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Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana

Quien incumpla esta prohibición puede recibir multas de entre 10 y 100 UIT, que equivalen a montos entre S/ 55.000 y S/ 550.000

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Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana. REUTERS/Angela Ponce
Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana. REUTERS/Angela Ponce

A una semana de la segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), recordó que desde las 0:00 de este lunes 1 de junio, queda prohibido en todo el país la difusión o publicación de encuestas de intención de voto, como parte de las restricciones previas a la jornada de votación a nivel nacional.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, quien incumpla esta prohibición puede recibir multas de entre 10 y 100 UIT, que equivalen a montos entre S/ 55.000 y S/ 550.000.

El JNE también fijó que desde las 0:00 del viernes 5de junio quedará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político, y que esta infracción puede ser sancionada con pena de cárcel de tres meses a dos años.

Propaganda política y ley seca

Desde las 0:00 del sábado 6 de junio se suspenderá toda forma de propaganda política en el territorio nacional y su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori lidera la intención de voto frente a Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

El JNE prohibirá el expendio de bebidas alcohólicas desde las 08:00 del sábado 6 de junio y la medida se extenderá hasta las 08:00 del lunes 8 de junio. La sanción contempla hasta seis meses de cárcel y una multa de S/ 3.390.

El domingo 7 de junio, entre las 07:00 y las 17:00, no se permitirán actos políticos a menos de 100 metros de los centros de sufragio. Para verificar el cumplimiento, fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país durante los días previos y durante la jornada electoral.

Última encuesta presidencial de Ipsos

De cara a la jornada del 7 de junio, la última encuesta de intención de voto muestra a Keiko Fujimori con mayor preferencia entre los electores pues obtendría 51,4% de los votos válidos frente a 48,6% de Roberto Sánchez si el balotaje se realizara hoy, según el simulacro de votación que Ipsos realizó para Perú21 los días 29 y 30 de mayo.

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Imagen Ilustrativa de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y de fondo el mapa del Perú
Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En votos emitidos —que incluyen blancos y viciados—, la fotografía es más ajustada: 40,4% para la candidata de Fuerza Popular, 38,3% para el candidato de Juntos por el Perú y 21,3% de votos en blanco o viciados. La diferencia entre ambos candidatos, 2,1 puntos porcentuales en votos emitidos, es inferior al margen de error del estudio y coloca al debate presidencial de este domingo 31 de mayo como el último evento con capacidad real de alterar el resultado antes del 7 de junio.

El desglose territorial del simulacro de Ipsos reveló una fractura geográfica profunda. En Lima, Fujimori lidera con 52,2% frente a 27,4% de Sánchez y 20,4% de blancos o viciados. En otras ciudades del interior, la distancia se acorta: 39,2% para Fujimori contra 38,9% para Sánchez, con 21,9% de blancos o viciados, un empate estadístico que expone la fragilidad de la ventaja fujimorista fuera de la capital.

En el Perú rural, el mapa se invierte con contundencia. Sánchez obtiene 53,9% frente a 24,4% de Fujimori, con 21,7% de blancos o viciados. Esa ventaja de casi 30 puntos en el campo es la reserva más sólida del candidato de izquierda, pero su peso en el resultado final depende del volumen de participación efectiva en esas zonas y de cuánto del voto rural blanco o viciado termina convirtiéndose en voto válido el día de la elección.

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