, la producción apuraba a la candidata para que saliera a escena. “Estaba ahí yo parada con el vestido completamente roto de la parte del cierre, los chicos cosiendo, la producción llamándome como que: ‘Peru, Peru’. Y yo estaba como: ‘give me a moment’”, contó.

El impacto del percance en su presentación

La modelo intentó tranquilizarse antes de presentarse en la pasarela, pero el cierre volvió a abrirse justo antes de salir. “Respiré profundo para poder caminar derecha. Entonces, a lo que hago así siento que se vuelve a romper justo antes de salir y lamentablemente eso sí me desconcentró completamente”, detalló Cipriani.

Durante su caminata, la preocupación de que el vestido se abriera no la abandonó. “Estaba preocupada porque se me abriera o algo y ya fue como que traté de sacar eso de mi cabeza, pero lamentablemente no pude”, confesó la representante de Perú.

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El percance tuvo consecuencias en el desempeño de Cipriani en el concurso. Según relató, el incidente influyó en su paso al top 5 del Miss Grand International All Stars.

Suheyn Cipriani lucha por la corona del MGI All Star. Miss Grand TV

“Así que tenían razón, sí había pasado algo (...) pero sí, lamentablemente este pequeño percance, digamos, nos jugó en contra. Pero no pasa nada, chicos, la vida está para aprender. Son cosas que pasan, es parte de competir y nada, yo igual estoy muy feliz con mi participación. Ahí les dejo el chismecito para que ya no sigan debatiendo en los comentarios de las redes”, concluyó.

La experiencia de Suheyn Cipriani puso en evidencia los retos que enfrentan las candidatas durante las competencias internacionales de belleza. La modelo agradeció el apoyo recibido de sus seguidores y aseguró que, a pesar del imprevisto, se siente satisfecha por su actuación y por haber representado a Perú en el certamen.

En su mensaje, la representante pidió a sus seguidores dejar de especular sobre lo ocurrido y valoró la oportunidad de haber llegado a las instancias finales del concurso. La situación generó debate en redes sociales y mostró cómo un incidente de último minuto puede influir en la experiencia de una candidata en el escenario.