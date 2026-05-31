¿Qué pasará con el paro de transportistas del 2 de junio en Lima y Callao? Esto es lo último que se sabe

Los transportistas urbanos de Lima y Callao anuncian un paro nacional para el 2 de junio exigiendo su inclusión en el subsidio. (Andina)

Una nueva jornada de protesta fue ratificada para el martes 2 de junio por el gremio de transportistas, reclamando la exclusión del gremio urbano de Lima y Callao del subsidio oficializado por el Gobierno para el sector, pero solo para carga pesada e interprovincial, ante el alza en el precio del combustible.

El anuncio se produjo tras días de negociaciones y la publicación de un decreto de urgencia, que solo beneficia a algunos segmentos del transporte, según advirtió el vocero de Transporte Unido, Martín Ojeda, en entrevista con Exitosa.

La convocatoria al paro responde a la demanda de los conductores de transporte urbano en Lima y Callao, quienes afirman no haber sido incluidos en el reciente subsidio oficial.

Martín Ojeda, dirigente y vocero de Transporte Unido, señaló que el paro no tiene carácter político, pero representa un punto de presión ante la falta de respuestas integrales del Ejecutivo.

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La publicación del decreto de urgencia que establece ayudas económicas por el alza del diésel no ha logrado que los gremios levanten la medida de protesta prevista, debido a demandas aún no resueltas por el Ejecutivo. (Exitosa)

“Acá la situación es clara. Primero, no es un paro político”, insistió Ojeda. Explicó que, aunque el Gobierno publicó el decreto de urgencia, la medida solo favoreció al transporte de carga interprovincial y urbano en provincias, dejando fuera al transporte urbano de Lima y Callao.

El vocero remarcó que los diferentes modos de transporte participaron de manera conjunta en las mesas de trabajo, por lo que la exclusión de algunos sectores resulta incomprensible para los gremios involucrados.

El contenido del subsidio

La normativa anunciada por el Ejecutivo contempla una devolución de cuatro soles por kilómetro recorrido para el transporte de carga interprovincial y urbano en provincias.

Según detalló Ojeda en Exitosa, este beneficio quedó formalizado en un acta firmada el 14 de abril. Al día siguiente, se suscribió otra acta para otorgar un subsidio equivalente a cuatro soles por kilómetro también para el transporte urbano de Lima y Callao. Sin embargo, hasta el momento, este último acuerdo no ha sido implementado.

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Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, afirma que la protesta no tiene carácter político, sino que responde a la exclusión del subsidio. (Andina)

El dirigente precisó que el subsidio aprobado impone un límite de mil novecientos galones por vehículo en dos meses y asigna un fondo de treinta y tres millones ochocientos mil soles para el sector.

“Son cerca de cien mil unidades contando los urbanos provincias, interprovinciales y carga”, resaltó Ojeda, quien consideró insuficiente el monto presupuestal y criticó la limitación de consumo impuesta, aspectos que tampoco estuvieron contemplados en las negociaciones iniciales.

Impacto del paro

La medida anunciada por Transporte Unido podría afectar la movilidad en Lima y Callao a partir del 2 de junio. Como informó Exitosa, el temor principal de diversos actores sociales radica en la proximidad de la segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio. La eventual paralización del servicio de transporte urbano podría interferir con la distribución de material electoral y el desplazamiento de votantes y personal encargado del proceso.

Ojeda subrayó que la decisión de convocar el paro en esta fecha responde a la urgencia de resolver el problema antes de que cambien las autoridades tras las elecciones. “No vamos a esperar que las conversaciones que hemos realizado con este gobierno, luego de las elecciones, nos digan: ‘¿Sabes qué? Habla con el nuevo y se limpien las manos’”, sostuvo.

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La Policía Nacional impidió el avance de los transportistas que buscaron llegar a la avenida Acho para protestar contra la inseguridad | Foto: Agencia Andina

Posturas ante la división

El dirigente de Transporte Unido advirtió que la exclusión de Lima y Callao fomenta la desunión entre los gremios de transportistas. Según lo recogido, pese a aceptar una asignación presupuestal considerada insuficiente y la imposición de límites, el sector rechaza la fragmentación interna.

“Estamos aceptando una partida presupuestal exigua. Estamos aceptando que nos han puesto un límite que no existía. Pero lo que no se va a aceptar es que no se le dé a los urbanos de Lima y Callao, que han trabajado con nosotros en las mesas de trabajo”, enfatizó.

El vocero expresó que la solidaridad entre los distintos segmentos del transporte es clave y que la decisión adoptada busca enviar un mensaje conjunto al Gobierno. “No vamos a aceptar divisiones”, remarcó Ojeda.

El gremio espera que el Ejecutivo publique en las próximas horas el decreto de urgencia que incluya a los urbanos de Lima y Callao, lo que podría evitar la paralización prevista.

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