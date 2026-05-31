Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, comparte detalles sobre las infidelidades que marcaron su relación y su decisión de separarse, mostrándose sola y junto al futbolista.

Karla Gálvez y Miguel Trauco protagonizaron una de las relaciones más visibles del entorno del fútbol peruano. La pareja compartió varios años de matrimonio y formó una familia con dos hijos, mientras el futbolista consolidaba su carrera en la selección nacional y en clubes del extranjero. Durante ese tiempo, Gálvez se convirtió en un apoyo constante para Trauco, acompañando distintos momentos de su trayectoria profesional.

Con el paso de los años, la convivencia comenzó a deteriorarse. Las discusiones y los episodios de desconfianza se hicieron cada vez más frecuentes, alimentados por rumores de infidelidad que circulaban en el ambiente deportivo y mediático.

En 2024, ambos decidieron poner fin a la relación. El desgaste, sumado a diferencias irreconciliables, llevó a la empresaria a tomar la decisión de priorizar la estabilidad de sus hijos y su propio bienestar.

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, anuncia drásticas medidas legales a través de Instagram. | Composición/Infobae

En una entrevista concedida a Trome, Gálvez expuso por primera vez su versión sobre la ruptura. Según relató, la separación fue la mejor decisión luego de haber perdonado varias infidelidades. “Todos los hombres, tengan el trabajo que tengan, son perros”, expresó, convencida de que la ruptura fue necesaria para su tranquilidad.

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La empresaria reconoció que durante mucho tiempo intentó mantener la familia unida, pero llegó un momento en el que consideró insostenible seguir en pareja.

“Un proceso muy difícil. Siempre digo que lo mejor que hice fue separarme y lo más bonito que tengo son mis dos hijos. He perdonado infidelidades, no lo voy a negar, pero todo tiene su límite”, afirmó.

Conoce la cantidad que solicita Karla Gálvez a Miguel Trauco para la manutención de sus hijos. | Composición/Infobae

La etapa posterior al divorcio representó un desafío, aunque Gálvez aseguró que hoy valora su espacio individual y se siente enfocada en sus hijos. La empresaria eligió priorizar el bienestar de los niños y alejarse de la vida privada del futbolista, convencida de que esa distancia favorece la armonía familiar.

La relación posterior y su visión sobre el entorno del fútbol

Tras la separación, Karla Gálvez y Miguel Trauco mantienen un vínculo limitado exclusivamente a la crianza de sus hijos. La empresaria aclaró que no le interesa establecer una relación personal con el futbolista y que su única preocupación es que él cumpla su rol de padre.

“No me interesa tener una relación con el padre de mis hijos, solo que él se lleve bien con ellos, que los vea y que no les falte nada. Su vida personal la va a llevar como él quiera, no yo. Puede estar con quien quiera”, remarcó.

Durante la entrevista con Trome, Gálvez también fue consultada sobre otras parejas del ambiente futbolístico, como Suhaila Jad, madre de los hijos de André Carrillo. “No la conozco, por eso no podría hablar de ella, pero es muy bonita”, respondió.

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La exesposa de Miguel Trauco posa en una entrevista donde abordó su ruptura y las infidelidades que llevaron a la separación, expresando su alivio por la decisión.

Sobre la fidelidad en el entorno de la selección peruana, prefirió no emitir opiniones sobre la vida privada de terceros. “No sé lo que pasa entre cuatro paredes, no me incumbe. Lo mejor es vivir en paz”, sostuvo.

La exposición pública y los comentarios sobre la vida personal de los futbolistas suelen generar presión y atención mediática, algo que Gálvez conoce de cerca. A pesar del escrutinio y las preguntas sobre otras historias similares, la empresaria mantuvo una postura reservada y enfocada en el presente. Su prioridad, según afirmó, es mantener la estabilidad de sus hijos y evitar involucrarse en los asuntos privados de su expareja.