Perú

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión rumbo a la segunda vuelta

La confrontación de ideas entre los aspirantes se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció cuáles son los medios que transmitirán en vivo

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta| Composición Infobae Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el desarrollo del debate presidencial de la segunda vuelta electoral 2026, que enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo domingo 31 de mayo desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima. El evento marcará un momento relevante en la contienda electoral de Perú, ya que ambos candidatos expondrán sus propuestas en cuatro bloques temáticos definidos por la organización.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión
Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión| JNE

Estructura y dinámica del debate

El formato del debate establece que tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) contarán con un minuto para presentarse al inicio del encuentro. Posteriormente, ambos responderán una pregunta del moderador sobre las razones por las que cada uno debería ser elegido como presidente o presidenta del país.

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El orden de intervención para la apertura ha sido determinado por sorteo. De acuerdo con el cronograma oficial, Roberto Sánchez abrirá el debate, mientras que Keiko Fujimori lo cerrará.

Grandes símbolos "K" naranja y "Jp" verde y rojo, de pie sobre un escenario de madera pulida, con un auditorio oscuro y una pantalla que dice "DEBATE TÉCNICO PRESIDENCIAL" al fondo.
Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas y bloques de discusión

La organización del debate contempla cuatro bloques temáticos, que abordan asuntos considerados prioritarios para la ciudadanía peruana. El desarrollo de cada bloque alternará el orden de intervención entre los candidatos, permitiendo que cada uno inicie dos de los bloques y cierre los otros dos.

Los temas a debatir serán los siguientes:

  1. Seguridad ciudadana: En este primer bloque, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, iniciará la exposición, seguida por la intervención de Roberto Sánchez. El tema busca poner en discusión las propuestas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad pública en el país.
  2. Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos: El segundo bloque comenzará con la participación de Roberto Sánchez y continuará con la respuesta de Keiko Fujimori. Aquí se abordarán políticas orientadas a la protección de las libertades fundamentales y la consolidación institucional.
  3. Educación y salud: El tercer bloque dará la palabra en primer lugar a Keiko Fujimori, seguida nuevamente de Roberto Sánchez. Este espacio estará enfocado en las estrategias para mejorar el acceso y la calidad de los servicios educativos y sanitarios.
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza: El último segmento será iniciado por Roberto Sánchez y cerrado por Keiko Fujimori. La discusión girará en torno a las propuestas económicas de ambos candidatos, así como sus planes para fomentar el empleo y reducir los índices de pobreza en el país.

¿Por dónde ver el debate presidencial en Perú?

El debate presidencial será transmitido en vivo por diversos canales y plataformas, incluyendo TV Perú (canal 552 de Movistar), las plataformas de JNE Media, y las cuentas oficiales del JNE en Facebook y TikTok. Esta estrategia busca facilitar el acceso de la ciudadanía a la discusión y promover la participación informada en la segunda vuelta electoral.

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La segunda vuelta electoral en Perú se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que se definirá al próximo presidente o presidenta del país tras la crisis política que atraviesa el país en los últimos años por el cambio de autoridades de manera consecutiva.

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