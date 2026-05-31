Transparencia anuncia el despliegue de 5000 observadores durante la Segunda Vuelta Electoral

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

A pocos días de la jornada de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio, la Asociación Civil Transparencia anunció que desplegará a un equipo de 5.000 observadores que estarán distribuidos en mesas de votación de todo el Perú para supervisar que el proceso se realice con normalidad.

Según anunció el secretario general de Transparencia, Omar Aguapara en conversación con Exitosa, la organización movilizará a una gran cantidad de observadores a nivel nacional al igual que se hizo durante la primera vuelta.

“Es muy similar a lo que hicimos el 12 de abril en cuanto al despliegue de miles de observadores por todo el territorio con el fin de brindar legitimidad y confianza a la ciudadanía, de que sepan de que hay observadores, hay personas vigilando la integridad del proceso. También estamos a disposición de la ciudadanía en caso tengan la oportunidad de reportar cualquier hecho anómalo, incidencia, cuestionamiento que puedan encontrar en los días anteriores además del propio día (de la elección)”, indicó el representante de Transparencia

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Las campañas deben centrarse en propuestas

Aguapara también indicó que Transparencia hizo una recomendación a la ONPE, al Jurado Nacional de Elecciones, a las organizaciones políticas y a los candidatos que la campaña de segunda vuelta se concentre en propuestas.

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“A partir del viernes ya se acaban las, las actividades de campaña. Y ahí ha sido, dentro de todo, creo, felizmente, una segunda vuelta sin mayores sobresaltos. Hemos enfatizado mucho que se promueva el discurso de propuestas, de programas, de ideas por encima de los insultos o de un lenguaje que promueva de repente la división o el odio”, afirmó el representante de la Asociación.

Para la ciudadanía, Aguapara recomendó un voto informado. Mencionó la plataforma Revisa tu candidato como una herramienta para contrastar información sobre las candidaturas y pidió evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas durante los días previos a la votación.

El conteo rápido de Transparencia

Aguapara confirmó al medio Exitosa que Transparencia volverá a realizar un conteo rápido integral en alianza con el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos e Ipsos. Detalló que el operativo tendrá presencia en las 25 regiones y en más de 100 provincias del país.

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Transparencia anuncia el despliegue de 5000 observadores durante la Segunda Vuelta Electoral. REUTERS/Stifs Paucca

La proyección inicial está prevista entre las 20 y las 21. Ese cálculo se hará sobre una muestra estadística y permitirá anticipar el resultado final dentro de un margen de error, aunque aclaró que si la diferencia es muy reducida la organización solo podrá informar un empate técnico.

Aguapara marcó además una diferencia con el boca de urna. Explicó que ese mecanismo se basa en preguntar a los votantes por quién sufragaron al salir del local, mientras que el conteo rápido de Transparencia recoge directamente los votos consignados en las actas una vez terminado el escrutinio.

Esa es, según sostuvo, la razón por la que el conteo rápido ofrece una base basada en los votos consignados en las actas. Recordó que en la primera vuelta los resultados fueron muy cercanos a los oficiales y que, cuando la disputa por el segundo lugar mostró un margen muy estrecho, la organización informó que había un empate técnico entre Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto hasta que la ONPE definiera quién avanzaba a la segunda ronda.

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